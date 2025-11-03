V 93. letu starosti je 1. novembra umrl Alojz Bajc, olimpijec, ki je oral ledino razvoja kolesarstva v Sloveniji v 50. in začetku 60. let prejšnjega stoletja, so sporočili s Kolesarske zveze Slovenije. Leta 1960 je za Jugoslavijo nastopil na olimpijskih igrah v Rimu, pozneje je deloval tudi kot trener.

Rojen je bil 20. aprila leta 1932 v Dupljah pri Vipavi. Kot vajenec se je zaposlil v mehanični delavnici tovarne Lipa v Ajdovščini, kamor se je vozil s kolesom in tako vzljubil ta šport. Dirkati je začel pri 17 letih za novogoriško športno društvo Železničar in že v prvi sezoni na svoji prvi dirki leta 1949 osvojil tretje mesto na gorskem prvenstvu Ljudske republike Slovenije in do konca kariere slovel kot specialist za vzpone. Od leta 1953 do zaključka kariere je nastopal za ljubljanski klub Odred, bil je tudi stalni član državne reprezentance.

Sedemkrat je nastopil na Dirki po Jugoslaviji, kjer se je uvrščal v prvo deseterico in osemkrat na Dirkah po Hrvatski in Sloveniji. Nastopal je tudi na mednarodnih amaterskih dirkah, kar štirikrat na Dirki miru Varšava–Berlin–Praga, štirikrat na Dirki po Avstriji, trikrat po Romuniji in na Tour de l’Europe v Belgiji, v Afriki pa na dirkah po Egiptu in Alžiriji. Petkrat je nastopil tudi na svetovnem prvenstvu.

Vrhunec njegove kariere je bila udeležba na olimpijskih igrah leta 1960 v Rimu. V reprezentanco je bil sicer izbran že za olimpijske igre v Avstraliji, a je država plačala vozovnico le enemu kolesarju. V Rimu je vozil v prvi skupini, po skupinskem padcu v predzadnjem od 12 krogov pa je dirko končal na 69. mestu.

Tekmovalno kariero je zaključil leto pozneje z 62. mestom na dirki Tour de l’Avenir. Kolesariti ni nehal do pozne starosti, med letoma 1965 in 1969 je bil tudi trener kolesarske ekipe Odred. Leta 1969 mu je Kolesarska zveza Jugoslavije podelila Zlato plaketo. Kolesarsko tradicijo sta v družini Bajc nadaljevala tudi sin Egon in vnuk Andi, so še sporočili iz Kolesarske zveze Slovenije.