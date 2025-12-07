Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Nedelja,
7. 12. 2025,
15.45

Ti znaki horoskopa se bodo v letu 2026 končno rešili dolgov

zima | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Astrološke napovedi za leto 2026 so za nekatera znamenja zelo ugodne, ko gre za finance. Po dolgi negotovosti, prekomernih stroških in primanjkljaju v domačem proračunu bodo ti znaki končno vstopili v bolj stabilno obdobje.

Bik

Biki so znani po tem, da imajo radi varnost in udobje, a jih to, da želijo obdržati določen življenjski slog, včasih privede v dolgove. V letu 2026 bodo končno ugotovili, da je finančna svoboda pomembnejša od luksuza. Z boljšim načrtovanjem pa tudi novimi priložnostmi za zaslužek jim bo uspelo pokriti zapadle dolgove in ustvariti stabilnejše temelje za prihodnost.

Lev

Levi pogosto zapravljajo, da bi naredili vtis na druge, leto 2026 pa jim prinaša drugačen pogled na denar. Planeti jim bodo pomagali, da bodo sprejemali bolj zrele odločitve, sploh ko gre za razdeljevanje resursov. Namesto impulzivnih nakupov se bodo osredotočili na dolgoročne cilje, mnogi bodo začeli dodatno služiti, to pa jim bo pomagalo pri rešitvi finančnih težav.

Tehtnica

Tehtnice pogosto iščejo ravnotežje med željami in zmožnostmi, leto 2026 pa jim prinaša jasnost. Finančna neodvisnost bo na prvem mestu, z začetkom leta bodo reorganizirale svoje stroške in sprejele konkretne ukrepe za odplačilo dolgov. Nekatere tehtnice bodo našle nov vir dohodkov ali pa bodo ravno v pravem trenutku dobile prepotrebno pomoč.

Ribi

Ribe pogosto zanemarijo realnost, ko gre za denar, v novem letu pa se bodo soočile z odgovornostjo in se odločile za konkretne ter konstruktivne spremembe. Dobile bodo priložnost, da se končno rešijo dolgov iz preteklosti, pa naj gre za poslovne priložnosti, dediščino ali finančno podporo. Najpomembnejši korak bo učenje, kako bolje upravljati z denarjem.

Preverite svoj današnji horoskop.

