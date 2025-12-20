Visoka zmaga Šentjurja, Helios izgubil v Laškem

V 12. krogu košarkarske lige OTP banka so košarkarji Šentjurja premagali Terme Olimia s 95:70. Na preostalih dveh sobotnih tekmah smo videli stotico. Triglav je Šenčur premagal s 104:87, Laščani pa so presenetili Domžalčane (110:96). V ponedeljek se bodo pomerili še Hopsi in Rogaška, medtem ko bil obračun Krke in Ilirije že odigran, zmage s 85:65 pa so se 10. decembra veselili Novomeščani.

Šentjur je v velikem slogu zaključil leto 2025. Po menjavi trenerja v drugi polovici novembra, Andreja Podvršnika je nasledil njegov pomočnik Gašper Škoberne, je v štirih tekmah dosegel tri zmage. Tretjo zaporedno je vpisal v Podčetrtku, kjer je bil boljši od Term Olimia s 95:70. Medtem ko se je Šentjur otresel spodnjega dela razpredelnice, Podčetrtčani ostajajo v krizi. V dvanajstih nastopih v prvenstvu so zbrali le dve zmagi.

Šentjur je prvo tekmo proti Termam Olimia sredi oktobra dobil za tri točke, tokrat pa je bilo vprašanje zmagovalca rešeno že pred koncem tekme. V 27. minuti so domači prišli na tri točke zaostanka (61:58), na začetku zadnje četrtine pa je bilo že 75:60. V zadnjih 13 minutah je Šentjur, ki je 17 trojk zadel ob 54-odstotnem metu, tekmeca nadigral s 34:12. Prvi strelec tekme je bil Jure Pelko z 22 točkami in metom za tri točke 7:10. Od tega je v prvem polčasu dosegel 19 točk (trojke 6:8). Jure Špan je dodal 19 točk (trojke 3:7, osem podaj), Ožbej Glavan pa 18 (trojke 3:6). Za domače je največ točk zbral Brandon Newman (17).

Kranjčani so s šesto zmago uspešno končali leto 2025 in postavili piko na i prednovoletnemu dnevu košarke oziroma Gortnarjevemu memorialu v dvorani Planina. Domači klub se je ob tej priložnosti z dvigom dresa pod strop dvorane poklonil Marku Miliću, ki je košarkarsko pot začel pri Triglavu. Po izenačenih prvih treh četrtinah je zasedba Danijela Radosavljevića v zadnjih desetih minutah povsem nadigrala tekmeca. Z delnim izidom 13:0 je povedla s 84:71 in zadnjo četrtino zaključila s 33:16. Triglav je tako na lokalnem dvoboju Šenčur premagal s 104:87.

Liga OTP banka, 12. krog Sobota, 20. december:

Podčetrtek : Šentjur 70:95

Triglav Kranj : Šenčur 104:87

Zlatorog Laško : Kansai Helios Domžale 110:96 Ponedeljek, 22. december:

17.30 Hopsi Polzela - Rogaška

Lestvica: