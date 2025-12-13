Na Hrvaškem po več desetletjih potrdili primer gobavosti

Na Hrvaškem so po več desetletjih potrdili nov primer gobavosti, je poročal RTL Danas. Hrvaški epidemiologi so osamljeni primer gobavosti potrdili pred približno desetimi dnevi, kjer se je na splitskem epidemiološkem oddelku pojavil pacient s simptomi gobavosti.

Hrvaško ministrstvo za zdravje je v odogovoru na poizvedovanje RTL Danas sporočilo, da gre za tujega delavca iz Nepala. Na Hrvaškem živi z družino že dve leti. Epidemiološki oddelek v Splitu ni želel dati izjave.

Primer gobavosti je potrdil vodja oddelka za epidemiologijo nalezljivih bolezni na Hrvaškem inštitutu za javno zdravje Bernard Kaić. "O tem ni bilo nič rečeno ali napisano, ker je bilo odkrito. Moški se zdravi, njegovi bližnji stiki so prejeli postekspozicijsko terapijo, niso niti okuženi. Izvaja se profilaksa in spremljanje, zadeva pa je pod nadzorom," je povedal Kaić.

Gobavost je kronična nalezljiva bolezen, ki jo povzročajo bakterije. Prenaša se predvsem s kašljanjem ali kihanjem in zahteva dolgotrajen stik z okuženo osebo.

V Evropi gre večinoma za uvožene primere iz tujine

Gobavost je tako v Sloveniji kot pri naših južnih sosedih izkoreninjena že desetletja, saj so zadnji primer gobavosti na Hrvaškem zabeležili pred več kot 30 leti. Za primer gobavosti na Hrvaškem je v javnost izvedela le dan po tem, ko so v petek dva primera bolezni potrdili v Romuniji, kjer se je omenjena bolezen pojavila po 44 letih. Okuženi sta bili dve tuji delavki - maserki iz Indonezije.

Gobavost se sicer še pojavlja v nekaterih državah sveta, vendar so primeri v Evropi zelo redki in običajno povezani z okužbo v tujini. Zadnji registrirani primer gobavosti na Hrvaškem je bil importiran primer leta 1993, kar pomeni, da je bila bolezen uvožena iz tujine in ni krožila med lokalnimi prebivalci.