V Severni Makedoniji se je danes začelo sedemdnevno žalovanje po uničujočem požaru v nočnem klubu, v katerem je umrlo 59 ljudi, večinoma mladih. Pomoč je ponudila tudi Slovenija. V požaru je bilo poškodovanih več kot 140 ljudi, med njimi jih je 45 v kritičnem stanju. V okviru preiskave požara, ki jo danes nadaljujejo, so doslej zaslišali več kot 20 ljudi. Proti enajstim so uvedli preiskavo.

Požar je v klubu izbruhnil ravno med koncertom priljubljenega hiphop dua DNK, domnevno so ga povzročila pirotehnična sredstva, namenjena svetlobnim učinkom. Po izbruhu požara je v prenapolnjenem klubu, ki je deloval brez zakonite licence, izbruhnila panika. Večina mladih je umrla v stampedu. Številni so utrpeli tudi hude opekline in zastrupitve z dimom.

Foto: Reuters Kako bo pomagala Slovenija?



Vlada je danes na dopisni seji sprejela odločitev, da Republiki Severni Makedoniji po tragičnem požaru v nočnem klubu v mestu Kočani zagotovimo pomoč v obliki prevoza poškodovanih z zrakoplovi Slovenske vojske in zdravljenja do štirih pacientov s hudimi opeklinami. Vlada je danes na dopisni seji sprejela odločitev, da Republiki Severni Makedoniji po tragičnem požaru v nočnem klubu v mestu Kočani zagotovimo pomoč v obliki prevoza poškodovanih z zrakoplovi Slovenske vojske in zdravljenja do štirih pacientov s hudimi opeklinami. Ob prevozu pacientov v Slovenijo bo zdravstveno ekipo za spremstvo pri prevozu zagotovilo ministrstvo za zdravje. To bo usklajevalo tudi zdravstveno oskrbo v javnih zdravstvenih zavodih, so še sporočili z urada vlade za komuniciranje (Ukom). "Letalo je že na poti," je danes dejal obrambni minister Borut Sajovic. "Danes bosta v UKC Ljubljana prispela dva poškodovana, v naslednjih dneh pa predvidoma v UKC Maribor še dva," je povedala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel. Severna Makedonija je za pomoč zaprosila prek mehanizma EU na področju civilne zaščite. Če bi Skopje zaprosilo za dodatno pomoč v obliki materialnih sredstev ali reševalnih enot, je vlada upravi za zaščito in reševanje naložila, da se na prošnjo odzove v okviru svojih zmogljivosti, z enoto za psihološko pomoč reševalcem, materialno pomočjo in drugim v skupni vrednosti do 50 tisoč evrov.



Celotna vrednost pomoči Severni Makedoniji po incidentu znaša po sklepu vlade do 550 tisoč evrov. Evropska komisija lahko povrne 75 odstotkov stroškov transporta pacientov iz Severne Makedonije do Slovenije, je še sporočil Ukom.

Nekaj osumljenih umrlo v požaru

Kot je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug pojasnila predsednica združenja makedonskih novinarjev Ivona Talevska, je tožilstvo za osem od enajstih ljudi, ki jih preiskujejo, zaprosilo za odreditev pripora, trije med njimi pa so hudo poškodovani v bolnišnicah. Nekaj osumljenih odgovornosti za požar je v incidentu umrlo.

Na seznamu osumljenih so po poročanju medijev lastnik kluba, organizator koncerta, člani skupine, ki je imela koncert, in osebe, odgovorne za varnost.

Notranji minister Panče Toškovski je za danes napovedal nove aretacije v zvezi s katastrofalnim požarom. Med prijetimi bodo po njegovih besedah tudi predstavniki notranjega ministrstva in drugih institucij, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Toškovski je na novinarski konferenci še dejal, da so ugotovili, da je sistem v Makedoniji skorumpiran do te mere, da trenutno ne more preprečiti incidentov, kakršen se je zgodil v Kočanih. "Korupcija in kriminal sta nas privedla do točke, ko izgubljamo življenja naših otrok," je poudaril in pozval k odločnim in sistemskim spremembam.

Več pomanjkljivosti

Po navedbah tožilstva je seznam varnostnih pomanjkljivosti v nočnem klubu Pulse v Kočanih zelo dolg. Med drugim v njem ni bilo dovolj gasilnih aparatov in detektorjev dima, klub tudi ni imel dveh zasilnih izhodov, pred njim pa ni bilo dostopa za reševalna vozila. Lokal naj tudi ne bi imel dovoljenja za uporabo pirotehničnih sredstev.

Foto: Reuters

Opekline in zastrupitve z ogljikovim monoksidom

Foto: Reuters

Med poškodovanimi jih je 45 v kritičnem stanju in so jih prepeljali na zdravljenje v tujino, je danes povedal notranji minister Toškovski.

Po besedah ministra za zdravje Arbena Taravarija Severna Makedonija nima zadostnih kapacitet za zdravljenje pacientov z opeklinami, zato bodo številne paciente prepeljali na zdravljenje v tujino.

Doslej so v bolnišnice v tujini po njegovih besedah prepeljali 51 poškodovanih, in sicer 14 v Bolgarijo, pet v Grčijo, devet v Turčijo, 17 v Srbijo, dva na Madžarsko in štiri v Litvo. Slovenija naj bi po njegovih besedah sprejela dva pacienta, Hrvaška štiri, Avstrija šest, Srbija pa še 17, je pojasnil Taravari.

Minister je še povedal, da je v Makedonijo poleg tega že prispelo okoli 15 zdravnikov iz Češke, Izraela in Srbije, ki bodo pomagali pri zdravljenju v makedonskih bolnišnicah.

Zaradi požara je danes odstopil župan mesta Kočani Ljupčo Papazov. Kot je pojasnil, se je za to odločil iz moralnih razlogov. Ob tem je po poročanju Tanjuga prosil vse pristojne institucije, naj proučijo odgovornost vseh vpletenih.