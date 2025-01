Kaj je fibromialgija in kako jo obvladovati?

Razpršena bolečina po telesu, za katero ni jasnega razloga – to je fibromialgija, kronično bolezensko stanje, ki močno vpliva na pacientovo vsakodnevno čustveno in fizično počutje, saj natančni vzroki za njen nastanek še niso poznani. Medtem ko po mnenju strokovnjakov na njen razvoj vpliva kombinacija genetskih, okoljskih in psiholoških dejavnikov, pa se je izkazalo, da je fizioterapija učinkovit pristop pri soočanju s to boleznijo. Z njo pacienti izboljšajo splošne telesne funkcije, zmanjšajo se njihove bolečine in izboljša se njihova kakovost življenja.

Kaj je fibromialgija?

Fibromialgija je kompleksna kronična bolezen, za katero so značilni razširjene bolečine v mišicah , sklepih in vezivnem tkivu ter drugi spremljajoči simptomi, kot so utrujenost, motnje spanja in kognitivne težave. Bolečina, ki je lahko vezana le na določena mesta na telesu, je ponavadi posledica tudi tako nežnega dotika, kot je škropljenje vode pod prho.

Prizadene predvsem ženske v srednjih letih, vendar ni vezana izključno na spol ali starost. Tudi če zanjo še niste slišali, ni redka, saj prizadene na milijone ljudi po svetu.

Zdravniki in strokovnjaki si še vedno prizadevajo popolnoma razumeti vzroke fibromialgije, vendar je jasno, da pri njenem nastanku sodeluje več dejavnikov, vključno z genetskimi predispozicijami, stresom in hormonskimi neravnovesji. Zaradi svoje kompleksnosti je ta bolezen pogosto napačno razumljena in celo diagnosticirana. Njeni simptomi namreč niso specifični, kar lahko podaljša pot do prave diagnoze in s tem tudi agonijo bolnikov, ki ne vedo, kaj se z njimi dogaja.

Kako obvladati fibromialgijo?

Učinkovito obvladovanje fibromialgije zahteva celosten pristop, ki vključuje tako medicinsko zdravljenje kot tudi spremembe v vsakodnevnih navadah. Ključno je razumeti naravo bolezni, njene simptome in k rešitvam pristopiti na sistematičen način.

Kot učinkovit pristop k obravnavi pacientov s fibromialgijo se je izkazala fizioterapija. Z njo lahko pacienti vzdržujejo oziroma izboljšajo splošne telesne funkcije, zmanjšajo bolečine in celo izboljšajo kakovost življenja.

Pri obvladovanju simptomov fibromialgije vam lahko pomagajo strokovnjaki fizioterapije, s pomočjo katerih pacienti obvladajo simptome in ponovno vzpostavijo nadzor nad svojim življenjem, a o tem več v nadaljevanju članka.

Kakšni so značilni simptomi fibromialgije?

Kronična bolečinska motnja, za katero so značilni razširjena mišično-skeletna bolečina, utrujenost, kognitivne motnje in somatski znaki je lahko posledica čustvenih, psihičnih in fizičnih stresorjev, ki lahko bolezen tudi po tem, ko je že prisotna, še dodatno poslabšajo.

Najznačilnejši simptom fibromialgije je široko razširjena bolečina , ki ni omejena na posamezen predel telesa, temveč prizadene mišice, sklepe in mehka tkiva. Bolečina je lahko topa, pekoča ali zbadajoča, njena intenzivnost pa se spreminja iz dneva v dan. Bolniki pogosto opisujejo občutek, kot bi jih bolelo celotno telo, vključno z izrazito občutljivostjo na pritisk.

Fibromialgična bolečina je lahko posebej izrazita zjutraj, saj se številni bolniki zbudijo z občutkom togosti in bolečih sklepov. To pogosto spremlja občutek, da so utrujeni in neprespani, čeprav so spali dovolj dolgo. Simptomi se lahko okrepijo ob spremembah vremena, pri dolgotrajni telesni aktivnosti ali ob stresu.

Za razširjeno bolečino se šteje bolečina, ki se razteza na obeh straneh telesa ter po zgornjem in spodnjem delu telesa. Bolečina je pri fibromialgiji zelo raznolika, to pomeni, da lahko pacient občuti hiperalgezijo (povečan odziv na bolečino), alodinijo (bolečino zaradi nebolečih dražljajev) in parestezijo (nenormalne živčne občutke).

Poleg bolečine so za fibromialgijo značilni tudi drugi simptomi. Bolniki pogosto trpijo za kronično utrujenostjo, ki se ne zmanjša niti po dolgotrajnem spancu. Utrujenost lahko omeji sposobnost opravljanja vsakodnevnih nalog in povzroči občutek izčrpanosti po minimalnem naporu.

Motnje spanja, vključno s težavami pri uspavanju ali plitvem spancu, še povečajo občutek izčrpanosti. Ljudje s fibromialgijo poročajo tudi o drugih motnjah spanja, kot je na primer sindrom nemirnih nog. Med pacienti s fibromialgijo jih kar 90 odstotkov poroča o motnjah spanja, ki negativno vplivajo tudi na spomin, pozornost in druge kognitivne funkcije.

Poleg spanja na kognitivne funkcije vpliva več simptomov, značilnih za fibromialgijo, zato jih bolniki opisujejo kot "fibromialgično možgansko meglo". To se kaže kot težave s spominom, zbranostjo in mentalno ostrino. Bolniki pogosto opisujejo, da se težje spomnijo osnovnih informacij, imajo težave z izražanjem misli in občutijo mentalno izčrpanost.

Drugi pogosti spremljajoči simptomi so še napenjanje, trebušni krči, driska, zaprtje, pogosto uriniranje, izjemne bolečine med menstruacijo, bolečine v medenici in prezgodnja menstruacija, nevrotični simptomi (glavoboli, migrene, omotice, občutljivost na svetlobo, hrup in vonjave) ter psihološki simptomi (animoznost, depresija, nihanje razpoloženja in razdražljivost).

Seveda niso vsi simptomi značilni za vse paciente, je pa ravno ta široka paleta simptomov razlog, da je to bolezen, ki jo je težko diagnosticirati.

Vzroki za nastanek fibromialgije

Natančen vzrok fibromialgije trenutno še ni poznan, vendar se domneva, da je to motnja uravnavanja bolečine v možganih oz. z drugimi besedami, gre za sindrom centralne preobčutljivosti. Pacienti konstantno bolečino najverjetneje čutijo zaradi spremembe senzorične obdelave v osrednjem živčevju, saj njihov živčni sistem bolečino zaznava intenzivneje kot pri zdravih posameznikih. Bolniki tako pogosto opisujejo občutek, da bolečina vztraja, tudi ko ni prisotnega jasnega fizičnega vzroka.

Bolečino občutijo že pri nižjih stopnjah fizične stimulacije, kar je lahko posledica pomanjkanja naravnih endogenih analgetičnih sistemov. To je evolucijski sistem v telesu, ki omogoča nadzor bolečine s pomočjo sproščanja molekul endorfinov, enkefalinov itd.

Z drugimi besedami, pomembno vlogo igra tudi genetika, saj se fibromialgija pogosteje pojavlja pri posameznikih, ki imajo sorodnike s to boleznijo. Določeni geni lahko namreč vplivajo na to, kako posameznik zaznava bolečino in se odziva nanjo, a strokovnjaki do danes še niso identificirali gena, ki bi bil odgovoren za to bolezen.

Strokovnjaki ugotavljajo, da je fibromialgija pogosto povezana tudi s hormonskimi neravnovesji. Pri bolnikih so opazili nižje ravni serotonina, hormona, ki igra ključno vlogo pri uravnavanju spanja, bolečine in razpoloženja. Prav pomanjkanje serotonina namreč lahko privede do povečane občutljivosti na bolečinske dražljaje in kronične utrujenosti.

Poleg genetskih dejavnikov na razvoj fibromialgije vplivajo tudi stres, travmatični dogodki in kronična izpostavljenost psihološkim obremenitvam. Stres lahko povzroči hormonska neravnovesja v telesu, ki vplivajo na delovanje živčevja in povečajo občutljivost na bolečino. Tudi fizične travme, kot so prometne nesreče ali operativni posegi, lahko sprožijo bolezenski odziv.

K poslabšanju simptomov lahko prispevajo tudi okoljski dejavniki, kot so pomanjkanje gibanja, neustrezna prehrana in nezdrav življenjski slog.

Fibromialgija se pogosto pojavlja skupaj z drugimi kroničnimi boleznimi, kot so artritis, migrene in avtoimunske motnje. Poleg tega je možnost za nastanek fibromialgije večja pri pacientih s travmatološkimi obolenji.

Ali obstaja zdravilo za fibromialgijo?

Žal ne poznamo zdravila za fibromialgijo, obstajajo pa zdravila, ki se lahko uporabljajo za lajšanje posameznih simptomov. Natančna terapija je seveda odvisna od posameznika, stanja njegove bolezni ter simptomatike, ponavadi pa vključuje protibolečinska zdravila, antidepresive, antikonvulzive in mišične relaksante. Za razliko od zdravil, katerih učinek je kratkotrajen, obstaja tudi pot do dolgoročnih rezultatov – fizioterapija.

Strokovnjaki v Medicofitu izvajajo ciljno usmerjene terapije, kot so terapevtske vaje za raztezanje, izboljšano držo in odpravo morebitnih mišičnih neravnovesij. Obravnavo v Kliniki Medicofit pacientom priporočajo številni priznani specialisti. Njihovim storitvam pa danes zaupajo številni pacienti v Sloveniji.

Vodena vadba pod nadzorom fizioterapevta zmanjšuje togost in pomaga pri obvladovanju bolečine, saj so vaje prilagojene posameznikovim zmožnostim in trenutnemu stanju. Celostni pristop k zdravljenju fibromialgije v kliniki Medicofit poteka v štirih dobro usklajenih fazah, ki med seboj povezujejo vse vidike rehabilitacije .

Diagnostika

Med diagnostičnim pregledom, ki ga opravi fizioterapevt, specializiran za diagnostiko, se podrobno analizira fizično stanje pacienta z namenom odkrivanja specifičnih težav, povezanih s fibromialgijo, kot so bolečine, mišična togost in zmanjšana gibljivost.

S pomočjo kliničnega testa z inšpekcijo in palpacijo telesa se identificirajo točno določena področja, ki so občutljiva na dotik. Pri tem se uporabi poseben test za fibromialgijo, kjer se preveri občutljivost na dotik na točno določenih 18 točkah po celotnem telesu.

Diagnozo postavi specialist medicine, po navadi je to revmatolog, kot kriterij pa velja, da je bolečina prisotna vsaj tri mesece, povzroča pa jo pritisk na vsaj 11 od 18 občutljivih točk. Diagnostično poročilo, pripravljeno na podlagi teh ugotovitev, nato služi kot osnova za načrtovanje terapije, poleg občutljivosti na bolečino pa vključuje tudi pojavljanje morebitne preostale simptomatike.

Pri postavitvi diagnoze je ključno, da se to stanje ne zamenja z drugimi bolezenskimi stanji s podobno simptomatiko, kot so revmatoidni artritis, avtoimunske in vnetne bolezni.

Po diagnozi se začne akutna fizioterapija

Na podlagi diagnoze in natančno opredeljene simptomatike sledi priprava individualnega fizioterapevtskega programa. Ta je zasnovan glede na pacientove specifične potrebe in je usmerjen v postopno izboljšanje gibljivosti, zmanjšanje bolečine in krepitev telesne pripravljenosti.

Program vključuje prilagojene terapevtske vaje ter metode za zmanjševanje mišične napetosti in izboljšanje splošnega počutja.

Za večjo kontrolo bolečine po telesu na kliniki Medicofit izvajajo manualno terapijo, sklepno mobilizacijo in miofascialo sproščanje, kar vodi do zmanjšanja mišične napetosti, povečanja prekrvavitve in zmanjšanja bolečine.

Instrumentalna terapija je namenjena spodbujanju naravnih procesov celjenja v telesu, povečanju lokalne prekrvavitve, izboljšanju delovanja celičnega metabolizma in zmanjšanju bolečine.

diamagnetoterapija PERISO , visokoenergijski laser SUMMUS in visokotonska elektrostimulacija HiTOP. Pri akutni fizioterapiji v Medicofit uporabljajo najsodobnejše naprave, kot so terapija TECAR WINTERCARE,, visokoenergijski laser SUMMUS in visokotonska elektrostimulacija HiTOP.

Ključna je tudi specialna fizioterapevtska vadba, ki s prilagojenim vadbenim programom izboljša delovanje kardiovaskularnega sistema, poveča mišično moč telesa ter splošno vzdržljivost in gibljivost.

Celostna akutna fizioterapija je osredotočena na izboljšanje telesne drže in vzpostavljanje pravilne biomehanike gibanja, ki pozitivno vpliva tako na bolečine kot tudi utrujenost pacientov s fibromialgijo.

Fizioterapevti pacientom svetujejo tudi o tehnikah in strategijah, s pomočjo katerih si lahko doma sami olajšajo simptome bolezni.

Postakutna fizioterapija kot kineziološka faza

V tretji fazi se izvaja postakutna kineziološka rehabilitacija , ki omogoča ohranjanje redne telesne aktivnosti in nadaljnjo krepitev telesne pripravljenosti. Program vaj je zasnovan tako, da podpira varno izvajanje gibov ter zmanjšuje tveganje za poslabšanje simptomov ali pojav poškodb ter je usmerjen v optimizacijo gibalnih vzorcev, izboljšanje telesne drže in biomehanike telesa.

V tej fazi fizioterapevti klinike Medicofit natančno spremljajo napredek pacienta in ustrezno prilagajajo terapijo. Pacienti se običajno počutijo bolje že po treh mesecih, za razliko od zdravil pa so rezultati fizioterapije trajni. Pacienti se morajo izogibati aktivnostim in vadbi, ki bi lahko še dodatno sprožila bolečino.

Zaključna faza je preventivna kinezioterapija

Zaključno fazo predstavlja postrehabilitacijski program, katerega cilj je dolgoročno vzdrževanje dosežene telesne funkcionalnosti in pripravljenosti na vsakodnevne izzive. Ta faza pacientom omogoča, da ostanejo aktivni, zmanjšajo tveganje za ponovitev težav in ohranijo kakovost življenja.

Celovita rehabilitacija fibromialgije v kliniki Medicofit je zasnovana tako, da pacienta usmerja skozi vse ključne faze okrevanja ter mu omogoča, da doseže boljšo telesno funkcionalnost in izboljša vsakodnevno življenje.

Fibromialgija je kronična bolezen, vendar je s pravilnim pristopom mogoče obvladovati njene simptome. Zavedanje, da ni enotnega zdravljenja, temveč je rešitev v celostnem pristopu, pomaga bolnikom pri sprejemanju bolezni in iskanju najboljših strategij za obvladovanje vsakodnevnih izzivov.

Kako si lahko pacienti s fibromialgijo pomagajo tudi sami?

Pristop Medicofita vključuje tudi izobraževanje pacientov o pomembnosti gibanja ter tehnik sproščanja, ki zmanjšujejo stres in napetost. Z natančno zasnovanimi vajami in strokovno podporo pacienti dosežejo boljšo kakovost življenja, zmanjšajo simptome bolezni in si povrnejo funkcionalnost v vsakdanjem življenju.

Življenje s fibromialgijo je lahko polno izzivov, vendar je s pravilnim pristopom mogoče doseči znatne izboljšave. Ključno je sprejeti bolezen in prilagoditi vsakodnevne navade tako, da postanejo del rešitve, ne pa ovira. Bolniki se morajo naučiti poslušati svoje telo in počivati, ko je to potrebno.

V nadaljevanju predstavljamo nekaj tehnik, ki vam lahko pomagajo do boljšega počutja:

Redna telesna aktivnost : V svoj vsakdan vključite zmerno telesno aktivnost, kot so na primer hoja, plavanje ali kolesarjenje, s pomočjo katerih boste izboljšali splošno počutje in zmanjšali simptome.

: V svoj vsakdan vključite zmerno telesno aktivnost, kot so na primer hoja, plavanje ali kolesarjenje, s pomočjo katerih boste izboljšali splošno počutje in zmanjšali simptome. Tehnike sproščanja : Raziščite tehnike sproščanja, kot so meditacija, globoko dihanje ali joga. Izberite najljubšo in zmanjšajte stres in napetost.

: Raziščite tehnike sproščanja, kot so meditacija, globoko dihanje ali joga. Izberite najljubšo in zmanjšajte stres in napetost. Uravnotežena prehrana : Poskrbite za prehrano, bogato z antioksidanti, maščobnimi kislinami omega 3 in drugimi hranili, ki pozitivno vplivajo na vnetne procese. Izogibajte se sladkorju in kofeinu.

: Poskrbite za prehrano, bogato z antioksidanti, maščobnimi kislinami omega 3 in drugimi hranili, ki pozitivno vplivajo na vnetne procese. Izogibajte se sladkorju in kofeinu. Dovolj spanca : Vzpostavite redno spalno rutino in uvedite trike za kakovosten spanec, saj lahko to pomaga pri obvladovanju utrujenosti.

: Vzpostavite redno spalno rutino in uvedite trike za kakovosten spanec, saj lahko to pomaga pri obvladovanju utrujenosti. Obvladovanje stresa : Prepoznajte stresne dejavnike v življenju in razvijte strategije za njihovo učinkovito obvladovanje.

: Prepoznajte stresne dejavnike v življenju in razvijte strategije za njihovo učinkovito obvladovanje. Podpora skupine : Povežite se z drugimi, ki imajo fibromialgijo, da delite izkušnje in pridobite čustveno podporo.

: Povežite se z drugimi, ki imajo fibromialgijo, da delite izkušnje in pridobite čustveno podporo. Izogibanje preobremenitvi : Uravnotežite aktivnosti in počitek ter se izogibajte pretiranim naporom, ki lahko poslabšajo simptome.

: Uravnotežite aktivnosti in počitek ter se izogibajte pretiranim naporom, ki lahko poslabšajo simptome. Izobraževanje o bolezni : Spoznajte več o fibromialgiji, da boste bolje razumeli svoje stanje in možnosti zdravljenja.

: Spoznajte več o fibromialgiji, da boste bolje razumeli svoje stanje in možnosti zdravljenja. Posvet s strokovnjakom: Redno se posvetujte z zdravnikom ali fizioterapevtom za prilagojene nasvete in spremljanje svojega stanja.

