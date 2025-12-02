Opozorilo: nova bolezen norih krav in ljudje, ki niso čisto "človeški"

Dan Houser, soustanovitelj podjetja Rockstar Games in eden od najvplivnejših razvijalcev videoiger v zgodovini te industrije, ni največji navdušenec nad umetno inteligenco ter njenim postopnim zažiranjem v delovne in ustvarjalne procese. Čeprav meni, da bo lahko določene naloge opravljala z odliko, se bo po njegovih besedah izkazala tudi za novodobno bolezen norih krav.

Houser, ki se je od podjetja Rockstar Games – znano je po kultnih serijah videoiger Grand Theft Auto in Red Dead Redemption –, tega je leta 1998 ustanovil z bratom Samom Houserjem, poslovil leta 2020, je med gostovanjem v oddaji na radiu Virgin Radio UK izrazil skepticizem nad umetnointeligenčnimi modeli, ki jih vse agresivneje promovira in v ospredje potiska tehnološka industrija.

"Umetna inteligenca bo požrla samo sebe"

Ob vprašanju, ali bo umetna inteligenca človeštvo popeljala do raja, kar obljublja ogromno tako imenovanih tehnoloških vizionarjev, je bil Houser zelo neposreden:

"Mislim, da ne, ker menim, da bo umetna inteligenca sčasoma začela požirati samo sebe. Če prav razumem, ti umetnointeligenčni modeli prečesavajo internet, da bi dobili nove informacije, a na internetu je vse več informacij, ki jih ustvarjajo umetnointeligenčni modeli. To je podobno, kot če krave hraniš s kravami. Tako dobiš bolezen norih krav," je dejal legendarni razvijalec videoiger.

Goveja spongiformna encefalopatija, ki jo bolj poznamo po izrazu bolezen norih krav, je verjetno najbolj znana prionska bolezen, ki je bila do zdaj odkrita pri živalih. Po mnenju strokovnjakov se je govedo z boleznijo okužilo zaradi uživanja kostne moke, ki je vsebovala ostanke živali (drugih krav), pri katerih se je bolezen pojavila spontano. Bolezen norih krav je v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja v Veliki Britaniji povzročila izbruh tako imenovane variantne oblike Creutzfeldt-Jakobove bolezni (sicer redke prionske bolezni) pri ljudeh, ki so uživali kontaminirano goveje meso, umrlo je skoraj 200 ljudi. Foto: Shutterstock

Houser sicer verjame, da umetna inteligenca sčasoma ne bo poniknila v obskurnost, kot napovedujejo nekateri največji dvomljivci. "Nekatere naloge bo opravljala fantastično, nekaterih pa ne," je dodal.

Ljudje, ki niso povsem "človeški"

Bolj oster kot do potenciala umetne inteligence je bil Dan Houser do posameznikov, ki veljajo za najvplivnejše posameznike v umetnointeligenčni industriji in za največje zagovornike teorije, da bo umetna inteligenca rešila vse tegobe sodobne družbe.

Sam Altman, izvršilni direktor družbe OpenAI, velja za morda najvplivnejšega človeka v razvoju umetne inteligence. Foto: Guliverimage

"Človeštvo v novo smer vleče določena skupina ljudi, za katere nisem prepričan, da so povsem človeški. Nekateri od njih, ki poskušajo definirati prihodnost človeštva, ustvarjalnosti ali česarkoli ter za to uporabiti umetno inteligenco, v resnici niso najbolj ustvarjalni ali humani ljudje. Hočejo pa nam sporočiti: Smo boljši človek kot vi. A to zelo očitno ne drži," je bil kritičen Houser.