Vsem 14 osumljenim za tragedijo v Kočanih odredili preiskovalni pripor

Predsednica makedonskega združenja novinarjev Ivona Talevska je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug povedala, da sta med priprtimi tudi nekdanji gospodarski minister Kreshnik Bekteshi in nekdanja državna sekretarka na gospodarskem ministrstvu Razmena Čekić-Đurović.

Premier Hristijan Mickoski, ki makedonsko vlado vodi od lanskega junija, je že v nedeljo povedal, da so ugotovili, da je imel klub Pulse ponarejeno dovoljenje za obratovanje, ki ga je 13. marca lani podpisala omenjena državna sekretarka. Med priprtimi sta sicer tudi bivša direktorja državne tržne inšpekcije ter uprave za zaščito in reševanje, je povedala Talevska za srbsko lokalno televizijo K1.

Pripor so jim odredili zaradi utemeljenega suma ogrožanja varnosti, prejemanja in dajanja podkupnin ter nezakonite nabave pirotehnike.

Preiskovalni sodnik je zaslišal tudi župana Kočanov, a zanj pripora ni odredil. Župan je sicer po požaru že odstopil. Foto: Reuters

Panika in usodni stampedo

V klubu, ki je imel samo en vhod in je bil brez osnovnih varnostnih ukrepov, so požar domnevno povzročila pirotehnična sredstva, namenjena svetlobnim učinkom. Ob tem je v prepolnem prostoru izbruhnila panika, tako da je večina tistih, ki so izgubili življenje, umrla v stampedu. Številni so utrpeli hude opekline ali se zastrupili z ogljikovim oksidom.

Po podatkih oblasti se v bolnišnicah v državi zdravi okoli 114 poškodovanih, potem ko so jih danes dodatno hospitalizirali še 20, tudi tri gasilce. Več kot 70 poškodovanih se zdravi v tujini, od tega v Sloveniji dva, še dva pa naj bi na zdravljenje pripeljali danes. Med poškodovanimi jih je 20 v kritičnem stanju.

Premier Mickoski je na današnji novinarski konferenci sporočil, da je v ponedeljek in danes obiskal poškodovane v bolnišnici v Skopju ob spoštovanju vseh protokolov, saj jih ne smejo obiskati niti svojci. Obiskal jih je brez kamer in medijev, saj da njegov namen ni bila lastna promocija, poroča makedonska tiskovna agencija Makfax. Napovedal je dopolnilo zakona, s katerim bodo uzakonili obvezne inšpekcije nočnih klubov.

Medtem na skopskem inštitutu za sodno medicino nadaljujejo z ugotavljanjem identitete umrlih.

Na protestu v mestu je v ponedeljek več sto ljudi zahtevalo pravico za žrtve tragedije, med katerimi so bili tudi mladoletniki. Shode so po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa organizirali tudi študenti v Skopju, Štipu in Bitoli. Na njih so se poklonili žrtvam ter obsodili korupcijo v državi.