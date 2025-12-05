17-letna Ptujčanka osvaja mednarodne odre z neverjetnim glasom

"Z glasbo se ukvarjam vsak dan. Največ mi pomeni, ko lahko skozi pesem izrazim občutke, napišem svoje pesmi in jih delim naprej," pove Teja Ovčar, 17-letna pevka s Ptuja. Njena pevska pot se je začela že pri treh letih v glasbeni pripravnici, kasneje pa je med nastopanjem s pevskim zborom Carmina Slovenica začutila, da želi postati samostojna izvajalka. Danes se že sedmo leto uči solo petja pri mentorici Ani Delin, ki Tejo opisuje kot izjemno nadarjeno, ustvarjalno in tehnično dovršeno pevko. Na mednarodnih odrih osvaja občinstvo z močnim glasom in avtorskimi pesmimi. Njeni uspehi, ambiciozna vizija in izrazit pečat v pop glasbi so jo pripeljali med finaliste projekta Mladi upi 2025 Zavarovalnice Triglav .

Glasba jo spremlja vsak dan: dopoldne je v šoli, popoldne pa ure preživlja za klavirjem, ob pisanju novih pesmi, učenju vokalnih tehnik in pripravi na festivale.

V zadnjih letih je zablestela na številnih mednarodnih festivalih. Tekmovala je v Makedoniji, Bosni, na Cipru, Malti, v Latviji, Italiji in drugih državah, pri čemer je skoraj povsod osvojila eno od prvih treh mest ali naziv laureata. Med njenimi največjimi dosežki izstopa prvo mesto v Bosni, ki ga je osvojila z avtorsko pesmijo pred velikim občinstvom – dosežek, ki ga sama opisuje kot prelomnega. Tudi mednarodne reference potrjujejo njeno kakovost: na festivalu Angel Voice v Beogradu se je uvrstila med 150 najboljših mladih pevcev iz 16 držav ter osvojila 2. mesto v kategoriji najboljša nova pesem in 2. mesto v kategoriji najboljša pevka.

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Mentorica Ana Delin poudarja njeno izjemno disciplino, tehnično znanje in ustvarjalnost: "Teja je izjemna glasbena osebnost, ki združuje močno odrsko prezenco, čustveno inteligenco in sposobnost pisanja avtorskih pesmi. Na velikih tekmovanjih ostane mirna in zbrana, kot bi že bila profesionalna pevka."

Tejo Ovčar navdihujejo izvajalke z močno avtorsko identiteto – med domačimi Maja Keuc, med tujimi pa Faouzia. Občuduje njihovo predanost in vztrajnost, hkrati pa sanja o podobni poti – da bi postala mednarodno prepoznavna ustvarjalka v popu. Skladbe piše sama, v celoti sama ustvarja melodijo in besedilo.

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Teja Ovčar si želi nadaljevati glasbeno izobraževanje v tujini, saj v Sloveniji študij pop petja ni mogoč. Največja želja je študij na Berklee College of Music v ZDA ali na eni od prestižnih akademij v Španiji.

Sredstva iz sklada Mladi upi 2025 bi ji omogočila snemanje profesionalnih matric za avtorske skladbe, snemanje videospotov ter udeležbo na mednarodnih festivalih, kjer pridobiva izkušnje, prepoznavnost in pomembne reference. Prav tako bi ji finančna pomoč omogočila kritje visokih potnih in produkcijskih stroškov ter prvič odprla realno možnost, da posname svoj prvi avtorski album.

Foto: Mateja Jordović Potočnik

"Ta sredstva bi bila velika prelomnica. Omogočila bi mi snemanje albuma – to je moja največja želja," poudari talentirana pevka.

Teja Ovčar je umetnica, ki jo vodita jasna vizija in nepopustljiva predanost. S svojim glasom, avtorskimi melodijami in trdim delom že danes pušča pečat na domačih in mednarodnih odrih – prihodnost pa kaže, da bo o njej svet še veliko slišal.

Zavod Vse bo v redu, ki deluje pod okriljem Zavarovalnice Triglav, že 13. leto zapored s projektom Mladi upi podpira nadarjene mlade posameznike in posameznice na njihovi poti do vrhunskih dosežkov. S pomočjo razpisov, ki potekajo vse od leta 2013, je bilo doslej finančno podprtih že 155 mladih talentov s področij športa, umetnosti, znanosti in parašporta. Podpora jim je omogočila, da je bila njihova pot do visoko zastavljenih ciljev nekoliko lažja in bolj usmerjena. Projekt ni namenjen le razvoju potencialov, temveč tudi spodbudi širše javnosti, da prepozna pomen vlaganja v mlade.