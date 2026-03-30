Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ponedeljek,
30. 3. 2026,
13.22

Osveženo pred

1 ura, 15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Pregled tedna slovenskih košarkarskih legionarjev

Omić izstopal v Turčiji, Kunc pa na Poljskem

Od slovenskih košarkarjev v tujini sta minuli konec tedna izstopala Alen Omić in Aljaž Kunc ter prispevala pomemben delež k uspehu svojih moštev, je v reprezentančnem pregledu zapisala Košarkarska zveza Slovenije.

Martin Krampelj
Sportal Krampelj z Bilbaom v polfinale, Omić eden od junakov zmage Merkezefendija

V turškem državnem prvenstvu je Merkezefendi prišel do druge zaporedne zmage ter se z razmerjem zmag in porazov 10-14 utrdil v sredini prvenstvene lestvice. Z 92:80 je bil boljši od moštva Petkim Spor. Alen Omić se je izkazal z novo odlično predstavo. V 17 minutah in pol igre je zabeležil dvojni dvojček, saj je 10 točkam dodal 11 skokov.

Aljaž Kunc je pomagal Torunu do druge zaporedne zmage. | Foto: Aleš Fevžer Aljaž Kunc je pomagal Torunu do druge zaporedne zmage. Foto: Aleš Fevžer S podobnim uspehom se na Poljskem lahko pohvali Aljaž Kunc. Tudi Torun je namreč slavil drugič zapored in ob 14 porazih prišel do 10. zmage v prvenstvu. S tesnih 90:88 je na gostovanju ugnal Zielono Goro. Slovenski reprezentant je v statistiko vpisal 13 točk, šest skokov in dve podaji.

Vikend pa se ni izšel po željah obeh reprezentantov v Franciji. Dijon je doživel tretji zaporedni poraz. Na domačem parketu je premoč 76:92 moral priznati Parizu. Na lestvici tako trenutno dve zmagi zaostaja za mestom, ki vodi v dodatne kvalifikacije za četrtfinale. Gregor Hrovat je igral 35 minut in prispeval 15 točk ter dva skoka.

Limoges je z 89:95 klonil proti Nancyju in bil še četrtič zaporedoma izgubil. Prav toliko tekem je zaradi poškodbe izpustil Leon Stergar.

Ščuka in Joksimović na seznamu poškodovanih

Na prisilnem počitku je zaradi poškodbe gležnja tudi Luka Ščuka, ki igra za nemški Braunschweig. Zaradi težav z ramo je z igrišč trenutno prav tako odsoten Stefan Joksimović v dresu Baskonie. Mladi reprezentant je poškodbo staknil na mladinskem evroligaškem turnirju.

Množično prerivanje po nešportni napaki Kramplja

Martin Krampelj je moral na tekmi med Bilbaom in Murcio predčasno v slačilnico. | Foto: Aleš Fevžer Martin Krampelj je moral na tekmi med Bilbaom in Murcio predčasno v slačilnico. Foto: Aleš Fevžer V zadnjem obdobju igra nikakor ne steče Gran Canarii. Proti Joventutu je doživela še sedmi zaporedni poraz, od tega petega v španskem prvenstvu. Izgubila je s 84:92. Žiga Samar je tekmo zaključil v znamenju številke pet, saj je zbral prav toliko točk, skokov in podaj.

Tekmo med Bilbaom in Murcio je zaradi nešportne osebne napake zaznamoval Martin Krampelj. Po njej je prišlo do množičnega prerivanja med igralci obeh ekip. Eden izmed epilogov je bila ob Slovenčevi nešportni še tehnična napaka, zaradi česar je moral Krampelj predčasno v slačilnico. Pred tem je na parketu prebil slabih 11 minut ter zbral pet točk in podajo.

Dubaj je v evroligi doživel dva tesna poraza. S 104:107 je klonil proti Panathinaikosu in po podaljšku s 100:104 proti Maccabiju. Klemen Prepelič na prvi tekmi ni igral, na drugi je v osmih minutah vknjižil točko in dve podaji.

Kroflič na 20. rojstni dan do 15 točk

Mega je v ligi Aba v skupini za obstanek doživela drugi zaporedni poraz. S 84:79 jo je ugnal FMP. Urban Kroflič je na svoj 20. rojstni dan zbral 15 točk, štiri skoke in štiri podaje.

Urban Kroflič je imel "deloven" 20. rojstni dan. | Foto: Aleš Fevžer Urban Kroflič je imel "deloven" 20. rojstni dan. Foto: Aleš Fevžer

V slovenskih klubih sta v ligi Aba dvomestno število točk presegla le Žak Smrekar (11 točk, 4 skoki) in Mark Padjen (13 točk, 3 skoki, 3 podaje) na slovenskem obračunu med Krko in Ilirijo, ki ga je dobila prva. Krka je pred tem izgubila proti Spartaku.

Slabše je šlo Roku Radoviću in Mihi Cerkveniku v dresu Cedevite Olimpije, ki je dvakrat izgubila proti Cluj-Napoci.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
