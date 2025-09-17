Pred Machu Picchujem obtičalo 900 turistov #video

V Aguas Calientesu v Peruju, mestu, ki je najbližje Machu Picchuju, je obtičalo kakih 900 turistov, razlog pa so bili protesti, ki so zaustavili železniški promet. Protestniki so s skalami blokirali pot v gorati regiji Cusco, saj se ne strinjajo s podeljevanjem novih koncesij za prevoz turistov z avtobusi.

Minister za turizem Desilu Leon je za lokalni radio pojasnil, da so že v ponedeljek evakuirali 1.400 turistov, približno 900 pa jih je obtičalo v Aguas Calientesu, mestu, ki je najbližje najbolj obiskanemu kulturnemu kraju v državi.

Al menos 2,300 visitantes quedaron varados cerca de Machu Picchu, Perú, por una protesta de pobladores que derivó en choques con la policía, los cuales dejaron 14 uniformados lesionados.



El servicio de ferrocarril a Machu Picchu está interrumpido desde el lunes a causa de los… pic.twitter.com/NeF9J6aYPk — NMás (@nmas) September 16, 2025

Protestniki so opozorili, da postopek zamenjave operaterja turističnih avtobusov Consettur po izteku koncesije ni potekal dovolj pregledno in pravično, zaradi česar so dobiček iz ključne gospodarske panoge pridobila različna lokalna podjetja.

Foto: Guliverimage

Protest se je začel prejšnji teden, potem ko je avtobusnemu podjetju Consettur, ki prevaža turiste iz Aguas Calientesa do vhoda v zgodovinsko svetišče iz 15. stoletja, potekla koncesija.

Sosednje okrožje je najelo drugo avtobusno podjetje, vendar so protestniki v Aguas Calientesu blokirali promet. Foto: Guliverimage