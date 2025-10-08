Morebitna vrnitev slovaške alpske smučarke Petre Vlhove po hudi poškodbi pred skoraj dvema letoma še naprej ostaja uganka. Od takrat se 30-letnica še ni vrnila v svetovni pokal, po izjemno težkem obdobju pa ni izključeno niti to, da je že odpeljala svojo zadnjo vožnjo med slalomskimi količki.

Petra Vlhova je v alpskem smučanju že dosegla vse, kar je mogoče doseči. Osvojila je skupni seštevek svetovnega pokala, naslove svetovne in olimpijske prvakinje, male kristalne globuse. A pred skoraj dvema letoma se je njen svet ustavil, potem ko je januarja 2024 na domačem slalomu v Jasni med vožnjo padla in se hudo poškodovala. Utrpela je strgane križne vezi, od takrat pa se bolj ali manj neuspešno bori za vrnitev na smučarski oder.

Kot je večkrat priznala, je to zadnje izjemno zahtevno obdobje, saj ji ni težav povzročala le poškodba, ampak tudi zasebno življenje, saj se je po petih letih novembra lani končala njena zveza z Michalom Kyselicom. O tem je spregovorila tudi v slovaški oddaji Trochu Inak, v kateri je dejala, da po zares klavrnem obdobju v smučarskem in zasebnem življenju še vedno išče sama sebe.

"Vso moje življenje se je vrtelo okoli smučanja. Potem se zgodi poškodba, kot se je meni, in nenadoma sediš sam doma in spoznaš, da nimaš ničesar drugega. Hkrati razpade tudi odnos, podre se temelj, ki te je prej ves čas podpiral," je priznala Slovakinja, ki je razkrila, da obiskuje tudi psihoterapijo.

Marca letos je prestala tudi novo operacijo kolena, saj ji je pred tem življenje ves čas oteževalo boleče koleno, ne zgolj v športu, temveč tudi pri vsakdanjih opravilih. Težave so ji povzročali hrustanec in "nekaj napačnih odločitev", ki so pripeljale do novega posega. "Operacija je bila edina možnost," je povedala. Tudi zaradi tega bo zagotovo izpustila začetek nove sezone v Söldnu, vprašaj pa je tudi pri njeni nadaljnji karieri. Ko so jo vprašali, ali se bo sploh še kdaj vrnila v svet alpskega smučanja, je odgovorila: "Nočem sprejeti predčasnega konca kariere, saj sem še vedno trdno prepričana, da se lahko vrnem," je odvrnila 30-letna Slovakinja, ki je sicer pred tem že večkrat priznala, da ne ve, ali bo še kdaj stopila na smuči. "Težko je napovedovati," je dejala.

Zadnje dni je preživela na Mallorci, kjer je opravila trening na kolesu. Marca se je sicer razšla s trenerjem Maurom Pinijem, od takrat pa še ni predstavila morebitne njegove zamenjave. V svetovnem pokalu je 29-letna smučarka do zdaj zbrala 31 zmag, 73-krat je stala na stopničkah za zmagovalke, ob tem ima v svojih vitrinah tudi tri male kristalne globuse, pa tudi velikega iz leta 2021. Ima šest medalj s svetovnih prvenstev, vključno z naslovom v veleslalomu iz Areja 2019, na zimskih igrah Milano – Cortina leta 2026 pa bi morala braniti naslov olimpijske prvakinje.

