Družina natakarice, ki je umrla v švicarskem baru: Pred smrtjo je tožila lastnika

Družina 24-letne Cyane Panine , natakarice, ki je umrla v požaru na silvestrovo v baru Le Constellation v Crans-Montani v Švici, trdi, da sta jo delodajalca izkoriščala. Cyane je ena od 40 žrtev požara, ki je izbruhnil v baru na silvestrovo. V požaru je bilo poškodovanih 116 ljudi.

Lastnika bara, 49-letni Jacques Moretti in njegova žena, 40-letna Jessica, sta tožilstvu povedala, da sta Cyane Panine imela za del družine, Jessica Moretti pa je na zaslišanju dejala, da jo je "imela za sestro". A njena starša Jerome in Astrid Panine sta prek odvetnice Sophie Haenni tem trditvam oporekala. V izjavi sta dejala, da je par hčerko silil k delu do te mere, da je bila "telesno in čustveno izčrpana".

Pritoževala se je nad delovnimi pogoji

"Staršem se je večkrat pritoževala nad delovnimi pogoji," je zapisano v izjavi. Starša sta povedala tudi, da je Cyene svoj delovni dan začela v restavraciji s hitro prehrano, ki je prav tako v lasti družine Moretti, in ga končala v baru Constellation "v zgodnjih jutranjih urah".

Kot sta še dejala starša, jima je "Cyane dejala, da se ji zdi, da jo izkoriščajo. Pojasnila je, da ne more razumeti pomanjkanja empatije in razumevanja delodajalcev."

V izjavi je tudi navedeno, da je Cyane pred smrtjo na švicarskem sodišču vložila tožbo proti lastnikoma bara ter zahtevala pisno pogodbo in plačilne liste, ki jih ni nikoli prejela. Poleg tega po navedbah staršev Cyane nikoli ni opravila nobenega varnostnega usposabljanja.

Na silvestrovo je v požaru v baru Le Constellation umrlo 40 ljudi, 116 ljudi je bilo ranjenih, večina huje. Foto: Reuters

Usodna noč in vzrok požara

Na silvestrovo je v požaru v baru Le Constellation umrlo 40 ljudi, 116 ljudi je bilo ranjenih, večina huje. Skoraj vse žrtve so najstniki in mladi odrasli. Med smrtnimi žrtvami je bilo poleg 21 državljanov Švice tudi več tujcev, od tega sedem Francozov in šest Italijanov, najmlajša žrtev je bila stara 14 let. Žrtve opeklin se zdravijo v več evropskih državah.

Po navedbah tožilcev so požar povzročili tortni ognjemeti na steklenicah, ki so vžgali zvočno izolacijsko peno na stropu bara. Ogenj se je hitro razširil, gostje so ostali ujeti v plamenih.

Zakonca Moretti preiskujejo zaradi suma umora iz hude malomarnosti. Jacques Moretti, ki je bil v preteklosti obsojen zaradi novačenja žensk v Franciji za delo prostitutk v masažnih salonih v Švici, je v priporu. Njegovo ženo so izpustili. Odvetniki družine Moretti primera niso hoteli komentirati.