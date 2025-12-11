"Hvaležna srečnica, ker bom za rojstni dan dobila najdragocenejše darilo, funkcionalen vid," je na družbenih omrežjih sporočila slovenska pevka, ki je septembra doživela hudo prometno nesrečo, po kateri je oslepela na eno oko.

Pevka Eva Moškon je v sredo dopolnila 43 let, "praznovala" pa je v bolnišnici, kjer je čakala na operacijo, že četrto zapored, odkar se je septembra v prometni nesreči hudo poškodovala.

"Dragoceno življenje. Pred dobro uro sem dopolnila svoj 43. rojstni dan. V globinah srca sem neskončno hvaležna za nove priložnosti, da sem lahko ponižna učenka življenja naprej, kako biti srečen v vseh okoliščinah in kako živeti tudi takrat, ko si ustavljen," je ob fotografiji iz bolniške postelje zapisala pevka, ki jo je slovenska javnost pred leti spoznala v duetu z Janom Plestenjakom Iz pekla do raja.

Kot je priznala, je zaradi hormonov in adrenalina pred operacijo tudi zajokala, a je ob tem "voljna, da premagam tudi tole bitko".

"Hvaležna srečnica, ker bom za rojstni dan dobila najdragocenejše darilo, funkcionalen vid, se vam vsem zahvaljujem, ker ste v preteklih mesecih v srcu in v mislih z mano in navijate za moje dobro okrevanje po udeležbi v prometni nesreči, v kateri sem oslepela na eno oko," je še zapisala ter se za vso pomoč zahvalila osebju na očesni in maksilofacialni kirurgiji v UKC Ljubljana.