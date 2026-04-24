Razred C prvič ne bo karavan, zakaj? Odločitev je pojasnil tudi Robert Lešnik.

Ob razkritju novega mercedes-benza CLA je svoj pogled na novo zunanjost nemške znamke podal tudi Robert Lešnik, vodja zunanjega oblikovanja pri Mercedesu. Pojasnil je tudi, zakaj razred C prvič ne bo imel karavanske izvedbe.

Za zdaj je jasno, da bo novi mercedes-benz razred C prvič na voljo le v limuzinski in ne tudi karavanski izvedbi. Eden ključnih Mercedesovih avtomobilov je imel namreč obe karoserijski izvedbi v vsaki generaciji od leta 1993, to pa je veljalo tudi za predhodnika – model 190E (W201). Zakaj so se pri Mercedesu odločili tako, je na svetovni premieri pojasnil tudi slovenski oblikovalec Robert Lešnik.

"Marsikdo iz avtomobilske industrije mi v pogovoru reče, da ima rad karavane in da si jih želi, toda resničnost je taka, da jih skoraj nihče zares ne kupi," je Lešnik dejal za britanski Autocar.

Lešnikov prvi avtomobil je bila prav karavanska alfa romeo 156 sportwagon in tudi zato je osebno zagovornik karavanskih avtomobilov. Še posebej ceni trenutni razred E v karavanski izvedbi. Odločitev uprave, ali bo prihodnjim modelom še ponudila karavanski zadek, pa bo temeljila na prodajnih številkah. Te pa so jasne.

"Imamo tri ključne regije – karavanov v ZDA nihče ne kupi. Poskusili smo tudi shooting brake izvedbo za CLS, pa ni šlo. Kitajci ne razumejo in ne kupujejo karavanov. Nato ostane le še Evropa, tu pa so nato karavani, kot je v primeru razreda E, že precej dragi," je še dejal Lešnik.

Mercedes je še pred novim razredom C razkril tehnično sorodni športni terenec GLC, ki za zdaj ostaja tista prostorska in družinsko usmerjena izvedba razreda C. Nič sicer ni povsem dokončno, a kot kaže, se je karavanski razred C s prihodom nove generacije poslovil.

