Andrej Stare v bolnišnici zaradi sepse, nato so mu odkrili raka

Andrej Stare, zdravnik in zdaj že upokojeni športni komentator, je v intervjuju za revijo Obrazi spregovoril o zdravstvenih težavah, ki ga pestijo v zadnjem času.

Najprej sepsa, nato še rak

Kot je povedal, je v začetku poletja, teden dni po izidu njegove avtobiografije, pristal v bolnišnici zaradi sepse. Tam je bil 13 dni in kar šestkrat operiran, med drugim je ostal brez dveh nožnih prstov in ene stopalnice, že med hospitalizacijo pa je začel opažati druge, kot je rekel "čudne simptome."

Po prihodu iz bolnišnice se je odločil za samoplačniški pregled in odkrili so mu raka na debelem črevesju. Prestal je operacijo, trenutno živi s stomo, kar je po njegovih besedah "edina zoprna stvar", saj se sicer počuti odlično. Čez mesec dni mu bodo tudi stomo odstranili, takrat pa bo, kot je dejal, začel živeti zase.

Foto: Mediaspeed

Pohvala slovenskih zdravnikov

"Naredili so vse preiskave, nimam nobenih metastaz, tako da sem jo odnesel zelo dobro," je poudaril Stare, ki je kot zdravnik na bolezen od začetka gledal zelo optimistično. "Rekel sem si: Matilda me ne bo vzela kar tako," je pripomnil in poudaril, da imajo oboleli za rakom na debelem črevesju dobre možnosti za ozdravitev, sploh v Sloveniji je statistika zelo vzpodbudna. "Več kot 80 odstotkov obolelih ljudi preživi," je pojasnil, "ta naša statistika je boljša kot v Ameriki, boljša kot v Skandinaviji. Naši strokovnjaki so vrhunski operaterji."

"Treba je normalno živeti. Bolezen sem mentalno že prebolel," je v Obrazih še povedal Stare, ki že načrtuje dopust, na katerega se bo odpravil po zadnji operaciji.