V Švici je danes dan žalovanja za žrtvami požara na novoletni zabavi v lokalu v smučarskem središču Crans-Montana. Predsednik Guy Parmelin je ob tem v odprtem pismu izrazil sožalje in sočutje družinam žrtev in preživelim. Prizadetim dolgujemo spoštovanje, spomin in zavezo, da storimo vse, da se takšna nesreča ne ponovi, je zapisal. Med tem bodo moškega in žensko, ki sta vodila lokal, danes prvič uradno zaslišali kot osumljenca.

"Prizadetim posameznikom, družinam in sorodnikom dolgujemo spoštovanje, spomin in zavezo, da storimo vse, da se takšna nesreča ne ponovi," je Parmelin zapisal v odprtem pismu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po vsej državi se bodo ob 14. uri spomnili žrtev z minuto molka. Zastave po vsej državi so spuščene na pol droga. V Martignyju v kantonu Valais bo popoldne potekala spominska slovesnost, ki se je bodo poleg svojcev udeležili tudi številni državniki, med njimi predsednika Francije in Italije, Emmanuel Macron in Sergio Mattarella.

Na silvestrovo je v požaru v baru Le Constellation umrlo 40 ljudi, 116 ljudi je ranjenih, večina huje. Skoraj vse žrtve so najstniki in mladi odrasli. Med smrtnimi žrtvami je bilo poleg 21 državljanov Švice tudi več tujcev, od tega sedem Francozov in šest Italijanov, najmlajša je bila stara 14 let. Žrtve opeklin se zdravijo v več evropskih državah.

Parmelin se je v odprtem pismu zahvalil mednarodni skupnosti za solidarnost. Preiskava je osredotočena na požarno varnost oziroma na to, ali so bili v baru upoštevani varnostni predpisi, in bo na podlagi ugotovitev izpeljalo posledice, je zapisal Parmelin, poroča dpa. "To dolgujemo žrtvam in njihovim sorodnikom," je poudaril.

Prvo uradno zaslišanje obeh osumljencev

Moški in ženska, ki sta vodila lokal, bosta danes prvič uradno zaslišana kot osumljenca, je za tiskovno agencijo Keystone-SDA navedlo tožilstvo v Valaisu. Po navedbah državnega tožilstva sta osumljena uboja iz malomarnosti, povzročitve telesnih poškodb iz malomarnosti in povzročitve požara iz malomarnosti.