Avtorji:
S. K., Pe. M.

Četrtek,
22. 1. 2026,
18.05

Osveženo pred

37 minut

Anže Lanišek Domen Prevc Timi Zajc svetovno prvenstvo v poletih Oberstdorf 2026

Svetovno prvenstvo v poletih, Oberstdorf 2026, trening in kvalifikacije

Domen Prevc izjemno odprl prvenstvo v Oberstdorfu, dobil oba treninga in kvalifikacije

Domen Prevc, Oberstdorf | Domen Prevc je eden od glavnih favoritov za naslov svetovnega prvaka v poletih. | Foto Guliverimage

Domen Prevc je eden od glavnih favoritov za naslov svetovnega prvaka v poletih.

Foto: Guliverimage

Nemški Oberstdorf gosti drugi vrhunec sezone, svetovno prvenstvo v poletih, na katerem imajo v slovenskem taboru upravičeno visoka pričakovanja. Danes so skakalci opravili s treningoma in kvalifikacijami, vse je dobil najboljši skakalec zime Domen Prevc. Na treningih je poletel 233,5 in 235 metrov, v kvalifikacijah 228,5 metra. Vselej z dveh in celo treh mest nižjega zaletišča kot tekmeci. V prvo serijo petkove tekme so se uvrstili še Anže Lanišek, Timi Zajc in Žak Mogel.

Domen Prevc
Sportal Čipiranje dresov spet v Oberstdorfu: Slovenci nočejo presenečenj
smučarski skoki, Timi Zajc
Sportal "Težko se je bilo vrniti, saj z glavo nisi več pri sami tehniki, pač pa se bolj ukvarjaš z dresom"

Domen Prevc je popolnoma zagospodaril na letalnici Heinija-Klopferja na otvoritvenem dnevu svetovnega prvenstva v poletih. Na prvem treningu je poletel 233,5 metra, na drugem 235, v kvalifikacijah pa 228,5 metra za zmago z 12,7 točke prednosti pred Avstrijcem Stephanom Embacherjem. Tretji je bil Embacherjev reprezentančni kolega Jan Hörl.

Lahko Domna Prevca v Oberstdorfu premaga le Domen Prevc? "Morda res, ampak že zadnji skok v Saporu je bil opozorilo in ves čas se poskušam opominjati, da moram ostati miren in zbran, saj gre tudi tukaj v Oberstdorfu hitro lahko kaj narobe. Na treningu sem že imel nekaj težav, ki pa smo jih uspeli hitro odpraviti in sem lahko v nadaljevanju užival. Še vedno je nekaj malenkosti, ki jih moram izboljšati, a zdaj je najpomembneje, da ostanem miren, se ne priganjam prek meja in uživam v teh letalskih trenutkih. Morda se zdi, da presenečenja niso mogoča, ampak nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. Stephan Embacher lahko poleti še bolje, prihaja v letalsko formo. Prihajajo torej mlajši tekmovalci, kar se mi zdi 'kul'. Ampak, kot sem že dejal, sam moram predvsem ostati miren in zbran," je prirediteljem povedal slovenski as.

Na petkovo tekmo so se zanesljivo uvrstili tudi Anže Lanišek (11. mesto v kvalifikacijah), Timi Zajc (27.) in Žak Mogel (35.), ki je na treningu v napetih internih kvalifikacijah premagal Roka Oblaka. Glavni trener Robert Hrgota je namreč v Oberstdorf pripeljal šest varovancev, v kvalifikacijah pa so lahko nastopili le štirje. Najslabši izmed Slovencev je bil na obeh treningih Žiga Jančar.

Oberstdorf, kvalifikacije

Smučarski skakalci so zbrani na prizorišču drugega vrhunca sezone, v Oberstdorfu, kjer bo do nedelje potekalo 29. svetovno prvenstvo v poletih. Na otvoritveni slovesnosti bodo Rok Oblak, ki mu je pripadla čast vloge zastavonoše, Žiga Jančar in Žak Mogel.

Nemško središče še sedmič gosti SP v poletih, leta 1988 je Primož Ulaga prav tu postal prvi Slovenec s kolajno na tem tekmovanju. Takrat še pod jugoslovansko zastavo je osvojil srebro.

Slovenci so se s prvenstev na letalnicah redno vračali s kolajnami, tudi tokrat pa so apetiti upravičeno visoki. Domen Prevc, ki je zanesljivo vodilni skakalec svetovnega pokala, je eden glavnih adutov na prvenstvu.

Naslov svetovnega prvaka brani Stefan Kraft, ekipni prvaki so bili na zadnjem prvenstvu Slovenci.

Slovenskih šest. V kvalifikacijah bodo lahko nastopili štirje. | Foto: Tine Eržen/STA Slovenskih šest. V kvalifikacijah bodo lahko nastopili štirje. Foto: Tine Eržen/STA

Začetek posamične tekme v petek

Prva serija posamične tekme bo v petek ob 16. uri, drugi del individualne preizkušnje se bo v soboto začel ob 16.30. Nedeljska ekipna preizkušnja bo ob 16.15.

Program svetovnega prvenstva, Oberstdorf

Četrtek, 22. januar
14.30 uradni trening
17.00 kvalifikacije

Petek, 23. januar
15.00 poskusna serija
16.00 1. in 2. serija posamične tekme

Sobota, 24. januar
15.30 poskusna serija
16.30 3. in 4. serija posamične tekme

Nedelja, 25. januar
15.15 poskusna serija
16.15 ekipna tekma

Slovenske kolajne na SP v poletih:

Zlato: 

Robert Kranjec – Vikersund 2012
Peter Prevc – Kulm 2016
Ekipno (Domen Prevc, Peter Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek) – Vikersund 2022
Ekipno (Domen Prevc, Peter Prevc, Timi Zajc, Lovro Kos) – Kulm 2024

Srebro:

Primož Ulaga – Oberstdorf 1988
Ekipno (Anže Semenič, Jernej Damjan, Domen Prevc, Peter Prevc) – Oberstdorf 2018
Timi Zajc – Vikersund 2022

Bron: 

Urban Franc – Kulm 1996
Ekipno (Robert Kranjec, Jernej Damjan, Jurij Tepeš, Jure Šinkovec) – Vikersund 2012
Peter Prevc – Harrachov 2014
Timi Zajc – Kulm 2024

