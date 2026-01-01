Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Četrtek, 1. 1. 2026, 17.21

11 minut

Tragedija v Italiji: Slovenec umrl na gori pri Gardskem jezeru

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Cima Capi Gora | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Na Trentinskem na severu Italije se je danes med ekstremno različico športnega padalstva, t.i. skokom base, smrtno ponesrečil 39-letni Slovenec, poroča italijanska tiskovna agencija Adnkronos.

Nesreča se je po navedbah gorske reševalne službe zgodila na gori Cima Capi med dolino Ledro in Gardskim jezerom. Kmalu po skoku je 39-letni moški trčil v zgornji del strme stene in s padalom obvisel na višini približno 600 metrov, zataknjen med dva grma.

Reševalci mu niso mogli več pomagati

Očividci so poklicali pomoč. Ko je helikopter gorske reševalne službe Trentina dosegel območje in iz zraka lokaliziral padalo, so se reševalci do moškega spustili z vrvjo, a mu niso več mogli pomagati. Zdravnik je potrdil njegovo smrt, truplo pa so prepeljali v dolino.

Območje doline Ledro je po poročanju medijev zaradi močnih vetrov posebej priljubljeno med ekstremnimi športniki. Na tem območju so dokaj pogoste nesreče s smrtnim izidom.

