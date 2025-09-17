Kam na jesenske in zimske počitnice na Mediteranu z letalom?

Sveža jutra in nestanovitno vreme dajejo jasno vedeti, da v naše kraje vstopa jesen. To je čas novih začetkov, svežih idej in pripravljanja ozimnice, zagotovo pa se najde tudi še kaj časa za skok na morje. Poskrbite, da bodo letošnje jesenske počitnice nekaj posebnega! Preverite bogato ponudbo na Počitnice.si in si privoščite nepozaben oddih na Mediteranu!

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Kam na jesenske in zimske počitnice na Mediteranu?

Na Počitnice.si , vodilni spletni turistični agenciji pri nas, so pripravili bogat nabor jesenskih počitnic na Mediteranu, ki si jih lahko sedaj v omejeni ponudbi first minute zagotovite po super ugodnih cenah in izkoristite dve veliki prednosti jesenskega dopustovanja: nižje cene ter manj gneče v letoviščih!

bogato ponudbo jesenskih počitnic na Mediteranu TUKAJ ali pošljite povpraševanje za želeni termin in destinacijo na info@pocitnice.si in že v nekaj urah boste prejeli individualni nabor najboljših počitniških paketov glede na svoje kriterije. Za več informacij so vam izkušeni svetovalci pri Počitnice.si na voljo tudi na telefonski številki 01/280 30 00, od ponedeljka do sobote pa jih lahko obiščete v fizičnih poslovalnicah, v nakupovalnih središčih Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška ter Supernova Kranj Primskovo.

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

TOP destinacije Mediterana po super ugodni ceni!

Skrivnost super ugodnih počitniških paketov na Počitnice.si je ta, da so sestavljeni iz različnih tipov kakovostnih namestitev na destinacijah ter povratnega nizkocenovnega letalskega prevoza z okoliških letališč. Kljub temu lahko potniki uživajo v ekskluzivnih prednostih organiziranih potovanj, vključno z možnostjo obročnega plačila in prednostnega vkrcanja (priority boarding) – vse v okviru izbranega počitniškega paketa.

Foto: Počitnice.si

Ker nizkocenovni letalski prevozniki na posamezne destinacije praviloma letijo večkrat na teden, je večja tudi možnost izbire dni letovanja. Tako se lahko s Počitnice.si odpravite le na oddih ob (podaljšanem) koncu tedna ali si privoščite teden oziroma dva sproščanja na številnih čudovitih destinacijah na Mediteranu!

Turčija – dežela sonca, morja in bogate zgodovine

Poletje v Turčiji traja od zgodnje pomladi do pozne jeseni in glede na izjemno ugodno ponudbo počitniških paketov z edinstveno ponudbo all inclusive ne čudi, da se tudi slovenski gostje vedno znova radi vračajo na obalo turške riviere, v priljubljena letovišča Antalya , Alanya , Side , Belek ali Kemer , ki so tudi to jesen s Počitnice.si le kratek polet iz Ljubljane, Dunaja ali Gradca stran.

Turški resorti all inclusive so kot mesta v malem, kjer ne manjka športnih aktivnosti ter zabave za vse generacije. Vsak resort se lahko pohvali z vsaj nekaj tobogani, mnogi vključujejo celo gigantske vodne parke in zabavišča. Na svoj račun boste prišli tudi tisti, ki si želite popolnega odklopa: hotelski kompleksi so namreč praviloma tako veliki, da brez težav najdete bolj mirne, intimnejše kotičke za zaslužen počitek in sprostitev.

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Poleg morskih užitkov je Turčija jeseni kot nalašč za raziskovanje bogate zgodovine in raznolike kulture. Veličastni Istanbul je največje turško mesto in kraj, kjer preteklost sreča prihodnost. S Počitnice.si lahko v čudovito velemesto odpotujete z letalom iz Ljubljane, Zagreba, Dunaja, Gradca in Münchna ter si privoščite čudovite sprehode po kamnitih ulicah, se z ladjico zapeljete po ožini Bosporja in uživate v dih jemajočih razgledih, mestnem vrvežu ter kulinaričnih užitkih prepletajočega se Vzhoda in Zahoda.

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Hurgada in Šarm el Šejk – v Egiptu poletje domuje vse leto

Če želite popolno zagotovilo, da med dopustom ne bo dežja, se morate odpraviti na počitnice v Egipt ! Skrivnostna dežela faraonov leži med Sredozemskim in Rdečim morjem, bolj kot severna letovišča pa sta med slovenskimi gosti priljubljeni letovišči ob Rdečem morju: Hurgada , ki leži na afriški celini in kamor lahko s Počitnice.si poletite iz Ljubljane ali Gradca, in Šarm el Šejk, ki kraljuje na Sinajskem polotoku in je to jesen slabe štiri ure leta iz Ljubljane ali Benetk stran. Obe letovišči slovita po veličastnih hotelskih resortih z izjemno ponudbo all inclusive, poleg odlične hotelske ponudbe pa lahko izbirate še med bogato paleto izletov v puščavo z džipi ali štirikolesniki ter z ladjicami na bližnje otoke.

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Hurgada ob tem predstavlja še popolno izhodišče za raziskovanje zgodovine: vsekakor velja obiskati prestolnico Kairo in veličastne piramide v Gizi, na jugu pa ne smete izpustiti tempeljskega kompleksa v Luksorju z Dolino kraljev in kraljic ter templjem kraljice Hačepsut. Šarm el Šejk je po drugi strani popolna izbira za ljubitelje snorkljanja in potapljanja, saj so v številnih hotelih koralni grebeni dostopni kar s hotelske plaže. Čudovita izkušnja je tudi izlet v nacionalni park Ras Mohammed ter obisk samostana Sv. Katarine na gori Mojzes, kjer naj bi Mojzes od Boga dobil deset božjih zapovedi.

Foto: Počitnice.si

Na Cipru se lahko še oktobra in novembra kopate v morju, se sprehajate po dolgih peščenih plažah ali uživate ob bazenu z osvežilno pijačo v roki. Na otoku je ogromno arheoloških zakladov, zagotovo pa vas bo očarala tudi narava v notranjosti otoka. Vsekakor popolna počitniška destinacija za jesen, tako za pare kot za družine – s Počitnice.si iz Zagreba.

Foto: Počitnice.si

Lanzarote slovi po edinstveni vulkanski pokrajini, blagodejnem podnebju in družinam prijaznih letoviščih, zato je kot nalašč za jesenske počitnice ob morju. Na Počitnice.si najdete bogat nabor počitnic na Kanarskem otoku Lanzarote z odhodi iz Zagreba in Trevisa pri Benetkah.

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Kanarski otok Tenerife se lahko pohvali z izjemnim kontrastom med vlažnim in bolj zelenim severom ter sušnim in peščenim jugom. Vmes je nacionalni park Teide z istoimenskim vulkanom, ki ponuja kopico pohodniških poti. Jesen je popoln čas, da raziščete vse dele največjega kanarskega otoka, kamor lahko ugodno poletite iz Trevisa pri Benetkah.

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Gran Canaria je popoln jesenski oddih z odhodi iz Trevisa pri Benetkah na Počitnice.si. Ko pri nas že diši po zimi, ta Kanarski otok še vedno krasita sonce in toplo morje, zato lahko uživate na zlatih peščenih plažah, raziščete slikovite vasice in občudujete dih jemajočo naravo otoka.

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Malta, očarljiv otok v srcu Sredozemlja, združuje čudovite plaže, tisočletno zgodovino in sproščeno otoško vzdušje. Sprehodite se po prestolnici Valletta, ki je pravo muzejsko mesto na prostem, in se odpravite na izlet na sosednji otok Gozo. Odkrijte, kako prijetni so lahko jesenski meseci na Malti – s Počitnice.si iz Zagreba, Trsta in Trevisa pri Benetkah.

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Jesen v Malagi pomeni prijetne temperature, manj gneče in popolno priložnost za raziskovanje tega bisera Andaluzije. Sprostite se na čudovitih plažah Costa del Sol ali se sprehodite ob slikoviti mestni promenadi. Odkrijte bogato zgodovino in umetnost v rojstnem kraju Pabla Picassa – od muzejev do impresivne mavrske trdnjave Alcazaba. Vse to s Počitnice.si to jesen z letalom iz Zagreba ali Trevisa pri Benetkah.

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Sicilija, največji otok Sredozemlja, tudi jeseni očara z edinstveno mešanico naravnih lepot, zgodovinskih zakladov in kulinaričnih užitkov. Čudovite plaže vabijo na sproščujoče kopanje in dolge sprehode ob sončnih zahodih, vzpon na mogočno Etno pa je doživetje, ki ga ne boste nikoli pozabili. Na sončno Sicilijo lahko s Počitnice.si ugodno poletite iz Trsta.

Foto: Počitnice.si

Kalabrija skriva osupljive kontraste: od dramatičnih obalnih pečin do zelenih gorovij v notranjosti. Ta čudoviti del juga Italije, ki ga obdajata Tirensko in Jonsko morje, je idealna destinacija za jesenske počitnice – s Počitnice.si z neposrednim letom iz Trsta.

Foto: Počitnice.si

Ko doma jesen prinaša hladne dni, Alicante na španski Costa Blanci, ki ga lahko obiščete z neposrednimi leti iz Zagreba in Trevisa pri Benetkah, še vedno razvaja s toplim soncem, sproščenim utripom in živahnim mestnim življenjem. Peščene plaže vabijo na brezskrbno uživanje in čofotanje v morju, na hribu nad mestom pa kraljuje mogočna trdnjava Santa Bárbara, ki ponuja čudovite razglede na mesto in morje.

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Valencia združuje sproščene plaže, futuristične stavbe, bogato zgodovino in nepozabno kulinariko – popolna kombinacija za jesenski oddih, kamor lahko s Počitnice.si poletite iz Trevisa pri Benetkah! Je dom slavne paelle, ki jo je najbolje poskusiti ob kozarcu lokalnega vina. Jeseni lahko uživate tudi v svežih pomarančah in drugih sredozemskih dobrotah, ki dajejo mestu edinstven okus.

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Majorka je čudovit balearski otok, ki ponuja popolno kombinacijo sprostitve, naravnih lepot in sredozemskega šarma, zato je idealna izbira za jesenski oddih – s Počitnice.si to jesen z letalom iz Trevisa pri Benetkah. Dolge peščene obale in skriti zalivi z azurno modrim morjem vabijo na kopanje in romantične sprehode, prestolnica Palma pa očara z gotsko katedralo La Seu, živahnimi ulicami in bogato kulturno ponudbo.

Foto: Počitnice.si

Lizbona, ki vam je s Počitnice.si to jesen dosegljiva z neposrednim letom iz Trevisa pri Benetkah, je idealna destinacija za jesenski oddih, saj združuje kulturo, kulinariko in sproščeno vzdušje. Raziščite mestne trge in se sprehodite ob reki Tejo, kjer vas čakajo sončni zahodi, ki jemljejo sapo.

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

