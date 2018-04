Risi so si leta 2001 izborili pravico nastopa med svetovno hokejsko elito in od takrat skačejo iz prvega v drugi razred in obratno. Na fotografiji je Tomaž Vnuk v dvoboju s Čehom Jirijem Hudlerjem na svetovnem prvenstvu elite na Finskem leta 2003. Foto: Reuters

… leta 2001 si je slovenska hokejska reprezentanca po zmagi proti Estoniji s 16:0 prvič zagotovila nastop med elito.

Risi so na svetovnem prvenstvu divizije I v Ljubljani premagali Hrvaško s 15:1, Kitajsko s 7:1 in Kazahstan s 3:1, s 3:3 pa so remizirali z reprezentanco Velike Britanije. Ta je v zadnjem krogu proti Kazahstanu izgubila z sumljivih 3:11, zato je morala slovenska vrsta premagati Estonijo z vsaj 12 goli razlike.

Rise je takrat, ko so se prvič v zgodovini slovenske hokejske reprezentance bojevali za zgodovinsko uvrstitev med elito, je čakala domala nemogoča naloga, a pripravili so eno najspektakularnejših zmag v zgodovini.

Slovenci so za podvig potrebovali zmago z najmanj 12 zadetki in pred 5.000 gledalci v dvorani Tivoli zmagali s 16:0.

Začelo se ni najbolje, na prvi slovenski gol je bilo treba čakati mučnih 17 minut, ko je rise v vodstvo popeljal Robert Ciglenečki. Po prvi tretjini je bilo 2:0, po drugi že 10:0. V 45. minuti je Dejan Kontrec dopolnil svoj hat-trick in poskrbel za 12. zadetek v estonski mreži, s čimer je bilo jasno, da bo Slovenija leta 2002 na Švedskem med 16 najboljšimi moštvi sveta.

Zgodilo se je še:

Leta 1964 se je v Rusiji rodila rusko-švedska atletinja Ljudmila Engquist, ki je na olimpijskih igrah v Atlanti leta 1996 Brigiti Bukovec za las preprečila osvojitev zlate medalje v teku na 100 metrov z ovirami. Engqvistova je bila dvakrat svetovna prvakinja, prvič leta 1991 (tekmovala je za Sovjetsko zvezo pod imenom Ljudmila Narožilenko), drugič pa leta 1997.

Leta 1971 je londonski nogometni klub Chelsea v finalu pokala pokalnih zmagovalcev na štadionu Karaiskakija v Peraiasu pred 35 tisoč navijači z 2:1 premagal Real Madrid in osvojil pokal.

Leta 1986 je na tekmi proti Walesu v Wrexhamu (0:0) zadnjič za reprezentanco nastopil Rodolfo Rodriguez, urugvajski vratar, ki je rekorder Urugvaja po številu tekem v izbrani vrsti (nastopil je 78-krat).

Leta 1994 je bila v Andori ustanovljena ena najmanjših nogometnih zvez na svetu. Andora ima sicer vsega 71 tisoč prebivalcev, temu primerni pa so tudi rezultati njihove reprezentance.

Leta 1994 je španski košarkarski klub Joventut iz Badalone postal evropski prvak, potem ko je v Tel Avivu premagal Olympiakos z 59:57 (39:39).

Leta 2001 je kapetan angleškega nogometnega kluba Manchester United Roy Keane na tekmi proti Manchester Cityju grobo s kolenom naprej štartal na Alfieja Haalanda. Pozneje je priznal, da je bil to nameren napad iz maščevanja. Kazen: Keane ni smel igrati na petih tekmah, poleg tega pa je moral plačati 150 tisoč funtov kazni.

Leta 2006 so slovenski smučarji skakalci dobili novega trenerja Vasjo Bajca, ki je sezono prej Čeha Jakuba Jando popeljal do skupne zmage v svetovnem pokalu. Bajc ni dolgo zdržal na položaju in je po pritiskih vodstva reprezentance, ki je obupovalo zaradi slabih izidov, sredi zime odstopil.

Leta 2010 je umrl Juan Antonio Samaranch. Španec je bil od leta 1980 do 2001 predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK).

Rodili so se:

1920 – pokojni nemški nogometaš Edmund Adamkiewicz

1926 – pokojni angleški nogometaš Arthur Rowley

1955 – nekdanji brazilski nogometaš Toninho Cerezo

1964 – nekdanja rusko-švedska atletinja Ljudmila Enquist

1978 – nekdanji avstralski nogometaš Jacob Burns

1978 – nekdanja ruska atletinja Julija Pečonkina

1979 – nekdanji švedski nogometaš Tobias Linderoth

1980 – nekdanji kanadski hokejist Vincent Lecavalier

1983 – poljski nogometaš Paweł Brożek

1986 – slovenska teniška igralka Tina Obrez

1988 – španski nogometaš Pedro Mosquera

1989 - ilski nogometaš Carlos Munoz

1992 – španski nogometaš Isco