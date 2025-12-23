Po tem, ko je pretekli ponedeljek ljubljanski mestni svet sprejel sklep, s katerim so do konca leta prepovedali spontane ulične nastope z glasbili v središču mesta, je svoje mnenje o tovrstni prepovedi izrazil tudi glasbenik Magnifico.

Glasbenik Magnifico (Robert Pešut) je gostoval na radiu Val 202, kjer so mu v etru postavili vprašanje, kaj meni o prepovedi spontanih uličnih nastopov v Ljubljani, ki bo veljala do konca leta. Povod za prepoved sta bili po navedbah ljubljanskega župana Zorana Jankovića pritožbi zaradi trubačev, ki so v Ljubljani nastopili teden pred sprejetjem sklepa, in harmonikarja na Prešernovem trgu, saj so bili moteči.

"Zelo mi je žal, da se je mestni svet odločil tako"

"Evo, zdaj pa tako," je svoj odgovor začel Magnifico. "Tiste, ki ne smete več spontano nastopati, vabim, da pridete 25. decembra, saj bom za vas našel prostor, da boste lahko igrali mile volje. Meni se to zdi slabo. Že prepoved in sama ideja, da nekaj prepoveduješ, se mi zdi slaba ... Zelo mi je žal, da se je mestni svet odločil tako. Mislim, da je bilo to izglasovano na krilih neke živčnosti, nekega dokazovanja in nekih čisto napačnih razmišljanj, kaj mesto je," je bil jasen 60-letni glasbenik, ki se s koncertom za božič po treh letih spet vrača v ljubljanske Stožice.

Magnifico: "Fuši brate, do mile volje"

"Ljubljana je mesto, ki mi je všeč ravno zato, ker se v njem počutim zelo svobodnega. In ne samo v Ljubljani, v celotni Sloveniji. Rad imam Ljubljano, rad imam svoj dom in ljudi in se mi to zdi čisto idiotsko. Malo me je kar sram, da smo prepovedali neke ulične glasbenike," je še dodal Magnifico in se obregnil ob to, da ni pomembno, ali tovrstni izvajalci na mestnih ulicah fušajo. "Fuši brate, do mile volje," je še povedal glasbenik in dodal, da je vsak ulični glasbenik verjetno dovolj dober za igranje v enem izmed kotičkov v glavnem mestu. "S tem so šli čisto predaleč," je svoje mnenje o zadevi, ki je v zadnjih tednih dvignila precej prahu, še zaključil Magnifico.

Preberite še: