Miha Hrobat in Aleš Brezavšček sta brez dlake na jeziku komentirala na silo izpeljano superveleslalomsko tekmo v Beaver Creeku. "Vse skupaj ni bilo regularno niti prav pametno s strani FIS, kar smo se danes šli," je dejal 24-uvrščeni. Njegov trener pa: "Zadnje čase je bilo ogromno govora o varnosti, o varovanju tekmovalcev, da bi bilo čim manj poškodb ... Ko je pa treba to udejanjiti na terenu, se pa kar izgubi."

Rok Ažnoh si je poškodoval kolenske vezi, a jo na srečo odnesel vsaj brez resne poškodbe glave. Utrpel je pretres možganov. Foto: Reuters Slovenska moška ekipa alpskih smučarjev v hitrih disciplinah se z ameriškega uvoda v sezono vrača precej slabe volje. Pa ne le zaradi poškodbe Roka Ažnoha, ki je sklenil olimpijsko sezono, ampak tudi zaradi rezultatov, ki ne zadovoljujejo njihovih visokih pričakovanj. Miha Hrobat je bil na superveleslalomu v Copper Mountainu 13., na smuku v Beaver Creeku po eni napaki 16., na petkovem superveleslalomu v neregularnih razmerah pa 24. Peščico točk je za 27. mesto na smuku v Beaver Creeku osvojil samo še Nejc Naraločnik.

"Ni bilo regularno niti prav pametno s strani Fise"

Miha Hrobat, ki je bil lani tretji na smuku v Beaver Creeku, je po superveleslalomski tekmi na glas povedal, kar so si mislili vsi. "Dan za pozabo. Vse skupaj ni bilo regularno niti prav pametno s strani FIS, kar smo se danes šli. Pač tako so se odločili. Videlo se je, da so drugi interesi v igri. Gremo domov, na druge tekme." Zaradi prodanih vstopnic in televizijskega prenosa so pač morali izsiliti tekmo, ki so jo nato po 31. tekmovalcu končali. A to je bilo dovolj, da so rezultati lahko obveljali. Zmagal je Vincent Kriechmayr, Hrobat pa je o svojem nastopu povedal: "Nisem se najbolje znašel oziroma nisem dobil ritma v strmino. Potem sem malo preveč tvegal v ena vrata in izgubil linijo ter se povsem ustavil. Od tam naprej je bilo do cilja bolje, tudi nekaj dobrih zavojev. Tekmo sem izgubil na vrhu."

"Zgodilo se je nekaj, kar ni reklama za smučanje"

Aleš Brezavšček Foto: Aleš Fevžer "Če sem včeraj rekel, da smo imeli žalosten dan zaradi Roka in zaradi težav, ki sta jih imela ostala dva, bi danes rekel, da sploh ne morem komentirati nobene vožnje," je svoj prav tako oster komentar dogajanja v ameriškem Koloradu začel glavni trener slovenske ekipe Aleš Brezavšček. "Če je na eni najtežjih strmin v svetovnem pokalu vidljivost nična, piha, so neenake razmere za vse, ne morem komentirati vožnje. Zadnje čase je bilo ogromno govora o varnosti, o varovanju tekmovalcev, da bi bilo čim manj poškodb ... Ko je pa treba to udejanjiti na terenu, se pa kar izgubi. Interesi so močnejši od varnosti tekmovalcev. Verjamem, da so zadovoljni tisti, ki so "zmagali". Mi gremo naprej. Zgodilo se je nekaj, kar ni reklama za smučanje. Bil sem vesel, da je Miha prišel dol cel, da se mu ni kaj naredilo. Gremo v Evropo, da bomo tam pokazali, kako znamo smučati."