Oblasti v Rimu vztrajno iščejo načine za omejitev prekomernega turizma in pomanjkanja spoštovanja do ene najbolj priljubljenih znamenitosti v mestu. Gre za vodnjak Trevi iz 18. stoletja, ki že dolgo velja za obvezno točko pri obisku italijanske prestolnice.

Cilj ni zbirati denarja

Ena od rešitev bi bila lahko uvedba vstopnic za ogled vodnjaka, ki jo podpira tudi rimski mestni svetnik, odgovoren za turizem, Alessandro Onorato. "Z iskanjem nove oblike dostopa, ki bi bil omejen in časovno določen, se strinjam," je povedal za italijanski časnik Corriere della Sera.

Kot je pojasnil, bi bilo treba vstopnice rezervirati vnaprej, te pa bi bile za prebivalce Rima brezplačne, za turiste pa bi stale simboličen en evro. Mestne oblasti sicer poudarjajo, da cilj te ideje ni zbirati denar, temveč zmanjšati in nadzorovati množice ter preprečiti, da turisti na "spomeniku, ki si zasluži ustrezno spoštovanje", jedo pico ali sladoled.

"Občutljivo in težko vprašanje"

Vodnjak Trevi spada med najbolj obiskane znamenitosti v Italiji in svetu, a je pogosto prenatrpan in poln žeparjev. Ljudje se za ogled spomenika, ki ga je zasnoval italijanski arhitekt Nicola Salvi, pogosto prerivajo in skušajo najti pravo točko za popolno fotografijo.

Medtem ko se Onorato z idejo o uvedbi vstopnic strinja, je tiskovni predstavnik občine za tiskovno agencijo AFP povedal, da je predlog le "začetna ideja in še nič konkretnega". "Gre za občutljivo in težko vprašanje, ki ga bo treba slej ko prej obravnavati," je dejal.

Rim vsako leto obišče povprečno 35 milijonov obiskovalcev. Prihodnje leto bo ta številka še bistveno višja, saj se bo v mestu odvijal letni verski jubilej, ki naj bi privabil več milijonov ljudi. Gre za poseben dogodek, ko katoliška Cerkev vernikom ponudi možnost, da prosijo za popolno odpuščanje grehov zase ali za pokojne svojce.

Za podobne poteze, s katerimi želijo pristopiti k težavi množičnega turizma, so se odločili tudi v drugih italijanskih mestih. V začetku leta 2024 so v Benetkah uvedli poskusno dnevno vstopnino pet evrov, ki so jo dnevnim obiskovalcem zaračunavali ob dneh, ko so pričakovali največji naval. Preizkus je naletel na mešane odzive oblasti in domačinov, so pa z njim v testni 29-dnevni fazi zaslužili okoli 2,4 milijona evrov.

O uvedbi dnevne vstopnine so razmišljali tudi v mestu Como ob istoimenskem jezeru, v začetku tega tedna pa so italijanske oblasti sporočile, da bi lahko vlada premierke Giorgie Meloni zvišala turistično takso, s čimer bi odpravili prenatrpanost v turističnih mestih, kot sta Rim in Firence.

