V živo: Slovenci z izkušeno prvo peterko, Srbi takoj povedli za 10

Slovenska košarkarska reprezentanca v Beogradu igra zadnjo pripravljalno tekmo pred evropskim prvenstvom, ki se bo začelo naslednji teden. Ob 20. uri je tekmec Srbija, ki velja za glavnega favorita za zlato kolajno in je dobila vseh šest pripravljalnih tekem in to s povprečno več kot 27 točkami razlike. Rezultat na Sportalu spremljamo v živo.

Pripravljalna tekma na EuroBasket: Četrtek, 21. avgust:

Srbija - Slovenija 31:21

Slovenija je tekmo začela z enako peterko kot prejšnjo proti Veliki Britaniji: Luka Dončić, Klemen Prepelić, Gregor Hrovat, Edo Murić in Alen Omić. Torej izkušena peterica za uvod v tekmo, Prepelič pa je znova dobil prednost pred Aleksejem Nikolićem. Srbi so povedli z 10:0, prvi koš za Slovenijo pa je Dončić izza črte za tri dosegel šele po treh minutah in pol (10:3).

Srbija ima s trikratnim najkoristnejšim igralcem lige NBA Nikolo Jokićem in še štirimi igralci iz najmočnejše lige na svetu na evropskem prvenstvu zgolj en cilj – zlato kolajno, ki bi bila prva na velikih tekmovanjih po več kot 20 letih. Lani je na olimpijskih igrah v Parizu osvojila bronasto kolajno, leta 2023 je bila srebrna na svetovnem prvenstvu, na EuroBasketu pa je nazadnje na stopničkah stala leta 2017, ko jo je v finalu v Istanbulu premagala prav Slovenija.

Zasedba Aleksandra Sekulića letos nima tako visokih ambicij, saj je reprezentanca v fazi pomlajevanja. Po vrnitvi iz Beograda bo selektor razkril seznam 12 igralcev, ki bodo v ponedeljek zvečer odpotovali v Katovice. Tam jih prva tekma čaka 28. avgusta proti gostiteljici Poljski, nato pa se bodo v skupinskem delu srečali še s Francijo, Belgijo, Islandijo in Izraelom.