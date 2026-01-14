Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Sreda,
14. 1. 2026,
13.11

Osveženo pred

1 ura, 23 minut

žrtve Argentina tragedija cunami

Redek pojav povzročil hudo tragedijo: umrl 29-letnik, 35 ljudi je ranjenih #video

V turističnem mestu Santa Clara del Mar v Argentini se je v ponedeljek zgodil redek pojav, znan kot meteocunami. Nenadni val je zadel obalo, pri čemer je umrl 29-letni moški, najmanj 35 ljudi pa je bilo ranjenih.

Videoposnetki s kraja dogodka prikazujejo ljudi, ki v paniki bežijo s plaž, saj morje narašča z neverjetno hitrostjo in odnaša vse pred seboj. Priče trdijo, da se je voda na neki točki dvignila do višine skoraj devetih metrov.

29-letnik umrl zaradi udarca v skalo 

Potem ko se je morje umirilo, so našli mrtvega 29-letnega moškega. Močan val ga je potegnil na odprto morje in vrgel ob skale. Reševalci so ga izvlekli in ga nemudoma oživljali, a so bile njegove poškodbe žal prehude. Drug moški je po hudourniškem toku doživel srčni napad, 35 ljudi pa je utrpelo poškodbe. 

Kot poročajo tuji mediji, pojav ni prizadel le Santa Clare, temveč tudi sosednja mesta, kot je Mar del Plata. Tam so morali reševalci posredovati, ker se je gladina morja v nekaj sekundah dvignila za pol metra. Oblasti so odredile evakuacijo vseh plaž v regiji, dokler se razmere popolnoma ne stabilizirajo.

Kaj je meteocunami?

Za razliko od klasičnega cunamija, ki ga povzroči potres, meteocunami sprožijo nenadne spremembe atmosferskega tlaka in močan veter med nevihtnimi sistemi. Nevihtna fronta ustvari val, ki se premika proti obali ter se z vstopom v plitva območja in zalive še okrepi. Strokovnjaki poudarjajo, da je te dogodke skoraj nemogoče napovedati. "To je naključen in redek dogodek. Ne vemo, ali in kdaj se lahko ponovi," je po poročanju Daily Maila povedal vodja civilne zaščite province Buenos Aires Fabián García.
