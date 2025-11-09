Veronika Strnad: Svoj prvi album sem želela ustvariti v maternem jeziku

Slovenska pevka Veronika Strnad predstavlja svoj novi singel Maske, ki je ena najizrazitejših skladb z njenega prvega albuma Naslednja postaja. Gre za pesem, ki se je že ob izidu hitro priljubila občinstvu in nosi iskreno sporočilo o avtentičnosti v svetu filtrov in družbenih mask. Mlada glasbenica živi in študira na priznani glasbeni akademiji Berklee College of Music v Bostonu, kjer je konec oktobra tudi pripravila svoj prvi samostojni koncert.

O čem govori vaš najnovejši singel Maske, ena najizrazitejših skladb z vašega prvega albuma?

Pesem Maske govori o tem, da je res lepo biti brez filtrov na obrazu in biti obkrožen z ljudmi, ki so naravni in pristni, kar pa več ni tako pogosto v današnji družbi.

Prisluhnite skladbi Maske:

Kako je študirati na znamenitem Berklee College of Music?

Študij na Berkleeju je velik privilegij. Je kraj z obsežno študentsko skupnostjo, kjer se spletajo posebne vezi in začenjajo sodelovanja. Hkrati je izjemno navdihujoče biti deležen priložnosti, ki prinašajo dragocene izkušnje v glasbeni industriji.

"Koncert je bil v stilu mojega albuma zaokrožen kot glasbeno potovanje skozi postaje, ki jih oblikujejo moje zgodbe." Foto: Jaka Ceglar

Predstavljate tudi svoj prvi album Naslednja postaja. Zakaj ustvarjate v slovenščini?

V slovenščini ustvarjam iz več razlogov. Svoj prvi album sem želela ustvariti v svojem maternem jeziku, ker želim prispevati k naši kulturi, skupnosti in hkrati biti del slovenske glasbene scene, za kar je ustvarjanje v slovenščini nujno. Album Naslednja postaja predstavlja mojo pot iz Slovenije v Ameriko, ker je vsaka pesem ena zgodba in ena postaja na potovanju.

Na znameniti glasbeni akademiji ste priredili tudi svoj prvi koncert. Kaj ste na njem predstavili?

Na svojem prvem samostojnem koncertu v Bostonu sem predstavila album Naslednja postaja in nekaj priredb mojih najljubših tujih skladb. Koncert je bil v stilu mojega albuma zaokrožen kot glasbeno potovanje skozi postaje, ki jih oblikujejo moje zgodbe.

Prizadeva si postati vsestranska glasbenica in ustvarjati pomenljivo glasbo. Foto: Jaka Ceglar

Česa si želite v svoji glasbeni prihodnosti?

Prizadevam si postati vsestranska glasbenica, ustvarjati pomenljivo glasbo in ob izvajanju glasbe v živo širiti nekaj lepega med ljudmi. Želim si delovati na mednarodnem trgu, hkrati pa sem precej zvesta naši kulturi, zato bo slovenščina vedno del moje umetnosti.

