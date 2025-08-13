Konec za pijane turiste: Hrvaška uvaja nov zakon, po zgledu Slovenije?

Hrvaško ministrstvo za gospodarstvo namerava do prihodnje turistične sezone spremeniti zakon o trgovini, ki bi lokalnim oblastem omogočil, da same odločajo o odpiralnem času trgovin na svojem območju in posledično prodaji alkohola. Pri nas medtem že velja, da se v trgovinah med deveto uro zvečer in sedmo zjutraj ne sme prodajati alkohola. Podoben zakon velja tudi v Italiji in Španiji.

Razprava o spremembi zakona se je na Hrvaškem začela po objavi pobude splitskega župana Tomislava Šute, ki je v predvolilnem obdobju obljubil, da bo vlado pozval k spremembi zakona o trgovini, s katero bi imela mestna oblast možnost regulirati delovanje trgovin z alkoholom ter s tem ustaviti pijančevanje in divjanje turistov na javnih površinah. V teh dneh je po hrvaških medijih ponovno zaokrožila novica, da želi mesto Hvar zaradi preveč pijanih turistov omejiti prodajo alkohola v večernih urah. Predlog naj bi pristojni sicer zavrnili.

Minister: Predloga nismo zavrnili, potekajo posvetovanja

Minister Ante Šušnjar je v ponedeljek zanikal trditve, da je ministrstvo zavrnilo pobudo domačinov, in sporočil, da bodo predlog mesta Split upoštevali v okviru prihodnjih sprememb zakona o trgovini. Ministrstvo je o tem obvestilo mesto Split, v istem pismu pa je bila poudarjena potreba po celoviti analizi učinkov in usklajevanju z ustreznimi institucijami, kar je standardni postopek za vse zakonodajne dejavnosti.

"Omenjena pobuda je bila sprožena že prej, vendar je bila slabo strukturirana in pomanjkljivo obrazložena. To je zahtevalo dodatno komunikacijo, ki je potekala z županom in Mestno občino Split ter drugimi enotami lokalne samouprave prek številnih platform. Dialog je bil konstruktiven. Ministrstvo predloga Mestne občine Split ni zavrnilo, vključen je v postopek spremembe zakona o trgovini ter je predmet nadaljnjih posvetovanj in analiz, ki so sestavni del priprave prihajajočih zakonskih sprememb. Zakonov ne sprejemamo čez noč ali po političnih interpretacijah, temveč po predpisanem postopku in strokovni analizi. Pričakujemo, da bo pobuda s spremembami zakonov sprejeta do začetka naslednje turistične sezone," je za Jutarnji.hr povedal minister Šušnjar.

Minister Ante Šušnjar je v ponedeljek zanikal trditve, da je ministrstvo zavrnilo pobudo domačinov, in sporočil, da bodo predlog mesta Split upoštevali v okviru prihodnjih sprememb zakona o trgovini. Foto: Pixsell/Ivica Galovic

Ministrstvo trenutno tako še nima podrobnosti o konkretnih rešitvah. "Sprejeti je treba rešitve, ki ne bodo izkrivljale tržne konkurence ali vzbujale suma diskriminacije. Kot je v takih primerih običajno, se pogleda, kako so to rešili drugje, in pozitivnih primerov je več kot dovolj," je še pojasnil minister.

Alkohol po 22. uri prepovedan

Kot primer so navedli Španijo, kjer je španska vlada takšne omejitve omogočila lokalnim skupnostim. Na Balearskih otokih tako na primer trgovine, supermarketi in bencinske črpalke ne smejo prodajati alkohola med 21.00 ali 21.30 in 8.00 zjutraj, bari, restavracije in klubi pa v tem času lahko strežejo alkohol, vendar ga ne smejo prodajati zunaj. Cilj je bil zmanjšati pijane ulične prizore, hrup in vandalizem, omejiti zbiranja in pitje alkohola, kupljenega v trgovinah, na javnih mestih ter zaščititi podobo destinacije in privabiti kakovostnejši turizem.

Podobno prakso ima tudi Italija. Prepoved nakupa pijač v steklenicah po 22. uri velja v številnih mestih, vključno z Rimom, Firencami in Milanom. Ker sta Hvar in Split v zadnjih letih postali priljubljeni destinaciji za turiste, ki pijančujejo, imajo predstavniki obeh mest podobne zamisli.

Podobno je tudi v Sloveniji, kjer trgovine alkohola ne smejo prodajati med 21. uro zvečer in 7. uro zjutraj. Lokali pa pred deseto uro zjutraj ne smejo prodajati žganih pijač.

V Sloveniji je prepovedana prodaja alkoholnih pijač med 21. uro in 7. uro naslednjega dne, razen v gostinskih obratih, kjer je dovoljena prodaja alkoholnih pijač do konca njihovega obratovalnega časa, določenega v skladu z zakonom.



Ne glede na prejšnji odstavek je prepovedana prodaja žganih pijač v gostinskih obratih od začetka dnevnega obratovalnega časa do 10. ure dopoldne. Prepoved prodaje vključuje tudi dodajanje žganih pijač brezalkoholnim pijačam in drugim napitkom.