... leta 2004 so Rokometaši Celja Pivovarne Laško spisali eno najlepših zgodb v zgodovini slovenskega športa in osvojili ligo prvakov. Celjska zasedba je temelje za zmago nad nemškim Flensburgom postavila na prvi tekmi, ko je slavila s 34:28, na povratnem obračunu pa se je navkljub porazu z 28:30 veselila zgodovinskega uspeha.

Celjska ekipa je že v devetdesetih letih minulega stoletja mešala štrene najboljšim klubom na stari celini. Pod vodstvom predsednika Toneta Turnška, ki je bil tedaj na čelu pivovarskega velikana iz Laškega, se je ekipa v tem obdobju kar štirikrat prebila v polfinale lige prvakov, a je kar trikrat morala priznati premoč tedanjega absolutnega kralja rokometnih igrišč iz Barcelone, v sezoni 1997/98 pa ji je mero vzela zasedba iz hrvaškega Zagreba.

Foto: Getty Images

Ko so v knežjem mestu - po številnih zapravljenih priložnostih na veliki sceni - že počasi začeli opuščati "projekt evropskega prvaka", pa se je zgodila sanjska sezona 2003/04. Prva je za rokometni dosežek "par excellence" poskrbela slovenska moška rokometna reprezentanca, ki je na domačem evropskem prvenstvu osvojila odličje srebrnega leska, še lepšo zgodbo pa so spisali v mestu ob Savinji.

To je bilo eno najbolj razburljivih popotovanj v zgodovini evropskega klubskega rokometa. Celjska ekipa je po razmeroma rutinskem delu v skupinskem delu uprizorila naravnost čudežne predstave. V osmini finala je na svoji premierni tekmi v novi dvorani Zlatorog na dvoboju s španskim Ademarjem nadoknadila kar 13 golov primanjkljaja s prve tekme v Leonu, v četrtfinalu je odpihnila nemški Lemgo, v polfinalu je dvakrat premagala tedaj "novega evropskega rokometnega tigra" iz španskega Ciudad Reala, v velikem finalu pa je na kolena položila še nemški Flensburg-Handewitt.

Foto: Getty Images

Solze sreče so po tem zgodovinskem uspehu na severu Nemčije tekle v potokih. Uspeh varovancev Mira Požuna, ki je leta 2018 umrl po hudi bolezni, je že v Flensburgu pozdravila armada navijačev, še bolj praznično in prešerno je bilo v domovini, ko je letalo že isti večer po vrnitvi iz Nemčije prekršilo traso načrtovanega leta in zaokrožilo nad Celjem, pred dvorano Zlatorog pa se je zbralo več kot deset tisoč privržencev celjskega kluba, ki so z ovacijami in spoštovanjem pričakali svoje junake.

Tedaj so celjski dres nosili tedanji kapetan in vratar Dejan Perić, na golu je bil poleg njega še Gregor Lorger, v polju pa Uroš Zorman, Sergej Rutenka, Renato Vugrinec, Edi Kokšarov, Matjaž Brumen, Jure Natek, Marko Oštir, Žikica Milosavljević, Dino Bajram, Nenad Bilbija, Miladin Kozlina in Miha Gorenšek.

Celjska ekipa je bila po tem zgodovinskem uspehu še kratek čas konkurenčna najboljšim zasedbam na stari celini, v zadnjem desetletju pa je zaradi finančne nedohranjenosti bolj ali manj izgubila stik z njimi, čeprav vsako sezono priredi senzacijo ali dve in vzame skalp boljšim in močnejšim ter predvsem bogatejšim evropskim ekipam.

Danes praznuje Jure Košir. Foto: Reuters

... leta 1972 se je rodil nekdanji alpski smučar Jure Košir. Smučar iz Mojstrane je na tekmah svetovnega pokala dosegel tri zmage. Poleg treh zmag je še sedemnajstkrat stopil na zmagovalne stopničke, in sicer 15-krat v slalomu in dvakrat v veleslalomu. Vrhunec kariere pa je dosegel na olimpijskih igrah v Lillehammerju, ko je osvojil bronasto medaljo. Tekmovalno kariero je končal v sezoni 2005/06.

Rjoju Kobajaši je na Islandiji poletel 291 metrov. Foto: Reuters

… leta 2024 je japonski smučarski skakalec Rjoju Kobajaši je na Islandiji poskrbel za neuraden svetovni rekord. Na posebej za to priložnost zgrajeni letalnici na severu Islandije v smučarskem središču Hlidarfjall je 27-letnik poletel 291 metrov, kar je bilo kar 37,5 metra dlje od uradnega svetovnega rekorda.

Zgodilo se je še …

Leta 1920 so slovenski klubi Ilirija, Slovan, Rapid, Hertha, Rote Elf, 1. SSK Maribor in Cillier SV 24. aprila 1920 ustanovili Ljubljanski nogometni podsavez (podzvezo), prvo krovno nogometno organizacijo v Sloveniji in tako predhodnico današnje Nogometne zveze; prvi predsednik je bil Anton Jug, prvi kapetan reprezentance pa vratar Ilirije Stane Pelan.

Leta 1968 je članska nogometna reprezentanca Turčije izgubila proti Poljski v gosteh z 0:8, kar je najvišji poraz v njeni zgodovini (z enakim izidom je v letih 1984 in 1987 izgubila tudi proti Angliji).

Leta 1983 je v Himalaji pod plazom v južni steni Manasluja umrl slovenski alpinist Nejc Zaplotnik.

Leta 1992 so člani zveze nogometnih novinarjev (Football Writers Association) izbrali tedanjega napadalca londonskega kluba Tottenham Hotspur Garyja Linekerja za najboljšega nogometaša leta v Angliji.

Leta 1994 je David Robinson, ameriški košarkar v ligi NBA, na eni tekmi dosegel 71 točk, kar je sedmi rezultat v ligi.

Leta 1996 je Slovenija pod vodstvom Zdenka Verdenika odigrala prvo tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo 1998 in v Atenah proti Grčiji izgubila z 0:2.

Leta 1997 je takratna Smelt Olimpija na turnirju final four v Rimu osvojila tretje mesto.

Leta 1999 je Španija v Lagosu v Nigeriji v finalu nogometnega svetovnega prvenstva do 20 let osvojila naslov prvakov, potem ko je premagala Japonsko s 4:0.

Leta 2000 je v polfinalu španskega kraljevega pokala Barcelona odklonila igranje povratne tekme proti Atleticu iz Madrida, ker naj bi po njihovih trditvah ne mogli sestaviti kompletne ekipe zaradi mednarodnih obveznosti in poškodb igralcev. Po odločitvi sodnikov je nato brez boja zmagal Atletico s 3:0.

Leta 2004 je Robert Koren zabil gol za Lillestrom v tretjem krogu norveškega prvenstva, ko je s soigralci gostoval pri Vikingu. Zadel je v 12. minuti za vodstvo gostov z 1:0, a nato s soigralci prejel tri zadetke in izgubil z 1:3.

Leta 2006 je v 57. letu umrl nekdanji angleški reprezentant Brian Labone, ki je za izbrano vrsto nastopil 26-krat. Nekdanji branilec spada med legende Evertona, saj je za moštvo iz Liverpoola odigral več kot 450 prvenstvenih tekem.

Leta 2010 so odbojkarji blejskega ACH Volleyja še sedmič v zgodovini postali slovenski odbojkarski prvaki. V tretji tekmi letošnje 1. DOL Radenska Classic so v Radovljici premagali Salonit Anhovo s 3:0 (15, 16, 20). Do šestega zaporednega naslova so tako prišli z izidom 3:0 v zmagah.

Leta 2010 je slovenska judoistka Lucija Polavder na evropskem prvenstvu v judu na Dunaju osvojila naslov evropske prvakinje. V finalu se je varovanka celjskega trenerja Marjana Fabjana pomerila z Rusinjo Teo Donguzašvili in si po štirih bronih priborila že peto kolajno s prvenstev stare celine, prvo zlato.

Leta 2018 so odbojkarji ACH Volleyja osvojili svoj 15. naslov državnega prvaka. V tretji tekmi finala državnega prvenstva so v Tivoliju še tretjič premagali v zadnjih letih največjega tekmeca Calcit Volley iz Kamnika, tako kot na prvih dveh tekmah so bili tudi tokrat boljši brez izgubljenega niza, zmagali so s 3:0 (17, 16, 20).

Leta 2019 je sodišče v Španiji oprostilo nekdanjega predsednika katalonskega nogometnega velikana Barcelona Sandra Rosella obtožb in krivde za pranje denarja v poslih z nekdanjim predsednikom brazilske nogometne zveze.

Leta 2021 so hokejisti SŽ Olimpije v tretji finalni tekmi alpske lige s 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) premagali Asiago in se s 3:0 v zmagah veselili naslova prvaka regionalnega tekmovanja v sezoni 2020/21.

Leta 2022 je slovenski motokrosist Tim Gajser postal zmagovalec dirke svetovnega prvenstva razreda MXGP v latvijskem Kegumsu. Slavil je prepričljivo, saj je dobil obe vožnji. S peto zmago na šestih dirkah sezone 2022 se je še utrdil v vodstvu SP, ki ga je ob koncu sezone tudi dobil.

Leta 2024 so odbojkarji ACH Volleyja še tretje leto zapovred postali državni prvaki. Na tretji tekmi finala so v Tivoliju s 3:2 (28, -24, 20, -22, 12) premagali Calcit Volley in serijo dobili s 3:0 v zmagah.

Rodili so se …



1932 pokojni slovenski šahist in športni novinar Ivo Bajec

1963 nekdanji madžarski nogometaš Lajos Detari

1966 nekdanji italijanski nogometaš Alessandro Costacurta

1967 nekdanji hrvaški košarkar Dino Rađa

1969 nekdanji grški nogometaš Elias Atmatsidis

1969 nekdanji slovenski igralec namiznega tenisa Gregor Komac

1972 nekdanji škotski nogometaš Rab Douglas

1972 nekdanji slovenski alpski smučar Jure Košir

1973 nekdanji slovenski nogometaš Sašo Lukić

1974 nekdanji slovenski strelec Andraž Lipolt

1975 nekdanja slovenska košarkarica Jera Grobelnik

1976 nekdanji irski nogometaš Steve Finnan

1980 nekdanji mehiški nogometaš Fernando Arce

1981 nekdanji teniški igralec Taylor Dent

1983 slovenski atlet Peter Kastelic

1987 belgijski nogometaš Jan Vertonghen

1987 kanadski hokejist Kris Letang

1989 slovenska smučarska tekačica Alenka Čebašek

1990 slovenski nogometaš Tim Vodeb

1991 francoski umetnostni drsalec Morgan Cipres

1992 romunski nogometaš Alexandru Cretu

1994 kosovski nogometaš Vedat Muriqi

1994 avstralska teniška igralka Ashleigh Barty

1997 ruska teniška igralka Veronika Kudermetova

2000 slovenski atlet Gregor Grahovac

2001 slovenska plavalka Tina Čelik

2005 slovenska atletinja Lana Andolšek