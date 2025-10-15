Mercedes-Benz je razkril zanimiv koncept, ki napoveduje novi razred S in obenem predstavlja nekatere nove tehnologije kot sta naprednejša avtonomna vožnja in volan “steer-by-wire”.

Pri Mercedesu so zanimivo oblikovan koncept razkrili v Šanghaju in ne v Evropi. Koncept z elementi “art deca” povezuje Mercedesovo preteklost in sedanjost, obenem pa napoveduje za nemško znamko nekatere nove tehnologije.

Novi razred S, se vrača tudi prestižni dvovratni kupe?

Koncept v nekaterih svojih delih neposredno napoveduje novo generacijo razreda S, prav tako namiguje tudi na povratek dvovratnega kupeja in kabrioleta na osnovi razreda S. Te izvedbe so pri Mercedesu ukinili leta 2021.

Tehnološko ima funkcije samodejne vožnje višje četrte ravni, prav tako pa tudi volanski sistem “steer-by-wire” - tu ni več fizične povezave volana in koles. To tehnologijo so pri Mercedesu za novi razred S že potrdili.

Med najbolj izstopajočimi elementi je velika osvetljena maska motorja. Ta je podobna, a le še večja kot pri napovedi novega mercedesa GLC. Tako kot novi razred C bo tudi novi razred S slonel na električni platformi MB.EA, obenem pa bodo pri Mercedesu poskušali podaljšati življenjsko dobo obstoječega razreda S s klasičnimi pogoni.

Foto: Mercedes-Benz Foto: Mercedes-Benz Foto: Mercedes-Benz Foto: Mercedes-Benz