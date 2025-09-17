Pred Machu Picchujem obtičalo 900 turistov #video

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Sreda,
17. 9. 2025,
9.40

17 minut

Sreda, 17. 9. 2025, 9.40

17 minut

Pred Machu Picchujem obtičalo 900 turistov

Na. R.

V Aguas Calientesu v Peruju, mestu, ki je najbližje Machu Picchuju, je obtičalo kakih 900 turistov, razlog pa so bili protesti, ki so zaustavili železniški promet. Protestniki so s skalami blokirali pot v gorati regiji Cusco, saj se ne strinjajo s podeljevanjem novih koncesij za prevoz turistov z avtobusi.

Minister za turizem Desilu Leon je za lokalni radio pojasnil, da so že v ponedeljek evakuirali 1.400 turistov, približno 900 pa jih je obtičalo v Aguas Calientesu, mestu, ki je najbližje najbolj obiskanemu kulturnemu kraju v državi.

Protestniki so opozorili, da postopek zamenjave operaterja turističnih avtobusov Consettur po izteku koncesije ni potekal dovolj pregledno in pravično, zaradi česar so dobiček iz ključne gospodarske panoge pridobila različna lokalna podjetja.

Machu Picchu, Peru | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Protest se je začel prejšnji teden, potem ko je avtobusnemu podjetju Consettur, ki prevaža turiste iz Aguas Calientesa do vhoda v zgodovinsko svetišče iz 15. stoletja, potekla koncesija.

Sosednje okrožje je najelo drugo avtobusno podjetje, vendar so protestniki v Aguas Calientesu blokirali promet. | Foto: Guliverimage Sosednje okrožje je najelo drugo avtobusno podjetje, vendar so protestniki v Aguas Calientesu blokirali promet. Foto: Guliverimage

