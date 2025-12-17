Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Avtorji:
D.K., STA

Sreda,
17. 12. 2025,
22.05

Osveženo pred

4 minute

Sreda, 17. 12. 2025, 22.05

4 minute

V središču Ljubljane kljub prepovedi zaigrali trubači

Avtorji:
D.K., STA

Čopova ulica | Foto Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Kljub prepovedi spontanih uličnih nastopov z glasbenimi inštrumenti v centru mesta, ki jo je v ponedeljek sprejel ljubljanski mestni svet, se je danes okoli 20. ure na Čopovi ulici v središču Ljubljane zbralo 11 glasbenikov, trubačev. Skupaj so zaigrali zbrani množici ljudi, ob tem pa delili brezplačno kuhano vino.

Na Čopovi ulici so se zbrali glasbeniki skupine Daj še'n litro. Ob nagovoru zbranim so povedali, da se zavedajo, da so spontani ulični nastopi z glasbenimi inštrumenti po novem do konca praznikov prepovedani. Za STA so rekli, da imajo dovoljenje za nastop in da že 26. leto zapored zadnjo sredo pred božičem igrajo v centru Ljubljane.

Na vprašanje, kaj menijo o prepovedi spontanih uličnih nastopov, so povedali, da če gre za mešanje glasbe in politike, to ostro obsojajo. "Glasba ne sme in nima meja," je za STA povedal član skupine.

Zoran Janković
Ljubljanski mestni svet je na ponedeljkovi seji sprejel sklep, ki do konca leta prepoveduje spontane ulične nastope z glasbenimi inštrumenti v centru mesta. Povod za sklep sta bili po navedbah ljubljanskega župana Zorana Jankovića pritožbi glede trubačev in harmonikarja na Prešernovem trgu, saj so bili moteči. Nadzor nad upoštevanjem sklepa bo izvajal občinski inšpektorat, globa za kršitev pa znaša 150 evrov za vsakega nastopajočega.

