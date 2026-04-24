"Tim je veliko ime. Ko dobiš dirkača s petimi naslovi svetovnega prvaka, moraš dati vse od sebe, da mu daš, kar je vajen," je pogovor o Timu Gajserju začel Hans Corvers, lastnik belgijske ekipe Kemea, ki v svetovnem prvenstvu MXGP nastopa s tovarniško podporo koncerna Yamaha. "Če imaš nekaj počenih reber, se z motorjem skoraj ne moreš dotakniti tal, ne da bi te pri tem bolelo. Če lahko tako voziš na tako zahtevni stezi, si pa res velik fant! Imaš pravi karakter in popolno predanost za zmage." Tako mu je v nedeljo uspelo prvič dobiti vožnjo z Yamaho, VN Trentina pa je končal na skupnem drugem mestu. Belgijec je v pogovoru razkril, da se je Gajser prvič za dirkanje pri Yamahi zanimal že leta 2022.

Tako je Tim Gajser dvignil roke, ko je dobil drugo vožnjo na VN Trentina. Prvič z Yamaho. Foto: Yamaha Racing Tim Gajser je po 12 letih dirkanja na Hondi za italijansko ekipo Giacoma Gariboldija, ki je predvsem po Slovenčevi zaslugi leta 2017 postala Hondina tovarniška ekipa, prejšnjo zimo zamenjal delodajalca. Izbral je Yamaho in belgijsko ekipo Kemea, ki je v lasti Hansa Corversa in v elitnem razredu MXGP s tovarniško podporo nastopa tretjo sezono. Na prvih petih dirkah je bil 29-letnik trikrat na stopničkah, najboljši prejšnjo nedeljo drugi na VN Trentina, kjer je dobil drugo vožnjo. V ekipi je bilo nepopisno veselje. Vsi so minule tri mesece in pol trdo delali, da dajo Gajserju motor, ki si ga želi. V pogovoru za Siol Sportal in Val 202 je Corvers priznal, da so bili pred zahtevno nalogo. "Tim je veliko ime. Ko dobiš dirkača s petimi naslovi svetovnega prvaka, moraš dati vse od sebe, da mu daš, kar je vajen. Po toliko letih na rdečem motorju se je odločil za menjavo. Takoj se je na novem motorju dobro počutil. A trening je trening, dirka pa dirka."

"Herlings je kot buldožer, Gajser pa je bolj prefinjen voznik"

Tim Gajser se je na zadnjih dveh dirkah na Yamahi že počutil bolj domače. Foto: Guliverimage "Tim je dirkač, ki mora imeti motor po svojih željah. Je povsem drugačen voznik kot Herlings. Herlings je bolj kot buldožer, Tim pa je bolj prefinjen, bolj stavi na tehniko. Vsako stvar na motorju čuti in zato morajo biti nastavitve prave. Na zimskih pripravah smo naredili bazo, a smo morali postati še boljši. V zadnjih tednih smo v ekipi trdo delali, pa tudi v samem razvoju motorja v zakulisju. Nato pa smo imeli smolo s padcem na Sardiniji, kjer je bil že zelo hiter. Herlings je najboljši voznik v pesku, a ga je Tim dohiteval. Nato pa se mu je zgodil padec. Tako je na tej dirki vozil z močnimi bolečinami in s pomočjo protibolečinske terapije. A imamo občutek, da smo zdaj že našli rešitve, da nastavimo motor tako, da mu ustreza. Ko pa je Tim sproščen na motorju, vemo, kako dobre stvari mu lahko uspejo."

Že leta 2022: "Hans, ali je možnost, da bi prišel k Yamahi?"

Corvers razkriva, da je Tim Gajser o menjavi ekipe razmišljal že leta 2022, ko je nazadnje podaljšal pogodbo s Hondo. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Govorice, da bo Gajser zamenjal ekipo in motor, so izbruhnile lani poleti. Zdele so nam je neverjetno. Potrditev je prišla šele prvega januarja. Točnih razlogov za razhod Gajserja z Gariboldijem in Hondo nismo in ne bomo izvedeli. Šli so vsak svojo pot, je takrat dejal Tim. Corvers zdaj razkriva, da se je to v Timu kuhalo že nekaj let. "Zdaj o tem lahko govorimo. Preden je Tim prejšnjič podaljšal pogodbo z rdečim motorjem, sva bila skupaj na letu v Argentino. Sedel je ob meni v poslovnem razredu in sva govorila več ur. Takrat me je že vprašal: 'Hans, ali je možnost, da bi prišel k Yamahi?' A Yamaha takrat še ni bila pripravljena na to in je podaljšal pogodbo s Hondo. Sredi lanskega leta, ko smo izvedeli, da ne bo nadaljeval s Hondo, pa smo se spet slišali – in ni bilo veliko dilem. V mesecu in pol smo se dogovorili za pogodbo." In ni jim žal, da so ga pripeljali v ekipo. "Všeč nam je, ker je zelo tehničen in natančen voznik. Naš drugi dirkač pa je njegovo nasprotje: Maxime je agresivnejši, bolj stavi na moč. Bolj je kot Herlings, Tim pa je kot Vialle. Imamo torej dva različna tipa voznika, kar je zelo dobro."

"Saj je tudi Maxime profesionalec, a Tim je profesionalen na drugačen način"

Gajser pa ima še eno izjemno lastnost: zanj ni predaje. Da je v Pietramurati nastopal z dvema počenima rebroma, o njem pove zelo veliko. "Da si je res želel zmage. Če imaš nekaj počenih reber, se z motorjem skoraj ne moreš dotakniti tal, ne da bi te pri tem bolelo. Če lahko tako voziš na tako zahtevni stezi, si pa res velik fant! Imaš pravi karakter in popolno predanost za zmage," ima same lepe besede o Slovencu Belgijec, ki v paddocku uživa velik ugled. "Obenem pa je Tim tudi res prijazen fant. Res prijazen." Corvers je do zdaj delal že s številnimi vozniki, o Gajserju pa pove še naslednje: "Je zelo profesionalen. Saj je tudi Maxime profesionalec, a Tim je profesionalen na drugačen način. Na dirkah je s svojim avtodomom. Če je dolga pot na dirko, pride z zasebnim letalom. Res naredi vse, da bi dosegel svoj cilj. Po vožnjah, po dirkah na skupnih analizah ve, kaj govori, kaj čuti na motorju. Vse, kar pove o motorju, je točno." Tako vsestranskih, profesionalnih voznikov v MXGP ni veliko.

Na veliki nagradi Trentina, najbolj domači dirki na koledarju MXGP, je Tim Gajser dirkal s poslikavo motorja in svoje opreme, kakršno je v časih dirkanja za Yamaho v svetovnem prvenstvu motoGP imel. Da se pokloni legendi motociklizma in da vedeti, česa si želi. Da bi tudi on po lovorikah s Hondo začel te osvajati še z Yamaho – tako kot Rossi. "Tudi mi si tega želimo. Ideja, da bi imel motor, kakršnega je imel Rossi, je prišla pravzaprav od Tima. Pozna Valentina, sam se je dogovoril z njim. Da, zgodba je taka, da je bil Vale prvak s Hondo in nato z Yamaho. Tim pa bi rad to ponovil. Držimo pesti, da nam uspe."

Corversova ekipa Kemea z Yamaho nastopa vseh 30 let

Na dirkah za Timov motor skrbi Avstralec Nash Isle. Foto: Yamaha Racing Corvers je bil tudi sam nekoč dirkač. Ekipo Kemea je ustanovil leta 1997, ko je končal dirkaško kariero. "Letos ekipa tekmuje že 30 let, vse sezone z Yamaho. Kemea je kratica, ki v našem jeziku pomeni 'pridi in me poskušaj ujeti'." Od leta 2020 ima Kemea status tovarniške ekipe v razredu MX2, Renaux je v sezoni 2021 z njo osvojil svetovni naslov. Leta 2024 je prišla naslednja potrditev za dobro delo: tovarniški status je dobila tudi za elitni razred MXGP (nasledila je ekipo Louisa Vostersa, ki zdaj vodi Ducatijev projekt v MXGP). Gre sicer za precej mednarodno ekipo: vodja ekipe je Italijan Michele Lavetti, za Timov del skrbi še en Italijan Massimo Castelli, ki ga je slovenski as pripeljal s sabo iz Gariboldijeve ekipe, mehaniki prihajajo od Slovenije do Avstralije (Timov mehanik na dirkah je Avstralec Nash Isle), za stike z mediji in družabna omrežja skrbi Angležinja Nikki Malin.

"Že od začetka 90. let nismo imeli šest ali sedem voznikov na tovarniških motorjih, ki se lahko vsi borijo za sam vrh"

Toliko voznikov, ki se borijo za naslov prvaka, v MXGP ni bilo že 30 let, meni Corvers. Foto: Guliverimage Corvers je potrdil, da je Gajser podpisal dveletno pogodbo z možnostjo podaljšanja. "Cilj je, da osvojimo naslov svetovnega prvaka. To je Timov cilj, to je cilj ekipe in Yamahe – a ne bo lahko. Tekmeci so res zelo močni. Mislim, da že vse od začetka 90. let nismo imeli šest ali sedem voznikov na tovarniških motorjih, ki se lahko vsi borijo za sam vrh. Takrat so bili to Eric Geboers, Georges Jobe, Andre Malherbe, Andre Vromans, Hakan Carlqvist, Jacky Martens. Temu so sledila obdobja, ko si imel največ dva ali tri voznike v boju za naslov, na primer Tonija Cairolija in Gajserja, potem je prišel Herlings. Ampak šest ali sedem jih pa res ni bilo že zelo dolgo. Zdaj pa jih imamo spet toliko. Pravzaprav jih je kar osem že bilo svetovnih prvakov. Borba za vrh je zato zelo težka. Ne bo lahko osvojiti svetovni naslov. Ampak gremo po njega! Tudi z Maximom, ne samo s Timom. Imamo dva zelo dobra voznika. Tim je zdaj res na vrhuncu. Ima 29 let. Vsi vedo, da so ti fantje najmočnejši pri 30 letih. Ne bomo obupali, dokler ne osvojimo naslova."

"Če imaš dva dobra voznika, kot sta Tim in Max, lahko drug drugega ženeta na višjo raven"

Hans Corvers ima dva povsem različna voznika: Maxime Renaux bolj stavi na agresivno vožnjo, na moč. Foto: Yamaha Racing V formuli 1 in prvenstvu motoGP običajno ni najboljši recept, če imaš v ekipi dva dirkača, ki sta sposobna bitke za zmage in lovorike. Corvers pa pravi, da je v motokrosu drugače, oziroma vsaj sam tako gleda. "Večina ekip in voznikov tega sicer ne mara, a če imaš dva dobra voznika, kot sta Tim in Max, lahko drug drugega ženeta na višjo raven. Če sta dovolj pametna. Za zdaj sta prijatelja, dobro se razumeta. Na stezi sta tekmeca. Morata biti. Če je dvoboj pošten, ni nobenih težav. Tako lahko raven svojega dirkanja dvigneta. Če je na eni dirki eden odličen, bo na naslednji želel biti drugi boljši. Prvi pa ne bo želel biti slabši. Tako se raven pri obeh samo dviga. Dva dobra voznika tako postaneta še boljša. Zelo pomembna je tudi analiza nastavitev motorja. Mi jo delamo ločeno, ampak sta do zdaj oba dajala enake informacije o motorju. Tako vemo, da delamo prav in poskušamo motor še izboljšati."

Je zaradi novega vzmetenja Honda letos tako dobra?

Jeffrey Herlings je s Hondo že zmagal na dveh dirkah. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Ne le vozniki, trenutno imajo v prvenstvu MXGP štiri znamke res vrhunske motorje. Corvers temu pritrjuje: "Kawasaki je dober, Honda je dobra, KTM je dober, Yamaha je dobra. Za vse znamke pa je trenutno najpomembneje, da delajo na štartih. Zelo pomembno je, da imaš dober štart. Če po štartu nisi med prvimi tremi ali štirimi, je res težko. Zato pri Yamahi, tudi v tovarni na Japonskem, vedo, da moramo štarte še izboljšati." Na začetku sezone se zdi, da ima najboljši motor Honda. Glede na neverjetno tekočo vožnjo na neravni progi v Pietramurati smo ugibali, da je tako zaradi vzmetenja. Začeli so uporabljati vzmetenje KYB. "Ne bom govoril o imenih, a imamo tri res dobre znamke vzmetenja. Vse tri so zelo dobre, a najpomembnejši je mehanik, ki skrbi za vzmetenje. Razumeti mora, kar mu pove voznik, in nato prilagoditi vzmetenje, tako kot si ga voznik želi," nam je pojasnil Corvers.

"Za nas se svetovno prvenstvo zares začenja šele zdaj!"

Tim Gajser je bil drugega mesta v Pietramurati vesel kot zmage. Na tej progi jih ima že šest. To so bile 14. stopničke. Foto: Yamaha Racing Čeprav naslednje štiri konce tedna ni dirke svetovnega prvenstva, bodo ti tedni za Gajserja in Yamahino ekipo zelo pomembni. "Najprej mora povsem okrevati. Zdaj je dirkal s pomočjo protibolečinskih injekcij. Naslednjih nekaj dni bo imel še precej bolečin. Mislim, da bo čez dva tedna znova vozil. Mora k zdravniku, da dobi zeleno luč. Naslednjič mora voziti brez bolečin, sicer to ne bo v redu." Po tem sledijo novi treningi, testiranja in nastop na vsaj eni dirki italijanskega prvenstva, da ohrani ritem tekmovanja. Zadnja dva konca tedna v maju sledita veliki nagradi Francije in Nemčije. "Zdaj se začenja svetovno prvenstvo. Za nas se začenja zdaj. Zdaj se je vse skoraj sestavilo. Sledi še nekaj pomembnih testiranj. Upam, da lahko še nekaj pridobimo. Če se bomo izboljšali, kjer si želimo, bo to Timu in Maximu zelo pomagalo. Zato se za nas svetovno prvenstvo zares začenja šele zdaj," je pogovor sklenil Corvers.