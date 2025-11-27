Združene države Amerike je pretresla novica o smrti demokratske senatorke v ameriški zvezni državi Kolorado Faith Winter. Umrla je v sredo zvečer v hudi prometni nesreči na avtocesti južno od Denverja. V trčenju je bilo udeleženih pet vozil, trije ljudje so se poškodovali, Winter pa je umrla na kraju dogodka. Preiskava vzroka nesreče še poteka.

Senatorka v zvezni državi Kolorado Faith Winter je bila ena najvidnejših demokratskih političark v Koloradu. V politiko je vstopila leta 2007 kot članica mestnega sveta v Westminstru, nato pa je med letoma 2015 in 2019 služila v predstavniškem domu. Leta 2018 je bila izvoljena v senat, kjer je zastopala okrožje 24, po preoblikovanju volilnih okrajev pa od leta 2023 okrožje 25. Veljala je za progresivno voditeljico, ki se je zavzemala za pravice žensk, družin, okolje in prometne reforme. Med njenimi dosežki so zakon o plačanem družinskem dopustu, ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka in zakonodaja za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

45-letna Winter je bila tudi predsednica senatnega odbora za promet in energijo ter ena ključnih zagovornic investicij v javni prevoz. Leta 2023 je postala pomočnica vodje senatne večine, kar jo je uvrstilo med najvplivnejše zakonodajalce v zvezni državi.

Mati dveh otrok

Winter je bila mati dveh otrok, Tobina in Sienne, ter znana po svoji dostopnosti in toplini v političnih krogih. Pogosto je v senat pripeljala svojega psa Quesa, njena hči pa je prodajala piškote pred sejno dvorano. V zadnjih letih je imela zdravstvene težave, med drugim z avtoimunsko boleznijo, poškodbo glave po kolesarski nesreči, zdravila pa se je tudi zaradi alkoholizma, zaradi česar je leta 2024 začasno zapustila senat.

"Naša država je pretresena ob izgubi senatorke Faith Winter. Bila je neustrašna zagovornica delovnih ljudi, žensk, družin in našega podnebja. Njeno delo je Kolorado naredilo boljši," je ob njeni smrti dejal guverner Kolorada Jared Polis.

V znak spoštovanja je odredil, da bodo zastave na dan pogreba spuščene na pol droga.

Vodstvo senata je Winter opisalo kot kolegico, "katere prisotnost je prinašala toplino in neprecenljivo perspektivo v Kapitol". Številni politiki so na družbenih omrežjih izrazili žalost in poudarili njen vpliv na zakonodajo, ki je izboljšala življenja prebivalcev Kolorada.