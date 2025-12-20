Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Š. L., STA

Sobota,
20. 12. 2025,
21.20

Osveženo pred

25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
KK Podčetrtek Triglav Kranj Kansai Helios Domžale KK Zlatorog Laško kk Rogaška KK Krka Novo mesto Hopsi Polzela Šenčur Gorenjska gradbena družba Šentjur KK Perspektiva Ilirija Liga OTP banka

Sobota, 20. 12. 2025, 21.20

25 minut

Liga OTP banka, 12. krog

Visoka zmaga Šentjurja, Helios izgubil v Laškem

Avtorji:
Š. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Šentjur | Košarkarji Šentjurja so premagali Terme Olimia s 95:70. | Foto Aleš Fevžer

Košarkarji Šentjurja so premagali Terme Olimia s 95:70.

Foto: Aleš Fevžer

V 12. krogu košarkarske lige OTP banka so košarkarji Šentjurja premagali Terme Olimia s 95:70. Na preostalih dveh sobotnih tekmah smo videli stotico. Triglav je Šenčur premagal s 104:87, Laščani pa so presenetili Domžalčane (110:96). V ponedeljek se bodo pomerili še Hopsi in Rogaška, medtem ko bil obračun Krke in Ilirije že odigran, zmage s 85:65 pa so se 10. decembra veselili Novomeščani.

Šentjur je v velikem slogu zaključil leto 2025. Po menjavi trenerja v drugi polovici novembra, Andreja Podvršnika je nasledil njegov pomočnik Gašper Škoberne, je v štirih tekmah dosegel tri zmage. Tretjo zaporedno je vpisal v Podčetrtku, kjer je bil boljši od Term Olimia s 95:70. Medtem ko se je Šentjur otresel spodnjega dela razpredelnice, Podčetrtčani ostajajo v krizi. V dvanajstih nastopih v prvenstvu so zbrali le dve zmagi.

Šentjur je prvo tekmo proti Termam Olimia sredi oktobra dobil za tri točke, tokrat pa je bilo vprašanje zmagovalca rešeno že pred koncem tekme. V 27. minuti so domači prišli na tri točke zaostanka (61:58), na začetku zadnje četrtine pa je bilo že 75:60. V zadnjih 13 minutah je Šentjur, ki je 17 trojk zadel ob 54-odstotnem metu, tekmeca nadigral s 34:12. Prvi strelec tekme je bil Jure Pelko z 22 točkami in metom za tri točke 7:10. Od tega je v prvem polčasu dosegel 19 točk (trojke 6:8). Jure Špan je dodal 19 točk (trojke 3:7, osem podaj), Ožbej Glavan pa 18 (trojke 3:6). Za domače je največ točk zbral Brandon Newman (17).

Kranjčani so s šesto zmago uspešno končali leto 2025 in postavili piko na i prednovoletnemu dnevu košarke oziroma Gortnarjevemu memorialu v dvorani Planina. Domači klub se je ob tej priložnosti z dvigom dresa pod strop dvorane poklonil Marku Miliću, ki je košarkarsko pot začel pri Triglavu. Po izenačenih prvih treh četrtinah je zasedba Danijela Radosavljevića v zadnjih desetih minutah povsem nadigrala tekmeca. Z delnim izidom 13:0 je povedla s 84:71 in zadnjo četrtino zaključila s 33:16. Triglav je tako na lokalnem dvoboju Šenčur premagal s 104:87.

Liga OTP banka, 12. krog

Sobota, 20. december:
Podčetrtek : Šentjur 70:95
Triglav Kranj : Šenčur 104:87
Zlatorog Laško : Kansai Helios Domžale 110:96

Ponedeljek, 22. december:
17.30 Hopsi Polzela - Rogaška

Lestvica:

Krka Cluj
Sportal Krka serijo težkih tekem začela s porazom, prekratka tudi Ilirija
KK Podčetrtek Triglav Kranj Kansai Helios Domžale KK Zlatorog Laško kk Rogaška KK Krka Novo mesto Hopsi Polzela Šenčur Gorenjska gradbena družba Šentjur KK Perspektiva Ilirija Liga OTP banka
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.