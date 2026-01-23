Slovenija ostaja ena ključnih držav na zemljevidu zimskih športov

Mednarodna smučarska zveza (Fis) se je po novem letu lotila priprave koledarjev tekmovanj najvišje kakovostne ravni v vseh panogah v sezoni 2026/27. Na področju alpskega smučanja bodo slovenske tekme svetovnega pokala januarja 2027, kar je bil tudi jasen cilj Smučarske zveze Slovenije, so danes sporočili iz zveze.

"SZS je ob potrditvi osnutkov mednarodnih tekmovalnih koledarjev Fise in Mednarodne biatlonske zveze (Ibu) za sezono 2026/27 uspešno zagotovila izvedbo vseh ključnih tekem svetovnega pokala v Sloveniji. Gre za rezultat večletnega načrtnega dela, usklajevanj z obema mednarodnima zvezama ter zaupanja, ki ga slovenski organizatorji in SZS uživajo v mednarodnem športnem prostoru," so se na objavljene osnutke tekmovalnih koledarjev odzvali pri SZS.

"Na področju alpskega smučanja bodo vse slovenske tekme svetovnega pokala januarja 2027, kar je bil tudi jasen cilj SZS. Takšna časovna razporeditev omogoča boljšo optimizacijo organizacijskih, logističnih in kadrovskih procesov ter hkrati zagotavlja večjo predvidljivost za ekipe, partnerje in gledalce," so poudarili.

Po mnenju SZS je pomembna pridobitev v naslednji sezoni tudi Pokljuka. Ta bo v biatlonskem koledarju svetovnega pokala umeščena v novoletni termin, s čimer se po mnenju zveze Pokljuki odpirajo dodatne priložnosti za mednarodno prepoznavnost in se krepi vloga Slovenije kot pomembne biatlonske destinacije.

Ženska tekma v Planici bo potrjena po letošnji premierni izvedbi

Poseben poudarek velja tudi na Ljubnem, kjer je SZS uspelo zadržati tekme svetovnega pokala v ženskih smučarskih skokih kljub negotovim napovedim o združevanju moških in ženskih prizorišč in veliki mednarodni konkurenci. "To potrjuje, da Ljubno ostaja pomemben in cenjen del svetovnega skakalnega koledarja."

Na Ljubnem je iz leta v leto več ljubiteljev ženskih smučarskih skokov. Foto: Luka Kotnik

Planica bo tudi v prihodnji sezoni tradicionalno prizorišče finala svetovnega pokala v smučarskih skokih. "Ženska tekma v Planici bo potrjena po letošnji premierni izvedbi, ki bo v soboto, 28. marca, kar predstavlja pomemben korak k nadaljnjemu razvoju ženskih smučarskih skokov in poletov," so poudarili pri SZS.

"Koledar za prihodnjo sezono je rezultat zelo usklajenega in premišljenega dela. Dejstvo, da smo alpske tekme umestili v januar, Pokljuko v novoletni termin ter obdržali Ljubno in Planico, potrjuje, da Slovenija ostaja zanesljiv in kakovosten partner v mednarodnem smučarskem prostoru," je poudaril direktor SZS Uroš Zupan.

Slovenija ostaja ena ključnih držav na zemljevidu zimskih športov

Predsednik SZS Luka Steiner je ob tem omenil, da zagotavljanje tekem svetovnega pokala ni samoumevno. "Gre za veliko odgovornost in hkrati priznanje vsem organizacijskim odborom, prostovoljcem in strokovnim ekipam. Ponosni smo, da Slovenija tudi v prihodnji sezoni ostaja ena ključnih držav na zemljevidu zimskih športov."

V zvezi pričakujejo tudi potrditev tekem svetovnega pokala v Sloveniji na Rogli za deskanje na snegu in Krvavcu za telemark.

Na Rogli pridejo vsako leto na svoj račun ljubitelji deskanja na snegu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Osnutke tekmovalnih koledarjev bodo potrjevali na spomladanskih tehničnih sestankih mednarodne federacije v Portorožu v začetku maja, kjer bo tudi zasedanje predsedstva Fise.

"SZS bo v sodelovanju z lokalnimi organizatorji in partnerji tudi v prihodnje skrbela, da bodo tekme v Sloveniji izvedene na najvišji možni ravni tako za športnike kot za gledalce in mednarodno javnost," so podčrtali pri slovenski zvezi.

Benedik: Naša želja je marčevski termin

Z odločitvijo o premiku kranjskogorskih moških tekem niso zadovoljni njeni organizatorji. Ženski tekmi v veleslalomu in slalomu bosta prihodnje leto 29. in 30. januarja, moško tekmovanje na podkorenski strmini pa bo 3. in 4. januarja.

Grega Benedik je predsednik ASK Kranjska Gora in predsednik OK Pokala Vitranc. Foto: Aleš Fevžer

V lokalnem klubu menijo, da gre za manj ugoden termin tekem Pokala Vitranc zaradi novoletnih praznikov in polno zasedenih nastanitev. Za nameček bodo v istem terminu med 31. decembrom in 3. januarjem potekale še biatlonske tekme na Pokljuki.

"Naša želja je, da bi Pokal Vitranc ohranili v marčevskem terminu, v katerem se tekma z nekaj izjemami odvija že zadnjih 19 sezon," se je odzval predsednik ASK Kranjska Gora in predsednik OK Pokala Vitranc Gregor Benedik.