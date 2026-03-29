STA

Nedelja,
29. 3. 2026,
9.35

Rok Tičar Pustertal HK Olimpija IceHL hokej

Liga ICE, polfinale, prvi tekmi

Olimpija začenja bitko za finale

Pustertal : HK Olimpija | Hokejisti Olimpije polfinale, v katerem igrajo na štiri zmage, začenjajo v Brunicu. | Foto Foppa Iwan - HC Pustertal

Hokejisti Olimpije polfinale, v katerem igrajo na štiri zmage, začenjajo v Brunicu.

Z današnjim prvim obračunom v gosteh pri Pustertalu se za hokejiste Olimpije Ljubljane začenja polfinale v regionalni ligi ICE. Potem ko so v četrtfinalu s 4:1 izločili Bolzano, jih zdaj čaka še druga južnotirolska zasedba. Uvodna tekma v Brunicu bo danes ob 18. uri, prva domača v Tivoliju pa v torek, 31. marca.

Olimpija je po šestem mestu v rednem delu sezone v četrtfinalu izločila Bolzano. V preostalih četrtfinalih parih je Pustertal, ki je bil v rednem delu le mesto pred zmaji, presenetljivo kar s 4:0 v zmagah odpihnil lanske zmagovalce iz Salzburga. Gradec je prav tako gladko s 4:0 preskočil Beljačane, medtem ko je madžarski Fehervar, šele deseti iz rednega dela, ki je za las ujel kvalifikacije za končnico, s 4:2 v zmagah končal sezono drugi ekipi rednega dela iz Celovca.

Takšen razplet končnice (prvič so v polfinalu predstavniki vseh držav udeleženk) tudi pomeni, da je Gradec kot zadnja preostala avstrijska ekipa že postal avstrijski prvak ne glede na razplet lige.

V tej pa se Ljubljančani ne želijo ustaviti v polfinalu. Čeprav so v rednem delu s Pustertalom, za katerega igra slovenski napadalec Rok Tičar, dobili le eno tekmo, tri pa izgubili, so v Tivoliju optimisti. Računajo tudi na bučno podporo s tribun, saj je v končnici domača dvorana na vsakem obračunu bolj polna.

Po prvi domači tekmi bo tretja na Južnem Tirolskem 2. aprila, četrta v Ljubljani pa 5. aprila. Če finalist po štirih tekmah še ne bo znan, pa so termini še 7. april (na terenu Pustertala), 9. april (Ljubljana), morebitna odločilna sedma tekma pa bo v Brunicu 12. aprila.

V tej sezoni bo liga ICE dobila novega prvaka, saj doslej še nihče od polfinalistov ni osvojil naslova.

