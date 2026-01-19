Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Ponedeljek,
19. 1. 2026,
15.05

Ponedeljek, 19. 1. 2026, 15.05

1 ura, 21 minut

V streljanju v mestni hiši na Češkem ubit moški, še več ljudi je ranjenih #video

Avtorji:
Sa. B., STA

V kraju Hribska na severu Češke je bil danes v streljanju v tamkajšnji mestni hiši ubit moški, je sporočila policija in dodala, da je bil ubit tudi napadalec. Šest ljudi je bilo ranjenih. Motiv še ni znan, po navedbah policije za zdaj ne kaže na teroristični motiv ali politično motivirano dejanje.

Kot je na družbenem omrežju X sporočila policija, sta bila v streljanju ubita moška, eden od njiju je bil strelec, ki so ga "eliminirali". Šest ljudi je bilo ranjenih, med njimi tudi policist. Najmanj ena oseba je utrpela hude poškodbe.

Ubit hišnik

Motiv za napad še ni znan. Kot je še sporočila policija, za zdaj ne kaže na teroristični ali ekstremistični motiv. Prav tako naj ne bi šlo za politično ali versko motiviran napad. Vse kaže, da je šlo za osebni spor, je dodala.

Policija je na prizorišče napotila vse razpoložljive sile, je poročala češka tiskovna agencija CTK. V mestu so se oglasile sirene, na kraj so poslali tudi policijski in reševalni helikopter. 

Po poročanju češkega portala iDNES je bil ubit hišnik v mestni hiši v Hribski, mestecu s približno 1.300 prebivalci, ki leži blizu meje z Nemčijo. Prebivalci, ki so se po incidentu znašli v bližini stavbe, so za iDNES povedali, da je bil storilec lokalni odvisnik od drog, ki je nezakonito posedoval več kosov orožja. Po poročanju lokalnih medijev je v mestni hiši delala mati napadalca, ki je med napadom skočila skozi okno stavbe.

Notranji minister Lubomir Metnar je medtem po poročanju nemške tiskovne agencije DPA že odpotoval v Hribsko, da bi si ogledal kraj dogodka in se seznanil s situacijo.

