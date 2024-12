Huda nesreča v Ljubljani: otroka zelo močno poškodovala pirotehnika

Popoldne se je v Ljubljani s pirotehničnim izdelkom huje poškodoval otrok, so sporočili s policije. Eden od otrok v družbi je na igrišču prižgal pirotehniko, ki sprva na videz ni delovala, ko pa jo je otrok pobral, mu je eksplodirala v roki. Utrpel je zelo hude poškodbe po celotnem telesu, predvsem po rokah in obrazu. Na Inštitutu 8. marec so danes medtem zagnali peticijo Ustavimo prodajo prepovedanih petard, s katero od agencije za komunikacijska omrežja in storitve ter inšpektorata za notranje zadeve zahtevajo takojšnjo zaustavitev dostave petard in sankcioniranje kršiteljev.

Kot so sporočili s policije, je poškodovanemu otroku nujno prvo pomoč takoj po dogodku nudil mimoidoči občan, nato pa so skupaj s policisti otroku zaustavili najhujše krvavitve in ga predali v oskrbo reševalcem.

Policisti vse okoliščine dogodka in izvor uporabljene pirotehnike še preverjajo in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo, so še sporočili.

Močnejše petarde lahko povzročijo izredno hude poškodbe. Fotografija je simbolična. Foto: UKC Ljubljana

Policija opozarja: Poškodba, ki jo lahko povzroči pirotehnika, vas lahko zaznamuje za vse življenje

"Nepremišljena, neprevidna uporaba pirotehničnih izdelkov, namenjena zgolj nekaj sekundam zabave, lahko posameznike zaznamuje za vse življenje. Povzroči hude telesne poškodbe, kot so opekline, raztrganine rok, poškodbe oči, oziroma ima lahko hude posledice, ki so tudi usodne. Zelo moteča je za živali in onesnažuje okolje. V policiji uporabo odsvetujemo. Če se temu ne morete upreti, pa jo uporabljajte vsaj varno in uvidevno. Torej tako, da to drugih ne moti in ne ogroža, ter ob upoštevanju vseh zakonskih omejitev. Neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov je težava vseh, zato starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje prosimo, naj opozarjajo na nevarnosti in možne posledice," so znova opozorili na policiji.

Policija se vsako leto znova srečuje s kršitvami na področju uporabe pirotehničnih izdelkov. Med najbolj moteče dejavnike uvrščajo uporabo pirotehničnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok (petarde), čeprav je prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F2 in F3, katerih glavni učinek je pok, že od leta 2008 povsem prepovedana. Foto: PU Celje

Inštitut 8. marec: Ustavimo prodajo prepovedanih petard!

Na Inštitutu 8. marec so medtem zagnali peticijo Ustavimo prodajo prepovedanih petard, s katero od agencije za komunikacijska omrežja in storitve ter inšpektorata za notranje zadeve zahtevajo takojšnjo zaustavitev dostave petard in sankcioniranje kršiteljev. Uporaba prepovedanih petard ogroža varnost in razkriva pomanjkljivosti zakonodaje, so opozorili.

Slovenija že 15 let prepoveduje uporabo in prodajo petard kategorij F2 in F3, a realnost kaže drugačno sliko, so izpostavili v današnjem sporočilu za javnost.

"Mladi s poškodovanimi rokami, preplašene živali in glasni poki, ki prestrašijo mimoidoče. Prav je, da smo v Sloveniji leta 2008 prepovedali petarde. Zdaj pa je čas, da državni organi naredijo vse, da se zakoni tudi učinkovito izvajajo. Upamo, da bomo s prijavami kršiteljev zakonodaje, ki omogočajo spletno prodajo prepovedanih petard v Slovenijo, in peticijo k temu prispevali," so v sporočilu povzeli besede direktorice Inštituta 8. marec Nike Kovač.

Po oceni inštituta je velik vir težav spletna prodaja petard iz tujine, ki obide zakonodajo z izkoriščanjem pomanjkljivosti v nadzoru. Tuja podjetja brez težav dostavljajo prepovedane izdelke v Slovenijo, pri čemer kršijo slovensko zakonodajo in ignorirajo evropske predpise, ki zahtevajo navodila za pirotehniko v slovenskem jeziku, in prepovedujejo prodajo najbolj nevarnih skupin pirotehničnih izdelkov mladoletnim, so opozorili.

S peticijo, ki so jo na Inštitutu 8. marec zagnali danes, zahtevajo takojšnjo zaustavitev dostave prepovedanih petard in dosledno sankcioniranje kršiteljev. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve mora nemudoma ustaviti pošiljanje tovrstnih izdelkov prek pošte in kaznovati kršitelje. Inšpektorat za notranje zadeve pa mora strogo kaznovati prodajalce, ki kršijo zakonodajo s področja prodaje pirotehnike, so izpostavili v sporočilu. Foto: Policijska postaja Sevnica

Pri tem jim pomagajo domači izvajalci poštnih storitev, ki dostavljajo pakete s prepovedanimi petardami, čeprav je pošiljanje pirotehnike po pošti po zakonu o poštnih storitvah prepovedano, so dodali.

Na inštitutu so preučili zakonodajo in jo preverili v praksi. Pri slovenskih podjetjih, ki prodajajo pirotehnične izdelke, niso našli očitnih kršitev.

Na inšpektorat za notranje zadeve so prijavili tuja podjetja, ki ne spoštujejo slovenske prepovedi prodaje petard in kršijo tako slovensko kot evropsko zakonodajo v delih, ki prepovedujejo prodajo najnevarnejših izdelkov mladoletnim in zahtevajo navodila za uporabo v slovenskem jeziku. Prav tako so na agencijo za komunikacijska omrežja in storitve podali dve prijavi izvajalcev poštnih storitev, ki kršita prepoved pošiljanja pirotehničnih izdelkov po pošti.