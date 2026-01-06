Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Torek,
6. 1. 2026,
11.11

Osveženo pred

45 minut

Torek, 6. 1. 2026, 11.11

45 minut

Pred požarom v baru v Crans-Montani pet let brez inšpekcijskega nadzora

Avtorji:
Na. R., STA

Crans Montana, požar, bar, mladi, žrtve, zabava | V požaru, ki je izbruhnil na novoletni zabavi v baru Le Constellation, je skupno umrlo 40 ljudi. V ponedeljek so po navedbah švicarske policije vse žrtve identificirali, prav tako tudi vseh 116 poškodovanih v požaru. Številni so mlajši od 18 let, najmlajši žrtvi sta 14-letnika iz Švice in Francije. | Foto Reuters

V požaru, ki je izbruhnil na novoletni zabavi v baru Le Constellation, je skupno umrlo 40 ljudi. V ponedeljek so po navedbah švicarske policije vse žrtve identificirali, prav tako tudi vseh 116 poškodovanih v požaru. Številni so mlajši od 18 let, najmlajši žrtvi sta 14-letnika iz Švice in Francije.

Foto: Reuters

Lokalne oblasti v švicarskem smučarskem letovišču Crans-Montana so danes, pet dni po smrtonosnem požaru na novoletni zabavi v baru Le Constellation, priznale, da pristojni v zadnjih petih letih na lokaciji niso opravili nobenega inšpekcijskega nadzora na področju požarne varnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Redni inšpekcijski pregledi na področju požarne varnosti med letoma 2020 in 2025 niso bili opravljeni. To globoko obžalujemo," je na novinarski konferenci v alpskem smučarskem središču povedal župan Crans-Montane Nicolas Feraud.

Lani so inšpektorji v baru Le Constellation opravili pregled akustike, vendar niso odkrili nobenih težav. Feraud je dodal, da med inšpekcijskimi pregledi leta 2019 in pred tem ni nihče omenjal izolacijskega materiala na stropu, ki bi lahko prispeval k hitremu širjenju smrtonosnega požara.

Župan Crans-Montane je povedal še, da je občina nemudoma prepovedala uporabo vseh vrst ognjemetov v zaprtih prostorih, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Poteka kazenska preiskava proti francoskemu paru 

Vzrok požara uradno še ni znan, prve ugotovitve pa kažejo, da so ga najverjetneje povzročile tortne fontane, pritrjene na steklenice penine. Zaradi isker se je na stropu vnela izolacijska pena, požar pa se je nato razširil v zelo kratkem času.

Švicarska policija in tožilstvo sta že minuli konec tedna sprožila kazensko preiskavo proti francoskemu paru, ki upravlja bar. Sumijo ga povzročitve smrti in poškodb iz malomarnosti ter povzročitve požara iz malomarnosti. Osumljenca sta v izjavi za medije izrazila pretresenost nad dogodkom.

