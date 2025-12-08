Enajst poškodb zaradi pirotehnike. Mnogi zaznamovani za vedno.

Pirotehnika je v prazničnih dneh, kljub vsem opozorilom, še vedno vse preveč prisotna, so danes sporočili celjski policisti. Samo na območju Policijske uprave Celje so lani zasegli 646 kosov prepovedane pirotehnike, uvedli 18 postopkov o prekršku, med temi kar v 13 primerih zoper mladoletnike.

Od 1. 12. 2024 do 10. 1. 2025 je policija na območju celotne Slovenije obravnavala 11 poškodb.

Tragična predelava signalne rakete

Hudo poškodbo s pirotehniko so 1. januarja letos obravnavali tudi na celjskem območju, in sicer na Žalskem, kjer se je pri predelavi signalne rakete hudo poškodoval 15-letni fant, ki je zaradi nenadne eksplozije ostal brez dela roke.

Tudi v letošnjem decembru na celjskem že beležijo posamezne prijave, ki se nanašajo na posest in uporabo prepovedanih pirotehničnih sredstev: "Beležimo tudi dva zasega pirotehničnih izdelkov na osnovnih šolah. V vseh teh primerih dosledno preverjamo izvor pirotehnike in ob pogojih pridobimo tudi odredbo za izvedbo hišne preiskave."

Pri pirotehniki gredo stvari lahko tudi zelo narobe. Letos so policisti zabeležili tudi primer, ko je del pirotehnike, ki je padel na balkon stanovanja, zanetil požar, je na novinarski konferenci povedal Boštjan Kavc, samostojni policijski inšpektor v sektorju uniformirane policije Policijske uprave Celje. Foto: Policija

Nikoli izdelka ne prižigajte ponovno

Boštjan Kavc Foto: PU Celje Statistični podatki o poškodbah s pirotehniko kažejo, da se poškodbe pogosto zgodijo, ko osebe najdejo neaktivirano pirotehnično sredstvo in ga poskušajo ponovno prižgati. Ker se po vsakem poskusu vžiga prižigalo skrajša, se pogosto zgodi, da uporabnik s prižiganjem aktivira bistveno krajše prižigalo, ki takoj aktivira polnitev, zato izdelek učinkuje že v rokah ali pa v neposredni bližini telesa uporabnika.

Poškodbe so pogoste tudi zaradi neustrezne uporabe oziroma uporabe na neprimernem prostoru. "Uporaba, ki ni v skladu z navodili, prizadene neposredne uporabnike. Večinoma so to posamezniki, ki se slabo zavedajo nevarnosti, ter tisti, ki so pri uporabi nepazljivi in predrzni. Poškodbe pa lahko povzročijo tudi izstreljeni in padajoči predmeti, ki so že zagoreli," je še poudaril Kavc.

Zelo veliko nevarnost za poškodbe predstavlja pirotehnični izdelek, odvržen v koš za smeti, pločevinko, nabiralnik, steklenico in podobno, saj se pri vžigu pirotehnike sprosti velika energija, ki deformira predmet, katerega delci lahko resno poškodujejo naključne mimoidoče ljudi.

Nujni deklaracija in registrska številka

Vsak pirotehnični izdelek mora imeti deklaracijo, torej mora biti označen v slovenskem jeziku. Oznaka mora biti na vidnem mestu, jasno čitljiva in neizbrisna. Da se zagotovi sledljivost pirotehničnih izdelkov, jih proizvajalci označijo z registrsko številko, ki jim jo je dodelil priglašen organ za ugotavljanje skladnosti.

Vsi, ki pirotehniko kupujejo, naj obiščejo pooblaščene trgovce, saj so le ti dovolj strokovno usposobljeni za tovrstno prodajo in kupcu lahko svetujejo, so še opozorili na Policijski upravi Celje. Nadzor nad pooblaščenimi prodajalci pirotehničnih izdelkov, opravlja IRSNZ.

Foto: Shutterstock

Pokanje dovoljeno le kratek čas

Inšpektor Kavc je spomnil, da je prodaja ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, fizičnim osebam dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je dovoljena od 26. decembra do vključno 1. januarja.

Uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je prepovedana v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, bližini domov za upokojence, v prevoznih sredstvih za potniški promet ter na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve. Prepovedane so prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorij F2 in F3, katerih glavni učinek je pok.

Prav tako so prepovedane predelava, uporaba v drugih predmetih, lastna izdelava in preprodaja pirotehničnih izdelkov. Zakon določa, da se kršitelju za navedene prekrške izreče od 400 do 1.200 evrov globe. Izreče se mu tudi stranska sankcija odvzema predmetov.

Previdno, kaj in kje kupujete

"Če se že ne morete upreti uporabi pirotehničnih sredstev, jih nikar ne kupujte od preprodajalcev na tržnicah, bolšjih sejmih ali drugje na ulicah, prav tako ne kupujte izdelkov, ki jih posamezniki prodajo po družbenih omrežjih, saj predstavljajo resno nevarnost za poškodbe. Izkušnje namreč kažejo, da je uporaba teh izdelkov zelo nevarna. Ti izdelki večinoma niso testirani, vprašljivi pa so tudi materiali, iz katerih so narejeni," pa je poudaril Klemen Pogačar, predstavnik oddelka za protibombno zaščito v specialni enoti.

Pojasnil je, da se pri eksploziji eksplozivnih snovi razvije temperatura od 500 do 800 stopinj ter da dosegajo hitrosti do 2.400 metrov na sekundo, običajno gorijo pod hitrostjo zvoka, jo pa tudi presegajo. Zato je posebej poudaril, da je predelava teh izdelkov nedopustna in nevarna, kot je nevarna tudi uporaba pirotehničnih izdelkov, ki so na voljo na črnem trgu, saj nikoli ne vemo, kaj vsebujejo. Zgodilo se je že, da so bila v pirotehničnih izdelkih precej občutljiva razstreliva in so bile tudi posledice po eksploziji hude. Pogačar je posebej opozoril, naj občani poleg predelanih izdelkov ne uporabljajo starih izdelkov, mokrih izdelkov in vseh tistih, ki niso bili kupljeni v specializiranih trgovinah.

Psi poke zaznajo petkrat močneje kot ljudje

Miloš Kužner, predsednik Kinološkega društva reševalnih psov Celje, in vodnica reševalnega psa Maja Gošnjak sta poudarila, da poki, žvižgi in svetlobni učinki na živali še posebej stresno vplivajo, saj imajo zelo izostren vid in sluh ter tudi druge čute.

V Kinološkem društvu reševalnih psov Celje usposabljajo vodnike reševalnih psov, imajo pa tudi malo šolo za pse, osnovno šolo za pse in nadaljevalni tečaj, kjer vsako leto okoli sto tečajnikov naučijo ravnanj s psi in jih hkrati tudi opozorijo na ravnanja v dneh, ko se pričakuje večja uporaba pirotehnike. Foto: Policija

Posebej opozarjata, naj se ljudje v teh dneh s psi izogibajo dogodkom oziroma prostorom, kjer se pričakuje več pokanja. Psi poke zaznajo vsaj petkrat močneje kot ljudje.

V veliko primerih psom zaradi pokanja ostanejo trajne posledice. Foto: Policija

"Ljudje smo v času prazničnih dogodkov pripravljeni na pokanje, na ognjemete. Za pse in preostale živali pa so povsem nepričakovani in jim povzročajo ne le psihičnih, pač pa tudi fizične bolečine," sta opozorila.