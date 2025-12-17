Nomago bo konec tedna moral ukiniti več medkrajevnih linij

Avtobusni prevoznik Nomago bo konec tedna ukinil več linij v medkrajevnem javnem potniškem prometu. To mora storiti na zahtevo Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, kjer odločitve niso podrobneje pojasnili. Z nenadno ukinitvijo linij se ne strinjajo, saj menijo, da morajo biti spremembe premišljene in upoštevati potrebe prebivalcev.

Nomago bo skupno 37 linij v 15 občinah ukinil z 20. decembrom. Gre za občine Brežice, Celje, Cerknica, Dobrna, Krško, Metlika, Mokronog, Novo mesto, Prebold, Sevnica, Šentjernej, Šentrupert, Slovenj Gradec, Šoštanj in Velenje.

"Razloga in kriterijev za to odločitev nam v Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP) niso podrobneje pojasnili," je Nomago zapisal v obvestilu predstavnikom občin in vzgojno-izobraževalnih ustanov ter jih prosil, naj s tem nepričakovanim ukrepom seznanijo učence, dijake in druge občane, ki bodo morali prilagoditi svoje potovalne navade.

Z ukinitvijo se ne strinjajo

Kot so poudarili v Nomagu, si že vse od ustanovitve prizadevajo za izboljšave na področju medkrajevnega javnega potniškega prometa, saj ima to močne pozitivne multiplikativne učinke na kakovost življenja prebivalcev. Zato se z ukinitvijo ne morejo strinjati. Ukrep bo namreč negativno vplival na prebivalce 15 pomembnih slovenskih občin in tudi na prebivalce manjših okoliških mest, kjer so doslej avtobusi opravljali postanke, so zapisali.

Ker se bodo po ukinitvi omenjenih linij potniki v večji meri prerazporedili na druge odhode, v Nomagu na teh pričakujejo večjo zasedenost. Zato so na te odhode že razporedili svoja največja vozila, ki imajo registrirana tudi stojišča. Spremenjene potovalne navade bodo v prihodnjih tednih podrobneje analizirali in DUJPP po potrebi predlagali spremembe voznih redov, so obljubili.