17. 12. 2025

TV spored

Vreme

Vreme
Avtor:
Gregor Pavšič

Gorden Wagener zapušča Mercedes-Benz

Mercedes zapušča vodja oblikovanja, Robert Lešnik je že dobil novega šefa

Gorden Wagener Mercedes | Foto Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Gorden Wagener od januarja ne bo več direktor oblikovanja pri Mercedes-Benzu.

Pri Mercedes-Benzu so danes potrdili nekatere kadrovske spremembe, ki se bodo zgodile z letom 2026. Najpomembnejša je na področju oblikovanja – po 28 letih se od podjetja poslavlja Gorden Wagener, ki je bil neposredni šef tudi Slovencu Robertu Lešniku, vodji Mercedesovega zunanjega oblikovanja.

Wagener je z ekipo preoblikoval podobo Mercedesovih avtomobilov

Wagener se je Mercedesu pridružil leta 1997, področje oblikovanja pa vodi od leta 2008. Močno je vplival na zunanjost mercedesov, ki so se pod njegovim vodstvom preoblikovali iz konservativno oblikovanih v precej bolj čustveno zasnovana trenutna vozila iz Stuttgarta. Podpisal se je pod številne uspešnice, nekaj avtomobilov pa je doletel tudi dokaj klavrn konec – nazadnje sta bili taki električni limuzini EQE in EQS. 

Šestinpetdesetletni Wagener bo Mercedes zapustil na lastno željo. Nasledil ga bo Bastian Baudy, ki je bil do zdaj vodja oblikovalskega oddelka pri Mercedes-AMG. 

