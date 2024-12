Z uvedbo omejitve števila obiskovalcev, ki jo bodo morda pozneje spremenili, bo "vsem omogočeno, da bodo lahko bolje uživali v vodnjaku, brez gneče in zmede", je po pisanju francoske tiskovne agencije AFP napovedal župan. Dodal je, da mestne oblasti razmišljajo o uvedbi skromne vstopnine, s katero bi med drugim financirali vzdrževanje vodnjaka.

Foto: Reuters

Dela zaključili še pred začetkom jubilejnega leta Katoliške cerkve

Z obsežno akcijo čiščenja vodnjaka in drugih ključnih mestnih znamenitosti želijo večino spomenikov mestu vrniti pravočasno, še pred začetkom jubilejnega leta Katoliške cerkve, ki se začne ta torek, je za AFP pojasnil nadzornik za kulturno dediščino v Rimu Claudio Parisi Presicce.

Baročna mojstrovina vodnjak Trevi je ena najbolj obiskanih znamenitosti v Rimu. Pojavi se tudi v številnih filmih, katerih dogajanje je postavljeno v Rim. Najbolj znamenit pa je prizor iz filma Sladko življenje Federica Fellinija z Anito Ekberg in Marcellom Mastroiannijem.

Izrekanje želja in metanje kovanca v vodo je priljubljena tradicija

Nedeljsko ponovno odprtje vodnjaka je potekalo ob navzočnosti več sto turistov. Številni so sledili županu in vrgli kovanec v vodnjak. V preteklosti je vodnjak Trevi dnevno običajno obiskalo od deset tisoč do 12 tisoč turistov. Izrekanje želja in metanje kovanca v vodo je tako priljubljena tradicija, da so mestne oblasti na teden iz vodnjaka pobrale približno za deset tisoč evrov kovancev, ki so jih nato predale dobrodelni organizaciji Caritas.

Mestne oblasti na teden iz vodnjaka poberejo približno deset tisoč evrov. Foto: Reuters

Odstranili plesen in kalcijeve obloge

Trimesečno čiščenje je po pisanju AFP vključevalo odstranjevanje plesni in kalcijevih oblog.

V italijanski prestolnici v katoliškem jubilejnem letu 2025 pričakujejo 33 milijonov ljudi.