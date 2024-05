Japonsko mesto Fudžikavagučiko, ki ga turisti obiščejo zaradi slikovitega pogleda na goro Fudži, se je v boju proti množičnemu turizmu odločilo za nenavadno potezo. Pred točko, kjer je najlepši pogled na omenjeno goro, so postavili visoko črno ograjo, ki turistom onemogoča fotografiranje razgleda in zbiranje na lokaciji. Kako je videti, si oglejte v zgornjem posnetku.

Dvajset metrov dolga in 2,5 metra visoka ograja je prekrita s črno tkanino, ki onemogoča fotografiranje znamenite gore. Lokalni prebivalci imajo namreč dovolj turistov, ki se zbirajo na ulici in blokirajo promet, da bi dobili popolno fotografijo gore Fudži.

Dejanja obiskovalcev skrbijo domačine

Še posebej priljubljena lokacija za fotografiranje je dvorišče pred trgovino Lawson. Ob fotografiji, posneti pod popolnim kotom, se namreč zdi, da gora Fudži stoji na strehi trgovine. Turisti, večinoma tujci, so točko poimenovali kar Gora Fudži Lawson.

"Fudžikavagučiko je turistično mesto, ki letno sprejme ogromno obiskovalcev, katerih dejanja so pogosto skrb vzbujajoča," je za portal Euronews povedala lastnica kavarne v bližini Michie Motomochi. Pri tem je izpostavila smetenje, nevarno prečkanje ceste, neupoštevanje semaforjev in vdor na zasebne posesti.

Fotogalerija 1 / 4

Uvrščena na seznam Unescove svetovne kulturne dediščine

Dobra lokacija za fotografiranje gore Fudži je tudi prefektura Jamanaši, kjer poteka pot Jošida – najbolj priljubljena od štirih poti za vzpon na 3.776 metrov visoko goro. Da bi zmanjšali gnečo, smetenje in varnostna tveganja, so tam uvedli sistem rezervacij. Po novem bo na dan dovoljen vstop le štiri tisoč plezalcem, za kar bodo morali plačati dva tisoč jenov (približno 12 evrov) na osebo. Sezona plezanja se začne 1. julija in traja do 10. septembra.

Goro Fudži so leta 2013 uvrstili na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine. Včasih je veljala za priljubljen romarski kraj, danes pa je priljubljena predvsem med pohodniki, ki se na vrh povzpnejo, da bi opazovali sončni vzhod.

Sezona plezanja na goro Fuji se začne 1. julija in traja do 10. septembra. Foto: Shutterstock

Preberite tudi: