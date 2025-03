Razjarjeni protestniki razdejali lokal lastnika diskoteke smrti #video

In #Kočani, much sorrow and justified anger. Tensions are running high. The mayor has resigned. A group of youngsters demolished a café bar that is allegedly owned by the owner of the nightclub: pic.twitter.com/iLJdg9C7h7 — Rainier Jaarsma (@RJaarsma) March 17, 2025

"Morilci, morilci," je več besnih protestnikov danes popoldan vzklikalo pred občinsko stavbo Kočani, ki so jo z metanjem kamenja in jajc tudi poškodovali. Zahtevali so odgovornost za tragedijo, ki je šokirala Severno Makedonijo.

U Kočanima građani kamenicama gađali zgradu opštine, demoliran kafić vlasnika izgorele diskoteke

#Kocani #kocanitragedy pic.twitter.com/Tk5HGes958 — Newsmax Balkans (@NewsmaxBalkans) March 17, 2025

Nato se je razjarjena skupina odpravila še proti kavarni, ki je po navedbah lokalnih medijev v lasti lastnika kluba Pulse, kjer se je zgodila tragedija. Z nogami so razbili okna lokala, uničili izložbo sedeža podjetja, nato pa prevrnili še službeni avtomobil podjetja.

Građani se okupili ispred kuće vlasnika kluba u Kočanima, u kojem se odigrala nezapamćena tragedija https://t.co/UkSflrm8hT — Srbija Danas (@Srbija_Danas) March 17, 2025

14 aretiranih privedli na zaslišanje

Okoli 20. ure so na zaslišanje na tožilstvo v Kočanih privedli 14 osumljenih odgovornosti za požar, poroča lokalna TV postaja Kanal 5.

Vrhovni državni tožilec Ljupčo Kocevski je povedal, da so zaslišanja v teku in da sledile odločitve o priporu. "Doslej smo identificirali 14 oseb. Zavarovani so vsi relevantni dokazi in dejstva s kraja nesreče. Izvajajo se nadaljnje analize in forenzični pregledi," je dejal Kocevski in dodal, da bi preiskavo lahko končali ta teden.