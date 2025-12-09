Deklica zbolela za gripo in ni mogla hoditi. Mama opozarja na redek zaplet.

Mati dveh otrok je pred sezono gripe namenila pomembno opozorilo staršem, potem ko je bila njena devetletna hči hospitalizirana zaradi nepričakovanega zapleta.

Devetletna Tori je v začetku letošnjega leta zbolela za gripo s klasičnimi simptomi visoke vročine, mrzlice in utrujenosti. Mati Ashley Geuther je bila, tako kot vsak starš, zaskrbljena, a je za Newsweek povedala, da se ji stanje hčerke "sprva ni zdelo skrb vzbujajoče". Spremljala je stanje deklice in zdelo se ji je, da se izboljšuje. Temperatura se ji je po nekaj dneh končno znižala.

Nepričakovan preobrat

"Začelo se je kot tipična gripa. Tori je imela zelo visoko vročino in bila izjemno šibka," je dejala 35-letna mati iz Michigana. "Ko se je vročina po nekaj dneh umirila, sem mislila, da ji gre na bolje. Nato se je nenadoma začela pritoževati nad hudimi bolečinami v obeh nogah."

Deklica je pojasnila, da se je bolečina začela v stegnih in se nato razširila na meča. Ker si je Tori kljub bolečinam v nogah opomogla, je njena mama sprva mislila, da gre le za običajno bolečino v mišicah po bolezni. Toda bolečina se je poslabšala in Ashley je spoznala, da je nekaj narobe.

"Povedala mi je, da je bolečina globoko v mišicah in da jo tako močno boli, da ne more stati," je nadaljevala Ashley Geuther.

Ashley je hčerko takoj odpeljala na urgenco in vztrajala pri preiskavah, a se zdravniki, kot je dejala, niso zdeli zaskrbljeni. Poslali so jo domov z nasveti, naj počiva, pije tekočino in jemlje protibolečinska zdravila. Rekli so ji celo, da se lahko vrne v šolo, čeprav je deklica vztrajala, da ne more.

Dramatično poslabšanje

Naslednje jutro so se stvari dramatično poslabšale. "Poskušala je vstati, da bi se pripravila na šolo, naredila je en korak in padla naravnost na tla, saj je bila bolečina, ko je pritiskala na noge, neznosna. Takoj sem jo odnesla do avtomobila in odpeljala na urgenco. Takrat sem vedela, da gre za nekaj resnega," se je spominjala mama.

Šokantna diagnoza

Tokrat so zdravniki opravili krvne preiskave in analizo urina. Rezultati so razkrili diagnozo – benigni akutni miozitis v otroštvu. Gre za redko bolezen, ki se najpogosteje pojavi kot posledica virusne okužbe zgornjih dihal, kot je gripa, navajajo Nacionalni inštituti za zdravje (NIH). Glavni simptom je nenadna bolečina v mečih, ki jo povzroča vnetje mišic.

Po poročilu NIH je bolezen težko diagnosticirati. Prizadene predvsem otroke, pogosteje dečke, simptomi pa običajno trajajo do enega tedna.

"To me je popolnoma presenetilo. Še nikoli prej nisem slišala za ta zaplet po gripi. Bilo je strašljivo in zelo nepričakovano," je priznala Ashley. Njeno hčer so sprejeli v bolnišnico. Prejemala je intravenske tekočine in protibolečinska zdravila. Okrevanje je bilo počasno. Po odpustu je Tori po približno tednu spet normalno hodila. Danes si je na srečo popolnoma opomogla.

Opozorilo staršem

Da bi druge starše opozorila na morebitne zaplete ob gripi, je Ashley na svojem profilu na TikToku delila celotno izkušnjo. Videoposnetek njene hčerke v bolnišnici je postal viralen in zbral več sto tisoč ogledov.

#flu #michigan #momlife #influenza ♬ ominous - insensible @ashleygeuther As flu season begins, please remember to listen to your kids and watch closely for complications. My daughter, Victoria, had Influenza A and started complaining of leg pain. By the next morning, she was in severe pain and couldn’t bear weight on her feet. She was diagnosed with Benign Acute Childhood Myositis, a rare flu complication. Because her labs were abnormally high, she was admitted to the hospital for monitoring to prevent serious issues like muscle breakdown, which can lead to kidney damage. Thankfully, after a week, she made a full recovery and was able to walk again. I’m sharing our story so other parents know what to watch for. ❤️‍🩹 #fyp

"Poslušajte svoje otroke, ko pravijo, da jih nekaj boli, tudi če se zdi nenavadno. Zaupajte instinktom – svojega otroka poznate bolje kot kdorkoli drug," je zapisala Ashley Geuther.

"Hvaležna sem, da je zdaj v redu. Delila sem našo zgodbo, ker vem, da mnogi starši še nikoli niso slišali za virusni miozitis, in upam, da bo to komu pomagalo, da ga prej prepozna," je sklenila.