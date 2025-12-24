Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Sreda,
24. 12. 2025,
10.06

Osveženo pred

1 ura, 35 minut

Sreda, 24. 12. 2025, 10.06

1 ura, 35 minut

Zelenski: Predlog mirovnega načrta predvideva zamrznitev frontne črte

Avtorji:
R. K., STA

Volodimir Zelenski

Foto: Reuters

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v Kijevu predstavil najnovejšo različico ameriško-ukrajinskega načrta za končanje vojne v Ukrajini, ki predvideva zamrznitev frontne črte. Izrazil je upanje, da bodo še danes prejeli odgovor Moskve na predlagani načrt, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Najnovejša različica načrta za končanje ruske invazije, ki so ga ZDA poslale Rusiji, predvideva zamrznitev frontne črte in začetek pogovorov o demilitariziranih območjih.

Zelenski je ob tem sporočil, da bodo predsedniške volitve v Ukrajini potekale po podpisu mirovnega sporazuma, kot predvideva mirovni načrt.

mirovni načrt Vojna v Ukrajini Vladimir Putin Volodimir Zelenski
