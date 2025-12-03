Intesa Sanpaolo Bank z novo poslovalnico in otvoritvenimi ugodnostmi

Intesa Sanpaolo Bank je nedavno odprla novo, sodobno poslovalnico v nakupovalnem središču BTC, v trgovinsko-poslovnem centru Kristalne palače. Ob tej priložnosti so pripravili otvoritvene ugodnosti za nove stranke poslovalnice:

prvo leto brezplačna uporaba bančnega paketa Start ali Plus (redna cena za paket Start je 5,80 EUR/mesec, za paket Plus pa 13,50 EUR/mesec)*,

(redna cena za paket Start je 5,80 EUR/mesec, za paket Plus pa 13,50 EUR/mesec)*, odlična 2,3 % letna obrestna mera za 12-mesečni depozit ** in

** in izjemno ugodna ponudba potrošniških kreditov!***

Ugodnosti veljajo za nove stranke Poslovalnice BTC, ob izpolnjevanju pogojev.

Poslovalnica na Ameriški ulici 8 vam je na voljo s podaljšanim delovnim časom, in sicer ste vabljeni k obisku vsak delovnik, med 9. in 13. uro oziroma med 14. in 18. uro.

Naročite se na osebni posvet na spletni strani ali pokličite na telefonsko številko 01 307 64 80.

Foto: Kristjan Kuzmanoski

Kako do potrošniškega kredita za nove stranke Poslovalnice BTC?

V poslovalnici lahko uredite hitri potrošniški kredit do zneska 45 tisoč EUR z akcijsko fiksno obrestno mero. S seboj prinesite osebni dokument in dokumentacijo za ugotavljanje kreditne sposobnosti (npr. 12 zadnjih plačilnih list ali izpolnjeno potrdilo o plači). Za vse ostalo bodo poskrbeli bančni svetovalci.

Izberite sodoben pristop k bančništvu!

Nova poslovalnica, ki je že 41. v mreži Intese Sanpaolo Bank, predstavlja veliko več kot le nov prostor. Uteleša sodoben pristop k bančništvu, ki združuje digitalno učinkovitost in osebno bližino. Na voljo vam je za osebni posvet in brezgotovinsko poslovanje.

V času, ko se bančništvo hitro razvija pod vplivom digitalizacije, trajnostnega razvoja in spreminjajočih se pričakovanj strank, Intesa Sanpaolo Bank nadaljuje krepitev svoje vizije sodobnega bančništva v službi ljudi - z združevanjem tehnoloških inovacij in osebnega pristopa, ki ostaja v središču zaupanja strank.

Foto: Kristjan Kuzmanoski

Dobrodošli v novi Poslovalnici BTC!

S prilagojenim delovnim časom so tu, da vam pomagajo doseči vaše finančne cilje.

* Akcijska ponudba za paketa Start in Plus velja do 31. 1. 2026, in sicer za nove stranke, ki v Poslovalnici BTC Intese Sanpaolo Bank odprejo transakcijski račun. Po preteku 12 mesecev se paket Start zaračuna po redni ceni 5,80 EUR/mesec, paket Plus pa po redni ceni 13,50 EUR/mesec oziroma skladno z vsakokrat veljavno tarifo banke. V primeru spremembe tarife banke je lahko cena paketa drugačna. ** Posebna ponudba za sklenitev depozita velja do 31. 1. 2026 oz. do preklica za nove stranke, ki v Poslovalnici BTC Intese Sanpaolo Bank odprejo transakcijski račun in sklenejo enega izmed paketov Start ali Plus. Ponudba velja za sklenitev depozita v znesku od najmanj 300,00 EUR do največ 100.000,00 EUR. *** Akcijska ponudba velja do 31. 1. 2026 za nove stranke, ki v Poslovalnici BTC Intese Sanpaolo Bank odprejo transakcijski račun in nanj prenesejo prejemanje rednega mesečnega dohodka (plače, pokojnine). Kredit je na voljo tudi brez odprtja transakcijskega računa in prenosa rednih dohodkov, vendar je v tem primeru kreditna obrestna mera lahko višja.

Naročnik oglasnega sporočila je Banka Intesa Sanpaolo d.d., Pristaniška 14, 6502 Koper.