Vojna v Ukrajini: nova izguba Rusije odpira mnoga vprašanja #video

Na glavnem obveščevalskem direktoratu ukrajinskega obrambnega ministrstva so razkrili, da so med zadnjim napadom z droni na polotoku Krim uničili izvidniški radar in ruski vojaški lovec mig-29. Še posebej zanimiv je drugi, saj gre uradno za sploh prvo potrjeno uničenje letala te vrste od začetka vojne v Ukrajini. Odpirajo se mnoga vprašanja glede tega, kaj je mig-29 sploh počel na letališču, ki sicer ni namenjeno njihovi uporabi.

"4. decembra so operaterji dronov posebne enote obveščevalskega direktorata na vojaškem letališču Kacha na okupiranem polotoku Krim zadeli in uspešno uničili ruski večnamenski lovec mig-29," so ukrajinski obveščevalci zapisali na profilu na družbenem omrežju X.

Prvi mig-29, uničen v vojni v Ukrajini

Dogodek ima posebno težo, saj gre kljub njihovi razširjenosti – mig-29 je še vedno eno od letal, ki se v flotah vojaških sil različnih držav pojavljajo najpogosteje – sploh za prvi mig-29, ki je bil potrjeno uničen od začetka vojne v Ukrajini.

Kot poroča medij The War Zone, uničenje ruskega vojaška letala odpira mnoga vprašanja. Ukrajinski dron ga je namreč zadel, ko je bilo letalo parkirano na platformi za pristajanje in vzletanje helikopterjev. S satelitskih slik naj bi bilo tudi razvidno, da je letalo tam stalo dlje oziroma da ni bilo operativno.

Mig-29 je glede na podatke iz leta 2024 peto najbolj razširjeno vojaško letalo. Foto: Shutterstock

Zakaj je bilo letalo prav na tem letališču?

Vojaško letališče Kacha na Krimu po vseh razpoložljivih informacijah od začetka vojne v Ukrajini tudi ni bilo izhodišče za vojaške operacije, v katerih bi sodeloval mig-29 ali katerakoli druga vojaška letala, še piše TWZ. Oporišče Kacha po njihovih navedbah ni primerno opremljeno za nudenje podpore operacijam letal, kot je mig-29.

Strokovnjak za infrastrukturo ruskega vojaškega letalstva Stefan Büttner medtem ugiba, da je bil mig-29 morda ruska vaba, ki je preusmerila pozornost ukrajinskih dronov, s čimer je Rusija morda zaščitila druge, bolj dragocene tarče.