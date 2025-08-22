V Barcelono jeseni in pozimi vsak teden iz Ljubljane ali Trsta

Če si v hladnih zimskih mesecih zaželite malce sonca in prijetnih temperatur, vam ni treba iti prav daleč – dovolj bo že dobri dve uri dolg polet v Barcelono, ki tudi v hladnejši polovici leta navdušuje s svojo karizmo, številnimi znamenitostmi in izjemno kulinariko. Več kot dovolj razlogov torej, da izkoristite super ponudbo na Počitnice.si in si privoščite zimski oddih v Barceloni med koncem tedna z direktnim poletom iz Trsta vse leto trikrat na teden ali iz Ljubljane od 20. novembra 2025 do 26. marca 2026 dvakrat na teden .

Ob besedi Barcelona mnogi najprej pomislijo na polne peščene plaže in morske užitke z zvoki živahnih glasbenih ritmov v ozadju. To je podoba Barcelone poleti, sredi glavne turistične sezone, ko so glavni namen potovanja na to privlačno destinacijo počitnice na morju.

Foto: Počitnice.si

Pozimi pa ima Barcelona povsem drugačen utrip. Zaradi tipične sredozemske klime je vreme še vedno zelo sončno, s temperaturami od 15 do 20 stopinj Celzija, kar je sicer premalo za kopanje v morju, a kot nalašč za čudovite sprehode po peščenih plažah. Ker je manj turistov, gneče praktično ni, zato je to popoln čas za sprehod po mestnem središču in obisk znamenitosti, hrana pa je tudi v hladnejših mesecih enako slastna kot sredi poletja.

Foto: Počitnice.si

Poleg tega vam za oddih v prestolnici Katalonije ni treba zapraviti preveč dopusta, saj lahko s Počitnice.si v sončno Barcelono vse leto letite iz Trsta trikrat na teden ali iz Ljubljane od 20. novembra 2025 do 26. marca 2026 kar dvakrat na teden , ob četrtkih in nedeljah.

že pri 299 evrih na osebo , zato hitro rezervirajte zimski pobeg v Barcelono med koncem tedna ali pošljite povpraševanje na Na Počitnice.si so pripravili ponudbo za kar 466 hotelov z od dvema do štirimi zvezdicami v različnih delih Barcelone. Cene počitniških paketov z vključenim povratnim letalskim prevozom iz Trsta ali iz Ljubljane in hotelom za dve noči se začnejo, zato hitro rezervirajte zimski pobeg v Barcelono med koncem tedna TUKAJ ali pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si

Foto: Počitnice.si

Doživite praznično Barcelono!

Bi radi preverili, kakšno je decembrsko praznično vzdušje v Barceloni? Nič lažjega! S Počitnice.si lahko decembra v sončno Barcelono poletite iz Trsta ali Ljubljane kar trikrat na teden , v torek, četrtek in nedeljo, ter si tako privoščite dvo-, štiri- ali petdnevno praznično pohajkovanje po čudoviti prestolnici Katalonije.

Barcelona pozimi oživi z božičnimi sejmi, osvetljenimi ulicami in prijetnim prazničnim vzdušjem. Še posebej zanimivi so katalonski običaji – na stojnicah boste našli figure caganerja, ki veljajo za nenavadno, a priljubljeno tradicijo. V začetku januarja pa mesto zaživi ob prazniku svetih treh kraljev, ki ga spremljajo pisane povorke, sladkarije in glasba na ulicah.

Foto: Počitnice.si

Nikar ne čakajte predolgo, saj gredo mesta na letalu za med! Uporabite praktičen iskalnik za rezervacijo ponudb na Počitnice.si ali pošljite povpraševanje s svojimi željami glede termina počitnic, pričakovane namestitve in števila potnikov na info@pocitnice.si in že v nekaj urah boste na elektronski naslov prejeli individualen nabor najboljših ponudb glede na izbrana merila. Za več informacij so vam izkušeni svetovalci na voljo tudi na telefonski številki 01/280 30 00, od ponedeljka do sobote pa se lahko oglasite tudi v fizičnih poslovalnicah Počitnice.si v nakupovalnih središčih Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška ter Supernova Kranj Primskovo.

Foto: Počitnice.si

Zakaj pozimi na počitnice v Barcelono?

Če bi si radi v nekaj dneh dodobra napolnili baterije, uživali v umetnosti, kulinariki in sredozemskem soncu, potem je zimski oddih v Barceloni med koncem tedna s Počitnice.si odlična izbira. Medtem ko se bodo drugi doma zavijali v plašče, boste lahko vi brez težav posedali na terasi kavarne, se sprehodili po peščeni plaži Barcelone in uživali v šumenju morskih valov ali raziskovali ulice v kratkih rokavih.

Foto: Počitnice.si

Pozimi vas bo pričakala Barcelona brez gneče, a z enako mero živahnosti in sonca, kot ga ponuja sredi sezone. Mesto vas bo prevzelo s svojo arhitekturo, kulturo, kulinariko in toplim značajem ljudi. Še ena velika prednost obiska Barcelone pozimi so občutno nižji stroški potovanja. Letalske vozovnice so cenovno dostopnejše, prav tako hoteli in apartmaji, zato je to odlična priložnost, da raziščete tudi širšo okolico, na primer goro Montserrat, romantični obmorski Sitges ali vinske kleti v regiji Penedès.

Foto: Počitnice.si

Raziščite veličastno arhitekturo Antonia Gaudíja

Ena glavnih značilnosti Barcelone je edinstvena in neponovljiva arhitektura katalonskega umetnika Antonia Gaudíja. Njegovo ustvarjanje je preplet narave, simbolike in inovativnih gradbenih tehnik, zaradi izvirnosti pa so številne njegove stvaritve v Barceloni uvrščene na seznam Unescove svetovne dediščine.

Najbolj prepoznavno Gaudíjevo delo je zagotovo Sagrada Familia, veličastna bazilika, katere gradnja se je začela leta 1882 in ki še danes ni končana. Njena osupljiva fasada, ki združuje biblične prizore, in notranjost, v kateri se svetloba preliva skozi barvna vitražna okna kot skozi krošnje dreves, pričarata nepozabno doživetje.

Foto: Počitnice.si

Gaudí pa je Barcelono zaznamoval tudi z drugimi mojstrovinami. Park Güell je pisan svet mavričnih mozaikov, igrivih oblik in arhitekturnih presenečenj, kjer se narava in umetnost zlijeta v popolno harmonijo. Njegovi stanovanjski projekti, kot sta Casa Batlló in La Pedrera (Casa Milà), pa so dokaz, da je znal preoblikovati vsakdanje stavbe v umetniška dela – z valovitimi fasadami, nenavadnimi dimniki in živahnimi barvami.

Foto: Počitnice.si

Kaj pozimi početi v Barceloni?

Pozimi, ko si Barcelona oddahne od množic, ki v poletnih mesecih preplavijo mesto, se lahko v miru sprehodite po osrednji promenadi La Rambla ali se brez gneče povzpnete na Montjuïc, od koder se odpira čudovit razgled na celotno mesto. Tudi muzeji, kot sta Picassov muzej in Fundacija Joana Mirója, so bolj dostopni in omogočajo mirno raziskovanje.

Foto: Počitnice.si

Za ljubitelje nogometa je v Barceloni obvezen tudi obisk slovitega stadiona Camp Nou, kjer domuje matični klub FC Barcelona. Ne gre namreč samo za nogometno igrišče, tu boste občutili izjemno vzdušje najbolj priljubljenega evropskega športa, prav tako se boste seznanili z zgodovino enega največjih nogometnih klubov na svetu.

Barcelona slovi tudi po svoji izvrstni kulinariki. V mestnih barih s tapasi lahko poskusite tipične prigrizke, kot so patatas bravas (začinjeni krompirček), croquetas (krompirjevi ali mesni kroketi) in sveži morski sadeži. V pristanišču boste našli moderno kombinacijo barov in izvrstnih ribjih restavracij, ljubitelji riža pa ne smete zamuditi znamenite paelle v številnih različicah. Za sladico se priležejo churrosi s čokolado ali katalonska specialiteta crema catalana, ki spominja na crème brûlée.

Foto: Počitnice.si

Čas je za zimski oddih v Barceloni med koncem tedna s Počitnice.si Preverite bogato ponudbo mini zimskih počitnic v Barceloni TUKAJ, pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si ali pokličite 01/280 30 00 ter dovolite, da vas katalonska prestolnica v nekaj dneh prevzame s svojo arhitekturo, kulturo, kulinariko in toplim značajem ljudi.

Naročnik oglasnega sporočila je Turistična agencija Počitnice.si, d. o. o.