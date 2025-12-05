Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Matic Tomšič

Matic Tomšič

mig-29 Rusija letalo Vojna v Ukrajini Ukrajina

Vojna v Ukrajini: nova izguba Rusije odpira mnoga vprašanja #video

Matic Tomšič

"4. decembra so operaterji dronov posebne enote obveščevalnega direktorata na vojaškem letališču Kacha na okupiranem polotoku Krim zadeli in uspešno uničili ruski večnamenski lovec mig-29," so ukrajinski obveščevalci zapisali na profilu na družbenem omrežju X.

Prvi mig-29, uničen v vojni v Ukrajini

Prvi mig-29, uničen v vojni v Ukrajini

Kot poroča medij The War Zone, uničenje ruskega vojaška letala odpira mnoga vprašanja. Ukrajinski dron ga je namreč zadel, ko je bilo letalo parkirano na platformi za pristajanje in vzletanje helikopterjev. S satelitskih slik naj bi bilo tudi razvidno, da je letalo tam stalo dlje oziroma da ni bilo operativno.

Mig-29 je glede na podatke iz leta 2024 peto najbolj razširjeno vojaško letalo.

Zakaj je bilo letalo prav na tem letališču?

Zakaj je bilo letalo prav na tem letališču?

Strokovnjak za infrastrukturo ruskega vojaškega letalstva Stefan Büttner medtem ugiba, da je bil mig-29 morda ruska vaba, ki je preusmerila pozornost ukrajinskih dronov, s čimer je Rusija morda zaščitila druge, bolj dragocene tarče. 

Strokovnjak za infrastrukturo ruskega vojaškega letalstva Stefan Büttner medtem ugiba, da je bil mig-29 morda ruska vaba, ki je preusmerila pozornost ukrajinskih dronov, s čimer je Rusija morda zaščitila druge, bolj dragocene tarče.

mig-29 Rusija letalo Vojna v Ukrajini Ukrajina
