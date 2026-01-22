Nemški Oberstdorf gosti drugi vrhunec sezone, svetovno prvenstvo v poletih, na katerem imajo v slovenskem taboru upravičeno visoka pričakovanja. Danes so skakalci opravili s treningoma in kvalifikacijami, vse je dobil najboljši skakalec zime Domen Prevc. Na treningih je poletel 233,5 in 235 metrov, v kvalifikacijah 228,5 metra. Vselej z dveh in celo treh mest nižjega zaletišča kot tekmeci. V prvo serijo petkove tekme so se uvrstili še Anže Lanišek, Timi Zajc in Žak Mogel.

Domen Prevc je popolnoma zagospodaril na letalnici Heinija-Klopferja na otvoritvenem dnevu svetovnega prvenstva v poletih. Na prvem treningu je poletel 233,5 metra, na drugem 235, v kvalifikacijah pa 228,5 metra za zmago z 12,7 točke prednosti pred Avstrijcem Stephanom Embacherjem. Tretji je bil Embacherjev reprezentančni kolega Jan Hörl.

Lahko Domna Prevca v Oberstdorfu premaga le Domen Prevc? "Morda res, ampak že zadnji skok v Saporu je bil opozorilo in ves čas se poskušam opominjati, da moram ostati miren in zbran, saj gre tudi tukaj v Oberstdorfu hitro lahko kaj narobe. Na treningu sem že imel nekaj težav, ki pa smo jih uspeli hitro odpraviti in sem lahko v nadaljevanju užival. Še vedno je nekaj malenkosti, ki jih moram izboljšati, a zdaj je najpomembneje, da ostanem miren, se ne priganjam prek meja in uživam v teh letalskih trenutkih. Morda se zdi, da presenečenja niso mogoča, ampak nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. Stephan Embacher lahko poleti še bolje, prihaja v letalsko formo. Prihajajo torej mlajši tekmovalci, kar se mi zdi 'kul'. Ampak, kot sem že dejal, sam moram predvsem ostati miren in zbran," je prirediteljem povedal slovenski as.

Na petkovo tekmo so se zanesljivo uvrstili tudi Anže Lanišek (11. mesto v kvalifikacijah), Timi Zajc (27.) in Žak Mogel (35.), ki je na treningu v napetih internih kvalifikacijah premagal Roka Oblaka. Glavni trener Robert Hrgota je namreč v Oberstdorf pripeljal šest varovancev, v kvalifikacijah pa so lahko nastopili le štirje. Najslabši izmed Slovencev je bil na obeh treningih Žiga Jančar.

Oberstdorf, kvalifikacije

Smučarski skakalci so zbrani na prizorišču drugega vrhunca sezone, v Oberstdorfu, kjer bo do nedelje potekalo 29. svetovno prvenstvo v poletih. Na otvoritveni slovesnosti bodo Rok Oblak, ki mu je pripadla čast vloge zastavonoše, Žiga Jančar in Žak Mogel.

Nemško središče še sedmič gosti SP v poletih, leta 1988 je Primož Ulaga prav tu postal prvi Slovenec s kolajno na tem tekmovanju. Takrat še pod jugoslovansko zastavo je osvojil srebro.

Slovenci so se s prvenstev na letalnicah redno vračali s kolajnami, tudi tokrat pa so apetiti upravičeno visoki. Domen Prevc, ki je zanesljivo vodilni skakalec svetovnega pokala, je eden glavnih adutov na prvenstvu.

Naslov svetovnega prvaka brani Stefan Kraft, ekipni prvaki so bili na zadnjem prvenstvu Slovenci.

Slovenskih šest. V kvalifikacijah bodo lahko nastopili štirje. Foto: Tine Eržen/STA

Začetek posamične tekme v petek

Prva serija posamične tekme bo v petek ob 16. uri, drugi del individualne preizkušnje se bo v soboto začel ob 16.30. Nedeljska ekipna preizkušnja bo ob 16.15.

Program svetovnega prvenstva, Oberstdorf Četrtek, 22. januar

14.30 uradni trening

17.00 kvalifikacije Petek, 23. januar

15.00 poskusna serija

16.00 1. in 2. serija posamične tekme Sobota, 24. januar

15.30 poskusna serija

16.30 3. in 4. serija posamične tekme Nedelja, 25. januar

15.15 poskusna serija

16.15 ekipna tekma

Slovenske kolajne na SP v poletih: Zlato: Robert Kranjec – Vikersund 2012

Peter Prevc – Kulm 2016

Ekipno (Domen Prevc, Peter Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek) – Vikersund 2022

Ekipno (Domen Prevc, Peter Prevc, Timi Zajc, Lovro Kos) – Kulm 2024 Srebro: Primož Ulaga – Oberstdorf 1988

Ekipno (Anže Semenič, Jernej Damjan, Domen Prevc, Peter Prevc) – Oberstdorf 2018

Timi Zajc – Vikersund 2022 Bron: Urban Franc – Kulm 1996

Ekipno (Robert Kranjec, Jernej Damjan, Jurij Tepeš, Jure Šinkovec) – Vikersund 2012

Peter Prevc – Harrachov 2014

Timi Zajc – Kulm 2024

