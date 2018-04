Foto: Vid Ponikvar

… leta 2004 je danes že upokojeni slovenski telovadec Aljaž Pegan na evropskem prvenstvu v gimnastiki v dvorani Tivoli na drogu osvojil zlato medaljo in po 10 letih spet postal evropski prvak.

Z oceno 9,787 si je Pegan, ki je bil zadnji nastopajoči na 26. evropskem prvenstvu v gimnastiki¸, naslov prvaka delil z Grkom Vlasisom Marasom, bronasto odličje pa je takrat v Ljubljani osvojil Švicar Christoph Shaerer.

Drugi slovenski up za medaljo Mitja Petkovšek pred domačimi navijači ni zdržal pritiska in je na bradlji osvojil peto mesto. Zmagal je Ukrajinec Roman Zozulia.

Zgodilo se je še:

Leta 1901 je italijanski nogometni klub Palermo odigral prvo uradno tekmo v svoji zgodovini in proti Messini zmagal s 3:2.

Leta 1966 je Bill Russel postal prvi temnopolti trener v košarkarski ligi NBA. Prevzel je moštvo Boston Celtics.

Leta 1966 se je rodila norveška atletinja Trine Hattestad. V devetdesetih letih je veljala za najboljšo metalko kopja na svetu. Leta 1993 v Stuttgartu in štiri leta pozneje v Atenah je postala svetovna prvakinja. Leta 1994 je v Helsinkih osvojila evropski naslov, najbolj pa se je veselila olimpijskega zlata v Sydneyju leta 2000. Trikrat ji je tudi uspelo izboljšati svetovni rekord.

Leta 1973 se je rodil znameniti etiopijski atlet Haile Gebrselassie. Velja za enega najboljših tekačev na dolge proge vseh časov. Njegov vzpon se je začel leta 1993, ko je na svetovnem prvenstvu v Stuttgartu zmagal na 10.000 metrov in osvojil srebro na 5.000 metrov. Zlato medaljo na 10.000 m si je na svetovnih prvenstvih pritekel tudi v letih 1995, 1997 in 1999, leta 2003 pa ga je ugnal rojak Kenenisa Bekele. Na olimpijskih igrah je slavil v Atlanti leta 1996 in štiri leta zatem v Sydneyju.

Leta 1991 je znameniti splitski košarkarski klub Jugoplastika (POP '84) že tretjič zapored postal evropski prvak. Splitski košarkarji so v finalu premagali Barcelono s 70:65.

Leta 1999 je kanadski hokejski zvezdnik Wayne Gretzky odigral zadnjo tekmo v ligi NHL. Njegovi New York Rangers so proti Pittsburgh Penguins izgubili z 1:2.

Leta 2000 so nogometaši Barcelone na povratni tekmi četrtfinala lige prvakov po podaljšku premagali Chelsea s 5:1. Po rednem delu se je tekma končala s 3:1 (2:0) za Barcelono. V dodatnih 30 minutah je najprej iz enajstmetrovke zadel Brazilec Rivaldo, zmago pa je potrdil Nizozemec Patrick Kluivert.

Leta 2001 je Bayern iz Münchna na povratni tekmi četrtfinala lige prvakov ugnal Manchester United z 2:1 in se uvrstil v polfinale. Bavarci so veliko dela opravili že v Manchestru, kjer so zmagali z 1:0.

Leta 2004 so zdravniki v Buenos Airesu sporočili, da je po mnenju mnogih najboljši nogometaš na svetu vseh časov Diego Armando Maradona doživel srčni napad, ki je bil posledica nezdravega življenja, ki ga je nekdanji argentinski virtuoz prakticiral pred tem. Deset dni pozneje je zapustil bolnišnico.

Leta 2007 so na zasedanju Evropske nogometne zveze (UEFA) v Cardiffu določili prireditelja EP 2012. Organizacija je pripadla Poljski in Ukrajini, ki sta s skupno kandidaturo premagala še eno skupno kandidaturo Hrvatov in Madžarov ter Italijane.

